– Jeg er litt rystet fortsatt, men har ingen fysiske smerter. Norge er et «crazy» land om vinteren.

Det sier danske Narja Suhr (27) til NRK.

Sammen med kjæresten, Magnus, fikk de en dramatisk avslutning på ferien i Lofoten og Vesterålen.

– Vi leide en bil i Svolvær for noen dager siden og kjørte til Nyksund. Tidlig lørdag morgen så vi at det var isete på veien og vi diskuterte at vi ikke hadde vinterdekk på leiebilen.

For da de leide bilen var det plussgrader og ingen snø å se. Dette endret seg raskt natt fredag kveld.

Siden fredag kveld har det vært en rekke utforkjøringer i Nordland:

Trafikkuhell i Nordland Ekspander/minimer faktaboks Det har vært en rekke utforkjøringer i Nordland siden fredag kveld: Saltfjellet: Melding om personbil som hadde kjørt av veien. To stykker i bilen, ingen alvorlige personskader

Vågan: En bilfører mistet kontrollen, kom over i motgående kjørefelt og endte i grøften. Bilføreren ble ikke skadd, men bilen fikk store skader. Det var mye snø i veibanen og bilen hadde sommerdekk.

Brønnøy: En bil mistet kontrollen og kjørte av veien. Kun bilfører var om bord, og fraktes til legevakt for undersøkelser.

Narvik: Trafikkuhell på E10. En personbil med én fører traff en lyktestolpe. Ingen personskader.

Rana: Et vogntog og en personbil har hatt et mindre sammenstøt. Ingen alvorlige personskader, men fører fraktes til sykehus for sjekk. Flere andre biler har problemer på glatt veibanen i området.

Vågan: Ny bil som har kjørt av veien i Lofoten. Fire personer i bilen. Alle er våkne og kan snakke. Nødetater er på tur.

Sørfold: En bil har kjørt av veien på E6 nor for Straumen. To personer i bilen, som hevder seg uskadd. Kilde: Politiet i Nordland

– Vi snakket litt om det var utrygt å kjøre, og valgte å ta det helt med ro, forteller Suhr.

Kjæresteparet tok sjansen på å sette seg bak rattet, men i en 80-sone mistet bilen grepet fullstendig.

– Vi kjørte i 50 kilometer i timen inn i en slak sving. Men bilen mistet alt grep på veien, kom over i motsatt kjørefelt og ut i grøften. Det var ikke veldig dramatisk, men det nyttet ikke å styre, sier hun og legger til:

– Det var sinnssykt glatt!

Sommerdekk på snødekkede veier er en dårlig kombinasjon. Det fikk kjæresteparet fra Danmark merke i Vesterålen lørdag. Foto: Tipser

Hun sier at vinterdekk er like vanlig i hjemlandet Danmark som det er i Norge.

– Men ikke så tidlig som i starten av oktober ... sier hun.

Etter 30 minutter ble de plukket opp av bilberger, og kom seg videre til Stokmarknes.

Vegtrafikksentralen: Mange på sommerdekk

– Mesteparten av utforkjøringene i går og i dag er gjort på sommerdekk. Det er glatt mange plasser så vi anbefaler vinterdekk.

Det sier trafikkoperatør Synnøve Lukkassen i Vegtrafikksentralen.

Hun sier at man nå bør ha vinterdekk på de aller fleste fjellovergangene i Nord-Norge.

Det er full vinter langs E10 over Bjørnfjell ved svenskegrensen. Foto: Statens vegvesen

– Over Bjørnfjell må man ha vinterdekk. Saltfjellet ser rimelig bart ut, men jeg ville også anbefalt vinterdekk her. Over Beiarfjellet er det vinter, sier hun og oppsummerer:

– Jeg ville ikke dratt over noen fjelloverganger med sommerdekk. Man skal heller ikke høyt opp før det blir vinter.

Hun tror årsaken til at mange fortsatt kjører på sommerdekk, er at vinteren kom brått på i år.

– Vi har hatt en veldig fin sommer, men nesten ikke høst. Snøen kom brått på, selv om det ikke er spesielt tidlig, sier hun.

Høysesong for dekkskift – slik kan du gjøre et kupp

– Det er skummelt både for deg selv og dem du møter på. Du skal jo klare å stoppe og å ha kontroll på bilen når du havner i forskjellige situasjoner, sier dekkmontør Trygve Lillegaard ved Rensåsen Dekk- og Servicesenter i Bodø.

Trygve Lillegaard ved Rensåsen dekk- og servicesenter viser frem et svært slitt vinterdekk. Foto: Petter Strøm / NRK

For dekkforhandlerne rundt om i landet er det travle dager. Den offisielle vinterdekksesongen i Nord-Norge er nemlig like rundt hjørnet.

