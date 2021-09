Utrykningspolitiet håvet inn 60.000 på én time: – Uvanlig

– Det er ganske uvanlig i et byområde i en så kort tidsperiode.

Det sier Kjetil Kaalaas, operasjonsleder i Nordland politidistrikt.

Onsdag kveld hadde Utrykningspolitiet kontroll i Sjøgata i Bodø. Gata som går gjennom sentrum av Bodø, viste seg å være et innbringende sted for patruljen. Her klarte ikke bilførerne å la mobilen ligge.

Tolv forenklede forelegg, inkludert en anmeldelse, var status etter gjennomført kontroll. Anmeldelsen kom som følge av at en person nektet å vedta forelegget.

Farlig

– Først og fremst at det er bra at de blir stoppet. Det å bruke mobiltelefon når man kjører bil er ikke lurt, det sier Kari Vassbotn, regionleder i Trygg Trafikk Nordland, og forsetter:

– Man tenker kanskje at det går bare bra når man kjører rolig. Men når man er i byen og det er masse folk og det begynner å bli mørkt, er det mye man skal ha kontroll på. Da må man ikke bruke mobil, det er rett og slett farlig, sier hun.

Kari Vassbotn er regionleder i Trygg Trafikk. Hun håper og tror at norske bilister blir flinkere til ikke å bruke mobilen. Foto: Trygg Trafikk

Dessverre er ikke sjåførene i Bodø alene om å gi blaffen, selv om én av tre dødsulykker i trafikken skyldes uoppmerksomhet knyttet til mobilbruk.

Nesten 8.000 personer har blitt bøtelagt for mobilbruk første halvår i 2021, en økning på seks prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Regler for bruk av mobil i bil Ekspandér faktaboks Det er forbudt å snakke i håndholdt mobil når du kjører. Er mobilen fastmontert eller koblet til med bluetooth kan du ringe og legge på med håndfritt utstyr.



Å røre på skjermen til en mobil du holder i hånda er ikke lov når du kjører. Hvis den er koblet til med bluetooth eller håndfrie løsninger, som en knapp på rattet kan du: - Ringe. - Legge på. - Finne kontakter i adresselisten.



Hvis du har mobilen ved siden av deg, med en ledning til øret, kan du motta samtaler så lenge det er en svarknapp på ledningen. Annet elektronisk utstyr, for eksempel nettbrett, skal heller ikke brukes når du kjører.



Hentet fra Statens vegvesen sine nettsider.

Det til tross for at satsene for mobilbruk i bil har øke fra 1.700 kroner og to prikker i fjor, til 5000 kroner og tre prikker fra første januar i år.

– Det at man må øke gebyrene når folk velger å ikke rette seg etter loven er helt naturlig, sier Vassbotn.

Alvorlig

Men har dette noe å si for hvordan folk håndterer mobil i bil?

– Jeg kan tenke meg selv at om jeg skulle fått 5.000 kroner i forenklet forelegg ville det ha betydd ganske mye. Og det å få tre prikker i tillegg er ganske alvorlig. For det skal ikke mange forseelser til før førerkortet ryker. Har man da nettopp fylt 18 år og er i prøveperioden, dobles antall prikker. Det er en alvorlig sak, sier Kaalaas.

Kjetil Kaalaas er operasjonsleder i Nordland politidistrikt. Han ser alvorlig på mobilbruken. Foto: Kari Skeie / NRK

– Tror du man kommer til å kunne bli kvitt mobilbruk?

– Vi håper på det. Folk må forstå at når man bruker mobil under kjøring så er det utrolig farlig. Farlig for deg selv og farlig for andre som man omgås i trafikken, sier Kaalaas, og får støtte fra Vassbotn:

– Vi blir flinkere og flinkere på alt annet i trafikken. Vi er flinke til å bruke bilbelte og vi blir flinkere til å holde fartsgrensene. Da tenker jeg at dette skal vi også bli flink på.