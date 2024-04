Onsdag fortalte NRK historien om Bjørn Myrers demenssyke far.

– Jeg tror ikke han hadde dusjet på to år. Det er helt uvirkelig at noe slikt kan skje, sa Myrer til NRK.

Erlend Svardal Bøe i Høyre sier historien er rystende.

– Det er uverdig og slik skal det ikke være. Denne saken gjør dypt inntrykk på meg.

I fjor fremmet han på vegne av Høyre en rekke forslag på Stortinget som skulle bedre situasjonen til mennesker med demenssykdom og deres pårørende.

De ble stemt ned av regjeringspartiene.

Regjeringen og Kjerkol svikter de svakeste

De aller fleste er nok enig med Bøe i at demenssyke ikke bør oppleve forhold som Bjørns far.

Han drar frem pakkeforløp som et mulig tiltak for å bedre situasjonen både for syke og pårørende. Ifølge ham vil et slik tiltak sikre bedre kartlegging, diagnostisering og oppfølging.

– På denne måten vil pasientene bli tryggere i møte med sykdommen, men også sikres god oppfølging gjennom hele sykdommen.

Erlend Svardal Bøe og Høyres forslag ble stemt ned i fjor. Nå tar han til ordet for at noe må skje for å unngå at flere demenssyke behandles uverdig. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre

Høyre har også bedt om at alle kommuner skal ha en pårørendestrategi og at regjeringen skal få på plass en tilskuddsordning som sikrer flere trygghetsboliger for mennesker med en demenssykdom.

– Flere av disse forslagene ville ha hjulpet Bjørns far, men også mange andre i tilsvarende situasjoner. Utrolig nok stemte regjeringspartiene ned alle forslagene vi fremmet, sier Bøe og legger til:

– Regjeringen og Ingvild Kjerkol svikter de svakeste.

Dette foreslo Høyre i fjor: Ekspander/minimer faktaboks Stortinget ber regjeringen utrede og innføre et pakkeforløp for demenssykdom som sikrer bedre diagnostisering og oppfølging. Stortinget ber regjeringen bidra til at kommunene legger bedre til rette for å skape et mer demensvennlig samfunn og at kommunene har en plan for hvordan det skal gjøres. Stortinget ber regjeringen legge til rette for flere lavterskeltilbud i kommunene for mennesker med en demenssykdom og pårørende, som for eksempel flere hukommelsesteam, demensskoler og avlastningstilbud for pårørende. Stortinget ber regjeringen opprette en tilskuddsordning som skal stimulere til bygging av flere trygghetsboliger for eldre i distriktskommuner. Stortinget ber regjeringen utarbeide et eget boligprogram for mennesker med en demenssykdom som skal gjøre det enklere og bedre å tilpasse egen bolig, men også å anskaffe en mer tilrettelagt bolig. Stortinget ber regjeringen sørge for at alle kommuner har en pårørendestrategi og gi pårørende mer fleksible avlastningstilbud.

Åpenbart at det ikke skal være slik

Stortingspolitikeren påpeker at kommunen tilsynelatende ikke har vurdert godt nok hvilke behov og hjelp mannen har trengt.

– De har ikke hatt kommuneoverlege, det kan være en faktor. Men det handler også om hvilke retningslinjer og systemer hver enkelt kommune har. Min bekymring er at dette kanskje er noe flere opplever i andre kommuner.

– Derfor er det viktig å fokusere på dette og få det løftet opp til Stortinget.

Mannen i Vefsn bodde i to år i leilighet uten fungerende dusj. Foto: Bjørn Myrer

NRK har lagt frem forslagene fra Høyre til helse- og omsorgsdepartementet, og spurt følgende spørsmål:

Hva tenker helse- og omsorgsdepartementet om det som skjedde med Bjørns far?

Hva tenker helse- og omsorgsdepartementet om kritikken fra Høyre? Svikter regjeringen de svakeste?

Hva gjør helse- og omsorgsdepartementet for at vi skal unngå slike saker som dette?

Statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen i(Ap) sier at de ikke kan gå inn i en konkret sak som er til behandling hos Statsforvalteren.

– Vi kjenner ikke denne saken, men slik denne fremstår i NRKs beskrivelse, så er det åpenbart at det ikke skal være slik. Det vedgår også talspersonen fra Vefsn kommune.

Alt for få blir diagnostisert

Rønning-Arnesen påpeker at folk med demenssykdom skal ha mulighet til å leve gode liv.

– Da må vi gi helse- og omsorgstjenester som er tilpasset den enkelte. Det er kommunenes ansvar å gjøre dette i hverdagen.

Ellen Moen Rønning-Arnesen, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet (Ap). Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

– I fjor la regjeringen frem Bo trygt hjemme-reformen, med blant annet et eget eldreboligprogram og tydelig retning for hvordan samfunnet skal bli mer demensvennlig.

Statssekretæren legger til at det er for mange i Norge med demenssykdom som ikke får diagnosen. Færre enn 40 prosent av de man anslår har demens, er utredet og diagnostisert.

I 2020 ble det lagt fram en ny plan for personer med demens, Demensplanen 2025. Den ble presentert i 2020 av daværende helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Planen inneholder blant annet: