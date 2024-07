Det har 59- åringen Helene Sagabråten.

– Jeg er jo en vinnerskalle, så jeg syns jo det er kjempeartig.

Helene er opprinnelig fra Hemsedal, men er veldig glad i nord.

– Jeg har hjerte i Helgeland.

Denne lørdagen ble Sagabråten verdensmester i tørrfiskkasting, på Bjørnsmartnan på Dønna.

– Jeg håper ikke de kaster den, svarer Helene Sagabråten om hva hun tror de gjør med tørrfisken etter konkurransen. Foto: Markus Jønnvoll Eriksen

Det var Helgelands Blad som omtalte verdensmesteren først.

Tørrfisken flyr gjennom luften

Sola skinner på Dønna, gresset er grønt og folkene smiler.

Nå er det igjen klart for Bjørnsmartnan, et årlig arrangement.

– Vi kaller det «Bjørnsmartnan, en artig dag på øya», sier Sverre Sivertsen, formann i styret.

Hvert år skjer det noe helt spesielt, nemlig verdensmesterskap i tørrfiskkasting.

– Dette er den eneste plassen som er godkjent for verdensmesterskap, sier Sivertsen.

Konkurransen går ut på at du prøver å kaste en tørrfisk så langt du klarer.

I år er det omtrendt 80 deltakere, fordelt over tre klasser: Herrer, kvinner og junior.

På gresset er banen merket opp. Dommeren står klar med notisblokken for å skrive ned resultatene.

Helene Sagabråten kaster, tørrfisken flyr gjennom luften og lander på bakken.

– 19,5 meter, sier dommeren til jubel fra publikum.

Sagabråten tar verdensmestertitelen igjen.

Helene Sagabråten sier det er viktig å velge den riktige tørrfisken før man kaster. Foto: Erika Brynlund

Planlegger seieren til neste år

Dette er ikke første gangen Sagabråten deltar i verdensmesterskapet.

I år forsvarte hun sine tre tidligere verdensmestertitler.

Planen var egentlig ikke å delta i år, men den regjerende verdensmesten klarte ikke å la være.

– Jeg har nok litt konkurranseinstinkt.

Hun måtte bare melde seg på.

– Det gikk jo bra, sier Sagabråten og ler hjertelig.

Hvordan trener du deg opp til mesterskapet?

– Jeg trente jo for et år siden på Bjørnsmartnan. Man må jo hvile, sier hun med et glimt i øyet.

Det første hun gjør etter seieren er å sende bilde til mannen sin.

– Han blir jo stolt. Jeg har en støttende mann.

Sagabråten har ingen planer om å gi seg med det første.

– Jeg får bli med til neste år, og ta seieren for 5. gang. Da er jeg 60 og så får vi se om jeg gir meg etter det, sier hun latterfullt.