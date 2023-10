Læreren fra Bodø bestilte seg en Tesla for litt over en måned siden, men den nye bilen sto ikke helt til forventningene.

Problemene med bilen er mange. Blant annet er det en rar vindusfeil på bilen som har skapt mye frustrasjon hos den ulykkelige eieren.

– Når man åpner passasjerdøra går samtidig vinduet på samme side helt ned, sier Rekkedal.

Knappen for å få opp vinduet funker heller ikke som den skal, så Rekkedal bruker et par minutter for å få vinduet opp igjen.

Siden elbilen kom har den vært på verksted rundt syv ganger på tre uker. Nesten annenhver dag.

– Dette tar ganske mye tid, og ikke minst mye irritasjon, sier Rekkedal.

Flere forsøk på verksted

På verkstedet prøver de å reparere bilen, men når Rekkedal kommer hjem og åpner passasjerdøra skjer det samme på nytt.

– Jeg kjenner blodtrykket stiger hver gang det blir ny feil, nye problemer og en ny utsettelse, sier han.

Og Rekkedal er ikke den eneste som opplever vedvarende problemer med en ny elbil, skal vi tro generalsekretær i Kongelige norske automobilforbund (KNA), Børre Skiaker.

Allerede i 2019 hadde de en artikkel der de omtalte at mange elbileiere opplever feil på de nye bilene sine.

Og det har ikke endret seg med årene.

– Antallet saker som omhandler feil på bilene er ikke større for elbiler enn for fossilbiler. Men vi ser ofte at problemene med elbiler ofte er mer komplekse og vanskelige å fikse, sier Skiaker.

– Hovedopplevelsen er at det er sammensatte feil. Slike feil er vanskeligere å forklare, og dermed vanskeligere å fikse.

Skiaker tror noe av utfordringen er en kulturforskjell hos selskapene som utvikler elbiler.

– Det kan virke som at ingeniørene som jobbet på de mer mekaniske kjøretøyene ofte gjorde en bedre jobb med testing før de slapp bilene ut på markedet. Dem som driver med elektronikk og digitale ting virker mer tilbøyelige for å slippe versjoner de mener er gode nok for markedet uten nok testing, sier Skiaker.

– Kundene blir i mye større grad testkaniner.

For Tesla-kjøper Lars Petter Rakkedal i Bodø gikk det så langt at han ville heve hele kjøpet, men han ble overtalt av en mann på verkstedet til å utsette det.

Verkstedet utsatte hentedatoen flere ganger, og til slutt møtte Rekkedal opp for å få et klart svar.

– Det blir tidligst den 26. oktober, fikk Rekkedal som svar.

Bilen kom rett fra fabrikken i Belgia og ble levert til Rekkedal på under en uke. Foto: privat

Vil heve kjøpet

På verkstedet i Bodø får Rekkedal god hjelp, men sentralt hos forhandleren er ting helt annerledes.

Rekkedal synes ikke det virker som om de stoler på at han snakker sant.

– Det virker ikke som om de prøver å finne løsninger, sier han og legger til:

– Til slutt sier jeg bare «Kan du få Bodø til å ringe meg?», og da blir det bedre.

NRK har vært i kontakt med Daglig leder i Tesla Bodø. De ønsker ikke å kommentere saken.

Rekkedal ventet først i tre uker. Etter han fikk beskjed om at det ville bli minst ytterligere tre uker, hevet han kjøpet.

Han fikk et positivt svar fra forhandleren.

Ifølge Rekkedal sier de at juristene i Tesla skal godkjenne heving av salget. Når det er gjort kan han kjøpe ny bil.

– Du velger å kjøpe ny Tesla?

– Jeg gir de én sjanse til, ettersom alle jeg kjenner som har Tesla er strålende fornøyde.

Forbrukerrådet: – En del barnesykdommer

Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier dette ikke er første gang nye elbiler har problemer.

– Nye elbiler har hatt en del barnesykdommer, og slike oppstår de første årene etter kjøp, sier Iversen.

Til denne saken må det gjøres en konkret vurdering, om kunden har rett til å heve kjøpet eller ikke.

– Hvis partene ikke blir enige er det mulig å bringe saken inn til Forbrukertilsynet for mekling.

Iversen forklarer at selger i utgangspunktet både har rett og plikt til å reparere.

Dersom feilen ikke kan rettes, at det tar for lang tid å rette, eller at samme feilen dukker opp for tredje gang, vil forbrukeren ha rett til å heve kjøpet.

Thomas Iversen er juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Foto: Helen Mehammer / Forbrukerrådet

Loven har en konkret frist som sier når bilen skal være reparert, men reparasjonen må skje innen rimelig tid.

– Hva som er rimelig tid, kan variere. Tre uker er litt kort tid til å kunne heve kjøpet, og man må kunne forvente at det å skaffe deler kan ta litt tid, sier Iversen, og legger til:

– Men jeg vet ikke hva som er galt med bilen. Når det nærmer seg to måneder uten at forbrukeren har fått bilen igjen, kan det fort bli snakk om å heve kjøpet.