Datoene for piggdekk i Norge: Ekspander/minimer faktaboks Piggdekk kan kun brukes fra og med 1. november og til og med første søndag etter 2. påskedag. I Nordland, Troms og Finnmark kan piggdekk kun brukes fra og med 16.oktober til og med 30. april. Dersom føret krever det, er det tillatt å bruke piggdekk og kjetting utenom disse datoene. Bruker du piggdekk, skal kjøretøyet ha piggdekk på alle hjul. Piggfrie vinterdekk kan du bruke hele året. Kilde: Statens vegvesen

Og hvert år er det nok mange bilister som sjekker dekkene sine for å se om de holder én sesong til.

Noen bilister burde kanskje kjøpt nye dekk litt tidligere.

Denne uken fikk Rensåsen Dekk- og Servicesenter inn disse vinterdekkene fra en kunde. Dekkene er nesten helt uten både mønster og pigger.

– Det er altså enkelte som kjører rundt med livet som innsats på slike dekk, sier Trygve Lillegaard.

– Hvordan skal du sjekke om dekkene er brukbare en sesong til?

– Først og fremst handler det om mønsterdybden og alderen på dekkene.

Det er ulovlig å kjøre på vinterdekk som har mindre mønsterdybde enn 3 millimeter.

Noen dekk er utstyrt med innebygd dybdemåler. Eventuelt kan du måle mønsterdybden selv, for eksempel med en linjal eller et måleinstrument du kan få hos dekkforhandleren.

– Samtidig er det viktig å kjenne på magefølelsen. Kjenner du at dekkene er ubehagelige og glatte når du bremser, er det bare å bytte. Da er det ingen vits å tenke på mønsterdybde eller alder, mener Lillegaard.

Men brukte dekk kan fungere like godt som nye. Det viser i alle fall dekktesten til magasinet Motor.

Testet brukte dekk mot nye

Motor er medlemsmagasinet til NAF sine medlemmer. I år har de publisert en stor vinterdekktest. Nytt av året var at de hadde bruktdekk med i vurderingen, og resultatet overrasket ansvarlig redaktør Peter Raaum.

– På mange områder hadde de brukte dekkene like gode kvaliteter som helt nye billigdekk, både med og uten pigg. Sånn sett er det et argument for at om du velger et godt dekk, kan du ha dekket lenger, sier han.

Testen til Motor besto av 8 forskjellige dekk, og konklusjonen er tydelig.

BRUKT VS. NYTT: Peter Raaum og redaksjonen i Motor inkluderte et brukt vinterdekk i årets test. Og de brukte dekkene overrasket positivt. Foto: Tomm Christiansen / Motor

– Det er stor forskjell på kvaliteten. Premiumdekkene, de litt dyrere dekkene fra de største produsentene, gir deg en sikkerhet og en kvalitet som gjør dem til attraktive valg, sier Raaum.

– De rimelige dekkene scorer bra på noen deler av testen, men alt i alt er premiumdekkene et tryggere valg.

Men for mange som vurderer å kjøpe nye dekk er det kanskje fristende å prøve å spare noen kroner på å ikke kjøpe de aller dyreste dekkene.

– Noen ganger har man ikke råd. Men det å investere i skikkelige dekk lønner seg i lengden, i og med at premiumdekkene holder seg lenger, sier Raaum.

I dekkbutikken i Rensåsen i Bodø er det flere kunder som er ute etter nye dekk.

– Noen er veldig opptatte av pris. Samtidig ønsker de dekk som skal vare og ser det mer langsiktige bildet. For dem som ønsker dekk som skal vare i mange år, er kanskje ikke pris så viktig, sier selger Isabell Lillegaard.

Man dersom du skal kjøpe nye dekk, hvordan velger du vinterdekket som passer for deg?

TRYGGHET TRUMFER PRIS: Isabell Lillegaard, selger ved Rensåsen Dekk- og Servicesenter forteller at kundene deres tenker trygghet foran pris. Foto: Petter Strøm / NRK

Hold utkikk etter kampanjer

Det viktigste ifølge Peter Raaum er å velge dekk ut fra forholdene du vanligvis kjører på.

– Kjører du i Finnmark på hardpakkede vinterveier, trenger du andre typer dekk enn i Bergen hvor du som regel kjører på våt asfalt.

Men uansett kan det være penger å spare på å dobbeltsjekke hva dekkene koster hos flere forhandlere før du drar kortet.

– Det er ofte tøff konkurranse og kampanjer på dekk, så mulighetene for å få et godt tilbud er stor.