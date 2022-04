Gjenåpner grov bitcoin-svindelsak etter NRK-avsløring

NRK har fortalt historien om en nordnorsk mann som ble utsatt for svindel.

200.000 kroner tapte han etter å ha investert i bitcoin, og overført disse til det som viste seg å være en falsk lommebok.

Saken ble henlagt etter kort tid. Men beløpet viste seg å bare være «småpenger» i forhold til de summene folk over hele verden svindles for.

NRK identifiserte hvordan den kriminelle gruppa har håvet inn minst 15 millioner kroner, og samlet disse i lommebøker hos kryptobørsen FTX.

Politiet henla altså først saken i desember i fjor.

Men nå har de gjenåpnet den.

– Det har kommet nye opplysninger i saken som gjør at politiet vil etterforske saken videre, og deler av opplysningene fra NRK er en viktig del av det materialet, skriver politiadvokat Bent Strand i en e-post.

På spørsmål om de tror de vil klare å oppklare denne saken, svarer Strand:

– Det er vanskelig å vurdere nå om saken kan oppklares eller ikke. Men de nye opplysningene i saken gir relevante etterforskningsskritt som nå skal gjennomføres.

Aksjonerte mot «fabrikker»

Mannen som ble utsatt for svindelen, er langt fra alene om å bli lurt for penger.

Økokrim har fortalt om store «svindelfabrikker» som nærmest fungerer som store callsenter. Disse står organiserte kriminelle bak.

I mars aksjonerte latvisk politi, med støtte fra Europol og Eurojust, mot fabrikker av denne typen i Riga og Vilnius. 100 personer ble pågrepet.

Det viste seg at en kriminell gruppe i lang tid hadde tjent nesten 30 millioner i måneden på telefonsvindel.

Luksusbiler og verdier for mange millioner ble beslaglagt under aksjonen.

Nå håper den nordnorske mannen at gjerningspersonene i hans sak også blir stilt til ansvar.

– Politiet tar alle slike saker på alvor men har ikke de nødvendige ressurser til å kunne forfølge de fleste av dem, sier mannen.

Han mener gjenåpningen av hans sak utelukkende skjer fordi han selv har kunnet supplere politiet med nye, relevante opplysninger.

– Det første er den grundige rapporten min privatetterforsker leverte, og det andre all den informasjonen NRK klarte å finne ved å forfølge saken videre.

– Disse to arbeidene, som begge har vært ressurskrevende og meget grundige, har ledet politiet til svindlernes dørterskel. Det gjenstår for politiet bare å banke på døren, det vil si kontakte kryptobørsen FTX.

Spørsmål om ressurser

– Har du troen på at denne saken kan få en oppklaring?

– Ikke bare har jeg troen på at saken kan oppklares, vi har nå tilstrekkelig informasjon til langt på vei å kunne si at den er oppklart.

– Spørsmålet er nå om jeg har troen på om politiet vil ha motivasjon og ressurser til å engasjere seg slik at bakmennene kan forfølges og stilles til ansvar, og om jeg har troen på at de tapte verdiene kan gjenvinnes. Det er et spørsmål om ressurser.

Mange saker henlegges

Argumentet om ressurser for å etterforske denne type saker, får gjenklang hos en lokal politileder.

En kartlegging NRK gjorde viste hvordan så godt som alle saker av denne typen blir henlagt.

Alf Christian Aarseth Grøtteland er blant lederne i politiet som ønsker koordinere ressursene bedre for å oppklare flere svindelsaker. Foto: Frode Berg / NRK

Og avsnittsleder Alf Christian Aarseth Grøtteland i Møre og Romsdal tok til orde for å etablere en ny avdeling i etaten for å koordinere ressursene bedre.

– Min sak viser at det er ikke enkeltbeløpet, men summen av informasjon som finnes i alle de små brikkene som gjør det mulig å legge puslespillet og se det store bildet politiet trenger.

Istedenfor å henlegge småsakene, tror han det kunne vært bra å samle visse kritiske opplysninger i et register for å kunne systematisere svindelscenarioer.

– Det gjelder å ligge tett bak svindlerne hele tiden, ikke flere hestelengder bak.

Han har et råd etter det han selv har vært igjennom:

– Aldri gjør slike transaksjoner med mennesker du ikke fysisk kan se og ta på, påpeker han.