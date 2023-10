• Ruben Jonassen kjøpte en ny Tesla Model 3 i desember 2020, men begynte raskt å oppleve problemer som riper i lakken, en ødelagt varmepumpe og vannlekkasje i bagasjerommet.

• Til tross for flere verkstedbesøk, ble ikke problemene løst, og Jonassen ønsket å heve kjøpet, men Tesla nektet.

• Etter å ha engasjert en advokat og tatt saken til Forliksrådet, ble partene enige om at Jonassen skulle få bytte bilen i en brukt bil i en annen modell, men han har fortsatt ikke mottatt den nye bilen.

• Andre Tesla-eiere har også rapportert om lignende problemer og dårlig kundeservice, mens Tesla Owners Club Norway og Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) hevder at mange kunder er fornøyde, og at problemene ikke er så utbredt som det kan virke.

