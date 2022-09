Selger elbiler som aldri før – har kun fått 8 nye hurtigladere

Det siste året har 871 nye hurtigladere for elbil blitt montert langs norske veier.

Men det er store forskjeller på hvor mange ladere som blir bygd i ulike deler av landet.

Innlandet er den store vinneren med 243 nye hurtigladere, en økning på 44,5 prosent i år.

Bak der kommer Nordland (39,8 prosent økning) og Oslo (36,2 prosent).

Nordlands nabofylke, Troms og Finnmark, ligger derimot helt i bunnsiktet.

Til tross for at det selges elbiler som aldri før har de bare økt antall hurtigladere med 6,5 prosent.

Nordland i Norgestoppen

Unni Berge, leder kommunikasjon i Norges elbilforening, sier at det lenge har vært et stort behov for flere hurtigladere i nord.

– Med så stor vekst man har hatt de siste årene er Nordland helt i norgestoppen, sammen med Innlandet fylke.

Dette er tall som gleder lederen i Nordland elbilforening, Andreas Glad.

Han tror det er flere enn de fastboende i fylket som får glede av utbyggingen.

Andreas Glad, styreleder for Nordland sier det fremover vil bli viktig at hoteller og andre turistdestinasjoner selv investerer i hurtigladere for å holde tritt med tallet på elbiler på veiene. Foto: Nordland Elbilforening

– Nordland har mye turisme og mange drar på Norgesferie. Det er viktig å ha et tilbud til turister som kommer nordover, sier Glad.

Antall nye hurtigladere per fylke Fylke Antall ladere Økning så langt i år Prosentvis økning Agder 342 49 16.72% Innlandet 789 243 44.51% Møre og Romsdal 204 14 7.37% Nordland 193 55 39.86% Oslo 267 71 36.22% Rogaland 269 25 10.25% Troms og Finnmark 131 8 6.5% Trøndelag 363 72 24.74% Vestfold og Telemark 505 115 29.49% Vestland 673 71 11.79% Viken 1274 156 13.95% Statistikken har sett på hvor mange hurtigladere som er bygget siden 1. januar og frem til 1. september.

Troms og Finnmark nederst på lista

Men det er ikke alle som jubler like høyt.

Troms og Finnmark er nemlig nederst på lista.

Der har det bare blitt bygd ut bare åtte nye ladere i år.

– Salget av elbiler har eksplodert i både Troms og Finnmark. Derfor er det problematisk at tallet på hurtigladere ikke holder tritt, sier lederen for Elbilforeningen i Troms, Ove Andre Nilsen.

EKSPLOSJON: Ove Andre Nilsen kan melde om stor økning i salg av elbiler. Ladere har det derimot blitt lite av i det siste. Foto: Marita Andersen / NRK

Per dags dato er det nok til å dekke behovet, men med dagens salgstall vil det ikke ta lang tid før behovet er større.

– Nå kan vi puste med nesa. Men for første gang selges det langt flere elbiler enn fossilbiler i Finnmark, sier Gjermund Wiik.

På et tidspunkt mener han at det igjen vil bli for få hurtigladere for Finnmark.

Må bygge 4000 nye ladere

Er det urettferdig at Nordland har fått så mange flere hurtigladere enn Troms og Finnmark i år?

– Selvfølgelig skulle man ønske at de kunne bevilge flere penger, men det er bedre at de bygger ut en rute fullstendig, sier Nilsen.

Han legger til:

– Det blir kanskje oss neste gang.

Avstandene i Nord-Norge er som mange vet lange.

Unni Berge påpeker at det er noen av de lange strekningen som trenger bedre nettverk av ladere.

– Det er noen områder med lange avstander der man må sikre et godt et godt ladetilbud.

– Nå har man virkelig tatt et stort seg fremover, og gjort at områder uten dekning har fått en grunnleggende dekning, sier Unni Berge, leder kommunikasjon i Norges elbilforening. Foto: Oddmund Reisæter Haugen / NRK

Det er bygd 5000 ladere til nå. Myndighetene sier at vi i løpet av 2025 må vi bygge 4000 til.

– Selv om vi har bygd mye de siste årene, må vi bygge mye mer de neste. Dette kommer til å bli samfunnskritisk infrastruktur.