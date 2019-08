63 kommuner må kutte i eiendomsskatten til neste år.

Se om din kommune må senke skatten i tabellen nederst i saken.

Årsaken er at regjeringen har bestemt at kommuner maks kan ta inn fem promille i eiendomsskatt. Maksgrensen er i dag sju.

– Boligen skal være familiens hjem – ikke et skatteobjekt, sier Sylvi Listhaug (Frp).

Tirsdag besøkte statsråden Bodø, som er en av kommunene med høyest eiendomsskatt i landet (se egen faktaboks).

Frp-leder Siv Jensen har tidligere omtalt kommunen som et skrekkeksempel på eiendomsskatten.

KORSTOG MOT EIENDOMSSKATT: Listhaug håper ikke kommunene skal finne andre «kreative» måter på å ta inn like mye penger når eiendomsskatten kuttes. Foto: David Engmo / NRK

– Den er i grenseland

Rune Karoliussen har invitert eldre- og folkehelseministeren til seg på Nordsia, noen kilometer utenfor Bodø sentrum. Han skulle gjerne sett at skatten var mindre.

– Man er avhengig av to biler når man bor her inne. Og jeg har ikke all verdens til inntekt, sier han.

Karoliussen mener skatten er urettferdig.

– Når jeg har kjenninger og venner i byen som har store hus med minst like høy markedsverdi, som betaler atskillig mindre og har sykkelavstand til jobb og sentrumsfasiliteter, synes jeg den slår urettferdig feil ut, sier han.

– Det liker jeg ikke, legger bodøværingen til.

BESØK: Rune Karoliussen (t.h.) inviterte Frp-ere på kaffe for å diskutere eiendomsskatten. Foto: David Engmo / NRK

Ikke bekymret

Hele 15 av kommunene som må kutte, ligger i Nordland.

Flere av kommunene har anstrengt økonomi. Kuttet kan bety mindre inntekter til skole, helse og barnehage.

Frp-nestlederen er ikke bekymret.

– Man må se på hvordan man bruker pengene, bruke de fornuftig og ikke sløse, sier Listhaug.

– Kommunene må effektivisere driften og sørge for at de ikke bare bruker letteste vei, som er å stikke sugerør ned i innbyggernes lomme, sier hun.

MISFORNØYD: – Når du har overforbruk, kan du ikke bare sette det på innbyggerne i kommunen. Det synes jeg er dårlig politikk, sier Bodø-innbygger Rune Karoliussen (i midten). Foto: David Engmo / NRK

Spår trangere kår

– Det er ingen kommuner som innfører eiendomsskatt bare for å ha mer penger inn i kommunekassen, sier Randolv Gryt i SV til det.

MINDRE PENGESEKK: – For alle kommer dette til å bli veldig vanskelig å få til, sier Randolv Gryt, ordførerkandidat for Bodø SV. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Gryt hevder kommunene opplever å få stadig flere oppgaver, men mindre penger til å løse dem.

I Bodø har venstresiden og Høyre akkurat like mye i eiendomsskatt i sine 2019-budsjett, sier han.

– Til og med Frp har budsjettert opp mot det samme i Bodø, sier Gryt.

– Det er for å greie å holde i gang et godt tjenestetilbud. Sånn er det i Bodø, og sånn er det i andre kommuner, sier Gryt, som spår trangere kår for alle kommuner neste år.

Kan spare tusenlapper

I Bodø er promillen allerede under fem. Den er nemlig 4,9. Bodøfolket kan likevel vente seg lavere eiendomsskatt.

– Vi har også fått på plass en reduksjonsfaktor på 30 prosent, som vil slå inn i Bodø. Den gjør at man her kan spare noen tusenlapper i året, sier Listhaug.

Eiendomsskattegrunnlaget skal dermed ikke kunne overstige 70 prosent av markedsverdien til boligen.

Reduksjonsfaktoren blir bestemt fra Finansdepartementet.

Kommuner som må senke satsen på eiendomsskatten Østfold Halden 5,75 Hedmark Hamar 5,17 Nord-Odal 6,00 Sør-Odal 7,00 Grue 7,00 Trysil 7,00 Åmot 5,50 Tolga 7,00 Tynset 7,00 Alvdal 6,00 Folldal 5,50 Oppland Sør-Fron 5,90 Gausdal 5,50 Telemark Porsgrunn 7,00 Notodden 7,00 Kragerø 7,00 Drangedal 6,00 Nome 7,00 Sauherad 7,00 Aust-Agder Risør 7,00 Arendal 7,00 Gjerstad 7,00 Vest-Agder Kristiansand 5,80 Rogaland Bjerkreim 7,00 Hordaland Vaksdal 5,50 Sogn og Fjordane Hyllestad 7,00 Høyanger 7,00 Vik 7,00 Årdal 7,00 Møre og Romsdal Rauma 6,50 Averøy 7,00 Gjemnes 5,25 Surnadal 6,50 Trøndelag Trondheim 6,05 Røros 5,50 Verran 7,00 Namdalseid 6,50 Snåsa 6,00 Lierne 5,50 Grong 6,00 Fosnes 7,00 Nordland Sømna 5,30 Herøy 7,00 Vefsn 7,00 Hattfjelldal 7,00 Dønna 6,50 Steigen 7,00 Tysfjord 7,00 Flakstad 7,00 Vestvågøy 7,00 Hadsel 7,00 Sortland 6,80 Andøy 7,00 Moskenes 7,00 Troms Salangen 6,00 Torsken 5,50 Berg 7,00 Balsfjord 7,00 Karlsøy 6,50 Skjervøy 7,00 Nordreisa 7,00 Finnmark Vardø 7,00 Lebesby 7,00

Kilde: KOSTRA/SSB for 2018. Bearbeidet av Huseiernes Landsforbund.