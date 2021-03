Norsk alpinstjerne skal bygge designhytter for millioner i Narvik

Nestvold-Haugen er vant til å kjempe mot hundredelene i alpinbakken, men nå har han det travelt på en annen måte.

Allerede til vinteren skal de første av ti arkitekttegnede hytter kunne stå klare i Fagernesfjellet med utsikt over Narvik.

Hyttene blir nabo til det som kan bli VM-traseen i 2027.

– Det er en unik plass, mellom fjord og fjell og nært byen, sier alpinstjernen.

To uker etter at han avsluttet sesongen med en niendeplass i Lenzerheide, er han og familien på plass i Narvik.

Der satser han og kona Marthe Nestvold-Haugen nå sparepengene på hytteprosjektet. Hvor mye vil de ikke si, men de bekrefter at de investerer for et tosifret antall millioner.

Med seg på laget har de arkitektfirmaet Snøhetta og leverandøren Nature Compact Living.

Hyttene er tegnet av Snøhetta og målet er å skåne naturen så langt det lar seg gjøre. Illustrasjon: Snøhetta

Ambassadør for VM

Det er ikke tilfeldig at ekteparet har pekt seg ut Narvik. Selv om de bor i Oslo har de tilbrakt flere påsker i Narvik.

Marthe Haugen-Nestvold er styremedlem både i Visit Narvik og alpinanlegget Narvikfjellet.

Leif Kristian Nestvold-Haugen-Nestvold har selv konkurrert i Narvikfjellet siden han var junior. Han er også ambassadør for alpin-VM 2027.

Etter mange år i verdenscupsirkuset har han sett både gode og dårlige eksempler på utbygginger.

– Vi har hatt et ønske om å fornye måten å tenke hytte på. Det er eksklusive, men kompakte hytter.

Leif Kristian og Marthe Nestvold-Haugen har reist verden rundt med ski på beina. Nå satser de i Narvik. Foto: Roger Bergersen

Vil skåne naturen

Ambisjonen er at naturen skal skjermes så langt det lar seg gjøre.

– Vi har fokus på natur til låns-prinsippet og har veldig lite fotavtrykk. Det er hytter som vil sveve i terrenget på slanke pilarer mellom bjørketrærne.

Hyttene skal løftes på plass. Planene innebærer at inngrepet i naturen skal være på et minimum og kun handle om grøfting for vann, avløp og elektrisitet.

– Vi ønsker å være med langsiktig og bidra med noe, sier Marthe Haugen-Nestvold

Hun mener Narvik har det meste og mer.

– Vi har reist sammen rundt i verden, men det er ingen steder du blir så lamslått av den råskapen Narvik som har.

Behandlet av kommunen

Også Narvik kommune har ambisjoner for området.

For fem år siden ble 4200 dekar omregulert av et enstemmig kommunestyre. Det gir mulighet for rundt 400 hyttetomter på begge sider av alpinanlegget, i tillegg til 150 boligtomter.

Narvik-ordfører Rune Edvardsen er svært fornøyd med planene med planene i Fagernesfjellet. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Ordfører Rune Edvardsen er glad for at snøballen har begynt å rulle.

– Nå begynner man å få eksterne investorer til å komme og ha tro på prosjektet i Fagernesfjellet. Man har jobbet for å utvikle fjellet og nå er vi på rett vei.

Han mener de har tatt hensyn til naturen i arbeidet så langt.

– Vi er varsomme. Vi bruker områdene som egner seg til dette og ligger så nært skianlegget at det er hensiktsmessig for alle parter. Vi skal ta vare på naturen rundt fjellet også.

Arbeidet skjer parallelt med at byen søker om VM i alpint i 2027. Utbyggingen er i seg selv ikke avgjørende, men frigjør penger til å utvikle anlegget og området til det som kan bli et alpinsenter i nord.

– Vi har et ønske om det, men jeg tror også det er et nasjonalt ønske om å spre alpinidretten i alle deler av landet.

– Og ikke minst være et alternativ til anleggene som har verdenscup i dag. At man har et anlegg i nord med samme standard som kan ta på seg de store arrangementene i fremtiden.

Denne reklamefilmen var med på å gjøre Narvik til Norges VM-kandidat.

Satser trolig videre

Det skal uansett mye til for at Leif Kristian Nestvold-Haugen står i startbua der.

Men hyttesatsingen i Narvik er ikke et farvel til alpinkarrieren. Neste sesong ligger OL i Beijing og frister i kalenderen.

– Nå er det ferie etter en lang og tøff sesong. Jeg er i en prosess med familien. Jeg føler fortsatt jeg kan bite fra meg i løypene. Jeg har ikke tatt en endelig avgjørelse, men heller mot et nytt OL: