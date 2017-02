Tiltalt kvinne: – Jeg var sjokka og sint for det som hadde skjedd

– Jeg regnet med at det han hadde med i bagen var utstyr som skulle brukes for å bryte seg videre inn i huset. Jeg var ikke klar over våpnene som ble brukt, og hadde heller ikke sett disse i forkant.

Det forteller den tiltalte kvinnen til aktor i rettsaken som startet i dag i Rana Tingrett. Det var i august 2014 at en mann og en kvinne tok seg inn i hjemmet til en kvinnelig bankfunksjonær. På soverommet ble hun møtt av to bevæpnede personer ikledd finlandshetter.

– Jeg vet ikke hvordan, eller hvorfor, våpnene kom frem. Jeg kan ikke huske å ha pekt med noe våpen på fornærmede. Jeg sier ikke at jeg ikke har gjort det, men jeg kan ikke huske å ha gjort det, forteller hun.

Ba retten om spørsmål

Ransofferet, en kvinne i 50-årene, forklarte i retten i dag at hun i etterkant av hendelsen har følt seg uttrygg og at det tok tid før hun klarte å flytte hjem igjen. Hun har heller ikke klart å fortsette i jobben som bankfunksjonær.

I retten var også den tiltalte kvinnen preget av situasjonen. I stedet for å forklare seg fritt ba hun retten stille henne spørsmål.

Ifølge aktor Kathrine Frøysa danner den fornærmede og de tiltaltes forklaringer grunnlaget for det meste av aktors bevisførsel. Foto: Frank Nygård / NRK

På spørsmål fra aktor om hun tidligere hadde vært nær fornærmedes hus i Korgen svarte hun at hun ikke hadde det, men at de i forbindelse med familiebesøk hadde vært i området flere ganger.

Den tiltalte kvinnen kunne ikke svare på hvorfor de akkurat denne dagen var i området. For det legger hun til grunn at hun på dette tidspunktet brukte mye amfetamin, GHB og tabeletter.

– Jeg tok del i handlingen, samtidig som jeg ikke er helt sikker på hva som egentlig skjedde. Jeg ville bare ut av situasjonen, og sa til medtiltalt at jeg ville bort der i fra. Det var ikke særlig god stemning da vi la på rømmen. Jeg var fortsatt sjokka, og sint for det som akkurat hadde skjedd.

Var ikke voldelig

I retten fortalte hun også at hun i etterkant av ranet har tenkt mye på fornærmede.

– Jeg har hatt lyst til å kontakte fornærmede, og fortelle henne at dette fortjener ingen å oppleve. Jeg skulle ønske at man kunne endre på det. Å bare si unnskyld låter vel hult. Jeg ønsker å snakke med henne, og fortelle at jeg er oppriktig lei meg.

Den fornærmede kvinnen ble av de to tiltalte stripset og forlatt i kjelleren før hun ble funnet av søsteren. I retten forklarte den 27-årige mannen at intensjonen var å melde i fra til politiet om at fornærmede lå bundet hjemme.

– Jeg husker stort sett bare da fornærmede oppdaget oss, og reaksjonen hennes. Foruten om stripsingen var vi ikke voldelig. Vi ville heller ikke latt henne ligge der uten og ha gitt noen beskjed, sier kvinnen.