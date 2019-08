Kjemper for å berge studietilbudet på Nesna – men partiene har helt ulike løsninger

Det var i juni at styret ved Nord universitet bestemte seg for at studiestedene på Nesna og Sandnessjøen skal avvikles.

Vedtaket har skapt sterke reaksjoner både blant studentene og de om lag 120 ansatte på Nesna. På tirsdag demonstrerte de mot rektor.

En gjennomgang NRK har gjort viser at medlemmer for partier med 115 av de 169 stortingsrepresentantene er sterkt kritiske til nedleggelsen på Nesna.

Likevel finnes det ingen konkret løsning som har bred støtte.

Slik står saken:

1. Disse vil overprøve universitetet

Både Sp og SV varsler omkamp.

Partileder Audun Lysbakken sier SV vil fremme et forslag på Stortinget i høst for å omgjøre vedtaket om nedleggelse.

– Forslaget vil pålegge regjeringen å stanse nedleggelsene Nord universitet vil gjennomføre på Helgeland, sier Lysbakken til NRK.

Rødt støtter dette. Også MDG er på linje med SV, SP og Rødt og mener Stortinget bør reversere styrets vedtak.

Partiene som vil gå over hodet på styret i Nord universitet mener dette må gjøres for å redde både Nesna og fagrekrutteringen på Helgeland.

Rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen, svarer at Nord ikke har de samme ansvarsområdene som politikerne.

Rektor Hanne Solheim Hansen får Nord-kjedet rundt nakken på åpningen av studieåret på Nesna denne tirsdagen. Foto: Hans Petter Sørensen / faroutfocus.no

– Nord universitet har ansvaret for å drive høyere utdanning og forskning. Vi har ikke ansvar for at arbeidsplasser opprettholdes på bestemte plasser, sa Nord-rektor Hanne Solheim Hansen til NRK på tirsdag.

Mandatet for å legge ned på Nesna og i Sandnessjøen har hun fra Stortinget.

I 2015 stemte alle partier - bortsett fra Senterpartiet - for at universitetene selv skulle bestemme struktur.

2. Disse vil bevare Nesna på en annen måte

De andre kritiske partiene har ikke gått så langt som å si at Stortinget må reversere styrets vedtak.

Nestleder i Arbeiderpartiet Bjørnar Skjæran sier de, i likhet med SV, tar saken til Stortinget.

Bjørnar Skjæran er nestleder i Arbeiderpartiet. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Vi er opptatt av å styrke universitetene våre, men vi trenger også et godt desentralisert tilbud. Derfor tar vi denne saken til Stortinget.

Ap er ikke like klare som de andre partiene på venstresiden.

Stortingsrepresentant for Nordland, Eirik Sivertsen, sier at Ap skal prøve å få med seg andre partier på en «helhetlig plan for desentralisert høyere utdanning.»

Både han og Skjæran sier de mener en slik plan burde finne en rolle til Nesna.

KrFs andre nestleder, Ingelin Noresjø, er klar på at partiet ønsker å finne en ny rolle til campus Nesna.

– Vedtaket som ble gjort av styret, er feil, sier hun.

Ingelin Noresjø som er andre nestleder i KrF. Foto: Arild Eskeland / NRK

Hun påpeker allikevel at Stortinget har vedtatt å la universitetene bestemme sin egen struktur.

– Det var et stort flertall på Stortinget som vedtok det. Da tror jeg man holder fast ved det.

Hun mener Nesna skal drive med det de er best på: Høyere utdanning.

– Hvem som skal drive med det - en privat eller offentlig institusjon - er ikke klart enda. Men det er en slik løsning vi må jobbe med.

Dette er samme holdning som Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland har. De har sagt seg ferdige med Nord universitet.

Også Frp er kritiske til nedleggelsen.

Stortingsrepresentant for Frp i Nordland, Hanne Dyveke Søttar, er krystallklar på at styrets vedtak er feil.

Stortingsrepresentant for Frp i Nordland, Hanne Dyveke Søttar. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Vi mener det bakgrunnsmaterialet som er lagt fram er for dårlig til at man kan ta en beslutning som går ut over så mange, sier Søttar.

Hun er ikke like klar på at Stortinget må stemme for å reversere vedtaket, men mener man trenger en ny, uavhengig rapport.

3. Disse vil la styret bestemme

Venstre og Høyre har ikke gitt tegn til at de ønsker å endre styrets vedtak.

Her er de enige med KrF. Sistnevnte går dog hakket lengre, siden de ønsker å finne en annen aktør som kan ta over på Nesna.

Felles for de tre er at de respekterer styrets vedtak, og ser det som endelig.

Men nå er altså både KrF, Frp, Sp, SV, R, MDG og Ap er uenig i vedtaket om nedleggelse som styret ved Nord universitet fattet i sommer.

4. Dette er veien videre

Så hva er veien videre?

Hvis SV ikke får flertall for sitt forslag tar de saken videre til etter stortingsvalget i 2021. Lysbakken kommer med en klar beskjed til de borgerlige partiene i Nordland.

Audun Lysbakken vil stanse nedleggelsene Nord universitet har vedtatt. Foto: Terje Pedersen / NPK

– Om dere ikke klarer å få regjeringspartiene med på å snu i høst, så må dere ikke tro at dette er over. Vil blir å ta en ny omkamp i 2021.

Senterpartiet støtter som sagt dette.

Arbeiderpartiet mener ikke dette er en god idé. De vil bli ferdige med saken nå.

– Det (Lysbakkens forslag, red.anm.) gir regjeringen er en fribillett til å unndra seg ansvaret for det som skjer nå, sier Eirik Sivertsen.