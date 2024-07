– Hadde det ikke vært for botilbudet gjennom Foyer hadde jeg nok slitt veldig med depresjon fortsatt, sier Buarøy til NRK.

Begrepet «Foyer» stammer fra Frankrike.

Etter første verdenskrig slet mange ungdommer med å tilpasse seg tilværelsen.

Problematikken førte til at det ble opprettet såkalte «Foyers».

Veldig enkelt forklart; et botilbud med en hjelpende hånd.

Thea hadde gjennom Foyer en koordinator som hjalp henne med ting som å rengjøre, betale regninger og lage mat. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Siden da har en rekke land prøvd ut en variant av modellen, og for 10 år siden kom tilbudet til Norge med Bodø som første kommune ut.

Nå følger også flere andre kommuner etter.

Hjelp til å være

– Det var ingen som gjorde noe for meg, men jeg fikk den dytten jeg trengte. Jeg fikk hjelp til det jeg trengte uten at det ble for mye, sier Thea.

Den tidligere Foyer-ungdommen er nå student og skal bli lektor.

Hun flyttet inn i en Foyer-leilighet sommeren 2017 og mener den relativt banale hjelpen hun fikk var veldig viktig.

– Du får ditt eget sted å bo. Du har kontrollen. Men i tillegg har du en kontaktperson som kan hjelpe deg med alt fra matlaging til å betale regninger.

Foyer i Bodø kommune har 11 leiligheter som ungdom mellom 16 og 25 kan leie. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Thea forteller at hun kommer fra en stabil familie der alle er glade i hverandre. Men da hun var på vei inn i voksenlivet flyttet foreldrene til motsatt side av verden på grunn av jobb.

Hun ble ikke med fordi hun hadde fått lærlingeplass i Bodø. Utover det ønsker ikke Thea å fortelle så mye om sin bakgrunn av private årsaker.

– Jeg skulle bo alene, men slet med å leve. Foyer ga meg den hjelpen jeg trengte uten at det ble for mye.

Synes du overgangen til voksenlivet er eller var vanskelig? Nei, jeg kan alt man burde kunne! Ja, noen ting er litt vanskelig Alt er vanskelig med å bli voksen Vis resultat

Ha det godt i nuet og i fremtiden

Men hvordan fungerer Foyer-boliger egentlig?

Fagleder Janne Sofie Joakimsen forklarer at Bodø kommune tilbake i 2011 registrerte flere og flere bostedsløse.

– De bodde tilfeldig hos bekjente, på pensjonat eller hos folk de ikke burde bo hos. De trengte mer voksenstøtte og oppfølging for å komme seg videre.

Fagleder Janne Sofie Joakimsen forteller at ungdommene ikke likte den grå veggen. Derfor ble den malt. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Bodø dro til Skottland og Aberdeen for å lære. De hadde nemlig opprettet Foyer-boliger.

Sammen med Husbanken, Statsforvalteren og Universitetet i Bodø ble det bestemt at de skulle forsøke noe lignende i Norge.

I 2014 åpnet tilbudet for ungdom mellom 16 og 25 år.

Alle i målgruppa kan søke om plass, men det er ønskelig at søkerne har jobb eller en form for fast dagaktivtet. De utvalgte får leie en bolig.

Men det viktigste:

De får i tillegg oppfølging fra en koordinator ansatt i Bodø kommune.

– Vi skal bistå ungdommene til å bli selvstendige voksne. De skal ha det godt i nuet, og i fremtiden, sier Joakimsen.

Handleliste, klesvask og daglige gjøremål

En av dem som har hjulpet mange er Monica Johnsløv Antonsen. Hun er koordinator i Foyer og har vært med siden oppstarten i 2014.

– Den praktiske hjelpen vi gir til ungdommene handler om å lære seg å bo. Å være alene i egen bolig. Holde det rent og ha trivsel rundt seg, sier Antonsen og legger til:

– Gjøre leiligheten til et hjem.

Monica Johnsløv Antonsen har fulgt mange ungdommer i overgangen til voksenlivet. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Hun nevner flere konkrete eksempler på ting de hjelper dem med:

Klesvask

Handlelister og budsjett

Lage mat

Betale regninger

– Også ønsker vi at de skal ha en daglig aktivitet som jobb, praksis eller skole. I tillegg bruker vi mye tid på å jobbe med det kognitive, altså deres egen indre reise. Hvor er de i livet og hva er målet?

Ungdommene møter koordinatoren minst en gang i uken. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Du har vært her i 10 år. Hva er det du finner givende med Foyer?

– Å møte unge mennesker som er i ferd med å starte resten av livet. De er alle forskjellige og har forskjellige utfordringer, svarer Antonsen.

– Jeg har ledd, grått og jobbet mye. Men å se fremover og jobbe sammen med dem mot at de en dag skal være så selvstendig at vi kan takke dem av med et smil er givende.

Thea Buarøy handler en gave til kjæresten. En gave hun vet hun har råd til fordi hun har kontroll på egen økonomi. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Ble inspirert av Bodø

Som sagt har flere kommuner nå gjort som Bodø kommune. Deriblant Harstad og Sortland.

Men først ut var Mo i Rana.

Anne Katrine Skar Gabrielsen, leder for barne- og familieavdelingen, forteller at de var inspirert av Bodøs tilbud.

– Vi opplever det som veldig positivt. Det blir en veldig god relasjon mellom de som jobber der og ungdommen, sier hun.

Nå skal de videreutvikle sitt tilbud, slik at de også får et tilbud for barnefamilier. Det er også etablert i Bodø.

Denne leiligheten i Bodø kan benyttes av familier. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Gabrielsen forteller at de tar inn ungdommer gjennom barnevrnet.

Siden det tidvis bor 15-åringer i boligene har de strenge kriterier. De tar blant annet ikke inn ungdom med store rusproblemer. I tillegg krever organisasjonen at ungdommene har jobb, studier eller en annen type dagtilbud.

– Det er ulike grunner til at de har behov for tilbudet. Noen har bodd i fosterhjem og skal ut i egen bolig. Andre har forhold hjemme som gjør at det er vanskelig å bo der, sier Gabrielsen.

Vil gjøre en forskjell for andre

Thea Buarøy flyttet ut av Foyer-leiligheten i mars 2020. Selv midt i koronapandemien var hun klar til å ta steget helt ut i vanlig voksenliv.

– Jeg gikk fra å være lærling til å ta påbygg på videregående. Nå studerer jeg på universitetet.

Hun er ikke i tvil om at koordinatorene har vært den store forskjellen i livet hennes. De er tilstede, men ikke for påtrengende.

– Jeg er nok ikke den typiske personen folk tenker har hatt behov for slik hjelp, men det var veldig viktig. Det var veldig godt å ha en slik person i livet.

Thea Buarøy mener Foyer har vært avgjørende for hennes fremtid. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Hvor hadde livet ditt vært uten Foyer?

– Jeg hadde hatt mye gjeld. Jeg tror heller ikke jeg hadde dratt til psykolog eller lege da jeg trengte det. Nå klarer jeg å innse selv når jeg trenger det, og derfor trenger jeg ikke lenger å bo der.

Hun legger til:

– Jeg visste ikke hvor mye det var jeg ikke visste.

En Foyers visjon er å være en døråpner for uante muligheter. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Lektorstudenten tror heller ikke yrkesvalget hadde blitt det samme uten Foyer.

– De gjorde mye for meg, som har inspirert meg. Nå har jeg veldig lyst til å jobbe med mennesker. Hjelpe ungdommer som trenger støtte.