Kan sette en stopper for omstridt internett-prosjekt: – En halvveis seier

– Vi tar det som en halv seier i alle fall, sier Hanne Indregard Lind.

Hun representere aksjonsgruppa på Strengelvåg. De er meget skeptiske til et noe spesielt prosjekt på den nedlagte skolen i bygda.

Det britiske selskapet AQL har kjøpt skolen. I skolegården har de tenkt å sette opp ni antenner koblet til Elon Musk sitt internettprosjekt, Starlink.

Innbyggerne frykter både stråling og støy. I tillegg frykter de at AQL kommer til å gjøre det gamle skolebygget om til et datasenter.

Kommunestyresalen i Øksnes kommune var fullsatt da det tirsdag ble avholdt et folkemøte om Elon Musk-etableringen. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Tirsdag ble det holdt et folkemøte i kommunestyresalen i Øksnes. Omtrent 90 personer var samlet for å delta. De fleste møtte fysisk opp, men også noen deltok via Teams.

Vil få befolkningen med

Professor Adam Beaumont fra AQL deltok i møtet, også han via Teams. Han var tydelig på at han ønsker å få innbyggerne med på sine planer.

HØYE GJERDER: AQL var raske med å sette opp høye gjerder i skolegården. De er for høye, og det videre arbeidet ble midlertidig stoppet i sommer. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Ja, jeg er en businessmann. Men jeg er ikke her for å tjene penger på bekostning av mennesker. Vi kommer ikke til å tvinge gjennom dette dersom dere ikke ønsker det, sa han.

– Men vi vil først prøve å overbevise folket. Hvis det fortsatt ikke går, vil vi trekke oss ut. Men vi ønsker ikke å stoppe dialogen ennå. Dette er starten på dialogen. Jeg burde startet den tidligere.

Hanne Indregard Lind og aksjonsgruppa er usikker på om de ønsker mer dialog.

Det var en fullsatt kommunestyresal, da AQL og Space X kom for å fortelle om planene på Strengelvåg skole, i et folkemøte. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Det var stort oppmøte fra bygda her i dag. Mange fikk satt ord på hva vi er urolige for og hvorfor vi kjemper så hardt mot dette prosjektet. Vi må tenke over hvilken type dialog vi eventuelt ønsker. Og til syvende og sist er det kommunen om avgjør, sier hun.

Slik skal jordstasjonen bli:

Slik planlegger AQL å utnytte tomta med til den nedlagte skolen i Strengelvåg. Foto: Line Solgaard Arkitekter Fasadetegning av hvordan AQL planlegger å utnytte tomta med til den nedlagte skolen i Strengelvåg. Foto: Line Solgaard Arkitekter Fasadetegning fra Strengelvågveien av hvordan AQL planlegger å utnytte tomta med til den nedlagte skolen. Foto: Line Solgaard Arkitekter / henrik

Lover at det ikke blir datasenter

AQL har tidligere sagt at de ønsker å bruke skolebygget i Strengelvåg som regionkontor for selskapets operasjoner i nord.

Adam Beaumont lover at de ikke kommer til å bygge datasenter.

– Vi liker ikke den høye energibruken ved å lage kryptovaluta, så det vil vi absolutt ikke gjøre, sier han.

Men han tar selvkritikk på at de valgte å sette opp gjerder i skolegården som er større enn det som er tillat.

– Vi visste ikke at vi måtte søke om det. Vi skjønner at tilliten til oss er lav. Vi har gjort noen feilgrep som vi skal prøve å rette opp i, sier han.

Ordfører i Øksens kommune, John Harald Danielsen, uttalte at han ble klokere etter folkemøtet tirsdag ettermiddag. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

Ordfører John Danielsen var også på plass på folkemøtet tirsdag. Han sier at kommuneledelsen ikke visste så mye om hva planene for den gamle skolen var, da de solgte den til AQL.

– Men jeg føler meg klokere etter møtet i dag, så får vi se hva som skjer videre i saken, sier Danielsen.

Nå er det administrasjonen i kommunen som skal behandle planene til AQL. Når de kommer med en avgjørelse kan ikke ordføreren si noe om.