Dette vil alpin-VM bety for Narvik

19. november skal Skiforbundet avgjøre hvilken by som blir landets kandidat til søknaden om å få arrangere VM i 2027.

Norge har aldri arrangert alpin-VM tidligere. Nå står det mellom Narvik og Lillehammer.

Uavhengig av hvilken by som blir kandidat er sportsmiljøet enig om at hvis Norge får VM, vil det være et enormt løft for sporten og landsdelen.

SKI OG BY: Narvikfjellet skisenter omtaler seg selv som et urbant skiannlegg, siden foten av fjellet ender i byen. Foto: Rune Dahl

– Boligprisene økte dagen etter at vi fikk VM

– Vi fikk alpin-VM den 5 juni 2014, og allerede dagen etter så var det en reel økning på mange tomter her i Åre, så det hadde en direkte påvirkning på boligprisene, sier Niklas Carlsson, som er daglig leder for alpin-VM i Åre 2019.

I likhet med Narvik måtte Åre gjøre store endringer for å ruste anlegget for å arrangere VM. Men kostnadene knyttet til verdensmesterskapet i 2007 har vært en investering, sier Carlsson.

– Vi har merket at skisenteret har hatt noen av sine beste økonomiske år etter at vi arrangerte. Åre er en stor turistattraksjon om vinteren, og vi ser på VM som en kostnadseffektiv måte for å få flere internasjonale turister hit.

Narvikfjellet skisenter kan bli vert for alpin-VM i 2027. Foto: Rune Dahl

Reklame i verdensklasse

– Alpin-VM er det nest største vintermesterskapet som skjer i verden, kun slått av OL, sier NRKs kommentator i alpin, Thomas Lerdahl.

Med TV-bilder som når ut til hele verden, er det ikke så mange andre måter innenfor skiidretten som kan gi mer eksponering, supplerer Terje Lund i Norges Skiforbund med.

– TV-sendingen av øvelsene dreier seg fort om over 20 TV-stasjoner som sender live.

Begge er enige om at et VM til Norge vil løfte og motivere dagens, og fremtidens utøvere i sporten.

– All erfaring viser at når man får et mesterskap på hjemmebane så trigger det utøvere til å nå toppen. Det så vi i nordiske grener i Holmenkollen i 2011 og på Lillehammer i 1994, sier Lund.

Terje Lund, arrangementssjef i Norges Skiforbund. Her holder han opp søknadene fra Narvik og Kvitfjell. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Vil bety enormt for stoltheten til folket

For folkene i Narvik og Nord-Norge vil stoltheten til hjemplassen bli styrket, tror ordfører Rune Edvardsen (Ap).

Narvik-ordfører Rune Edvardsen (Ap) Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Han er klar på at det må en del penger til før man kan være rustet for VM, men med planer om store hotell- og cruiseskip som kan huse opp til 6000 passasjerer, frykter han ikke problemer med etterbruk, når det bare er å seile ut etter mesterskapet.

– Hvis vi får VM vil det bety enormt mye for reiselivsnæringa, ikke bare for oss i Narvik, men hele Nord-Norge. Det kommer til å få positive ringvirkninger både før og etter VM.