Forsvarsadvokat: – Han skammer seg veldig

– Det har vært en veldig vanskelig tid for henne. Hun har hatt kraftige ettervirkninger, og sliter med konsekvensene av hendelsen den dag i dag, sier kvinnens bistandsadvokat Halldis Årseth.

I august 2014 ble en kvinnelig bankfunksjonær i Korgen i Hemnes utsatt for grovt ran hjemme i sitt eget hus etter at hun kom hjem fra jobb. Da hun skulle skifte ble hun møtt av to bevæpnede personer ikledd finlandshetter på soverommet.

Ranerne ville at kvinnen skulle oppgi koden til bankhvelvet. Da hun ikke svarte tok de med seg cirka 16.500 i kontanter, to bankkort og en mobiltelefon, og forlot henne liggende i kjelleren med hender og føtter stripset.

Tar ansvar

I dag må de to ranerne, en mann og en kvinne i 20-årene, møte i Rana tingrett. Det er satt av fire dager til rettssaken, hvor de to tiltalte fremstilles for grovt ran og tyveri.

Mannens forsvarer, forsvarsadvokat Einar Grape, sier til NRK at mannen erkjenner fullstendig straffskyld, og vil i retten stå til ansvar for det han har gjort.

– Han skammer seg veldig over hendelsen, og synes ikke noe om det han har gjort mot henne. Han føler veldig med fornærmede, sier han.

Ifølge forsvarsadvokaten gruer mannen seg til dagens rettssak, men ser frem til å bli ferdig med saken. De håper at hans «nye liv» kan gjøre straffen mildere.

– Min klient har gjort store fremskritt den siste tiden. Han er blitt rusfri og har fått seg jobb. Det er fullt opp til retten å avgjøre hvilken straff han får, og han er selv innstilt på å ta den, men med fremskrittene håper han at straffen ikke blir for streng.

Kvinnens forsvarsadvokat ønsker ikke å kommentere saken.

Sluttet i bankjobben

Inntil i fjor vår var de to ranerne på frifot. På bakgrunn av opplysninger som kom frem i TV2-programmet «Åsted Norge» ble de pågrepet i en leilighet i Oslo i mai. Ifølge bistandsadvokat Årseth var tidsrommet før pågripelsen ekstra belastende for kvinnen.

– Selve hendelsen var i seg selv en skremmende opplevelse. At det i tillegg tok så lang tid før gjerningspersonene ble tatt har helt klart vært ekstra belastende, sier Årseth.

Kvinnen i 50-årene har i ettertid av ranet vært nødt til å avslutte sitt tidligere arbeidsforhold.

– Jobbsituasjonen har ikke gått så bra. Det har vist seg at det ikke har gått å jobbe i banken i det hele tatt, og hun har derfor sluttet i jobben.

Hvordan fremtiden ser ut, etter rettssaken, er ifølge Årseth uviss.

– Jeg tror det blir å ta år før vi vet hvordan det går. Det har ikke vært mulig å gjøre seg ferdig med det i den grad det er mulig å gjøre seg ferdig med noe sånt, avslutter hun.