Ransoffer: – Da jeg kom til meg selv lå jeg på gulvet stripset på hender og føtter

I dag en 27-årig mann og en 26-årig kvinne i Rana tingrett, tiltalt for grovt ran og tyveri. Begge to erkjenner full straffskyld.

Det var i august 2014 at en kvinnelig bankfunksjonær i Korgen i Hemnes ble utsatt for grovt ran hjemme i sitt eget hjem. På soverommet ble hun møtt av to bevæpnede personer ikledd finlandshetter på soverommet.

Helgeland Sparebank i Korgen, hvor kvinnen jobbet. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Jeg ble skremt, og husker ikke hva som skjedde før jeg kom til seg selv liggende på gulvet i entreen. Jeg var stripset på hender og føtter.

Kvinnen ble satt på en puff. Hele tiden hadde hun rette to våpen mot seg.

– Mannen sa jeg ikke måtte være redd. Han sa jeg skulle oppgi koden til safen i Helgeland Sparebank hvor jeg jobbet.

Kvinnen forklarte at hun ikke kunne hjelpe dem med å åpne safen

– Det virket som jeg blir trodd. Mannen henter håndveska mi, og tar ut bankkortene mine og 16.500 kroner i kontanter.

Forlatt alene i kjelleren

Mannens forsvarer, forsvarsadvokat Einar Grape, sier til NRK at mannen erkjenner fullstendig straffskyld, og vil i retten stå til ansvar for det han har gjort. Foto: Frank Nygård / NRK

Deretter ble stripsene på beina fjernet, og hun blir geleidet ned i kjelleren. Deretter stripses armer og bein sammen bak på ryggen slik at det ikke er mulig å røre seg.

– Mannen sier jeg skal forholde seg rolig, og at de vil ringe politiet og fortelle hvor jeg ligger.

Etter en time blir fornærmede funnet i kjelleren av søsteren.

– En fæl opplevelse

Etter ranet har kvinnen følt seg utrygg, og hun klarte ikke å fortsette i jobben.

– Det var en fæl opplevelse. Det tok tid før jeg turde å flytte hjem. Jeg er fortsatt redd for å gå på soverommet og liker ikke å være alene. Jeg klarer ikke å se personer med finlandshette eller hjelm. Da får jeg flashback.

Slet med rus

Ifølge aktor Kathrine Frøysa danner den fornærmede og de tiltaltes forklaringer grunnlaget for det meste av aktors bevisførsel. Foto: Frank Nygård / NRK

Inntil i fjor vår var de to ranerne på frifot. På bakgrunn av opplysninger som kom fram i TV2-programmet «Åsted Norge» ble de pågrepet i en leilighet i Oslo i mai.

Den tiltalte mannen forklarte at han brukte heroin da ranet skjedde. På vei nordover fra Grong i en stjålet bil, bestemte paret for å bryte seg inn i en bolig i Korgen.

At akkurat fornærmedes hus ble valgt ut, skyldtes at 27-åringen kjente til huset fra da han bodde i Korgen som barn. Han kjente til at kvinnen jobbet i bank.

– Mens vi lette etter noe å stjele, hørte vi noen kom hjem. Jeg tenkte på å stikke av, men vi rakk ikke det. Da bestemte jeg meg for at hun kunne hjelpe til med å åpne banken.

Da planen gikk i vasken, tok han kvinnens penger og minibankkort. På vei mot Oslo via Sverige, stanset de ved minibanken, og tok ut pengene på kortene.

Intensjonen var å melde fra til politiet om at fornærmede lå bundet hjemme.

– Men da vi sjekket media, var saken allerede ute.

Han har tenkt mye på fornærmede etter han ble pågrepet i fjor.

– Jeg forstår godt at hun har hatt det tungt. Jeg beklager det, sier mannen.