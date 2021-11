20 minusgrader og rekordhøye strømpriser svir for sauebonden

Inne i sauefjøset på Dalholen i Folldal jobber sauebonde Håkon Furuhovde med å fore sine 375 sauer med en strømdrevet foringsmaskin. Ventilasjonsanlegget i fjøset går også på strøm.

Ute er temperaturen nede på -22 grader.

Samtidig ligger mandagens strømpriser an til å bli rekordhøye.

– Det er klart det koster for oss som driver med det her, sier Furuhovde.

I fjøset har sauebonden 375 vinterfora sauer. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Avhengig av strøm

Sauebonden er avhengig av strøm i den daglige drifta, blant annet til foring og ventilasjon.

– Vi er jo nødt til å fore sauen, og det er klart at vi kan ikke fore 375 vintersau her med gaffel, det er vanskelig slik det er bygd her. Man er helt avhengig av at det fungerer og av at strømmen virker.

Det er lite han får gjort for å spare strøm i sprengkulda, til tross for at mandagens strømpriser blir rekordhøye.

– Det går mye strøm. En får ikke håpe det ikke blir slik hele vinteren, sier han.

Furuhovde forer sauene ved hjelp av en strømdrevet forblander. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Bare det å bruke forblanderen alene koster mye med de rekordhøye strømprisene.

– Den bruker 30 kilowatt i timen, og i dag bruker jeg den vel 1,5 til to timer, sier Furuhovde.

– Med cirka 3 kroner som det er nå, så har vi en pris på 180 kroner for å kun bruke denne i dag, anslår han.

På én uke kommer dette på 1260 kroner.

I tillegg kommer alt annet som krever strøm i fjøset.

Rekordhøye priser

Krafthandler i Fjordkraft Nils Petter Benjaminsen sier at på det dyreste mandag, så vil strømpris og nettleie kombinert kunne komme oppi seks kroner.

– Det er heftige greier.

Han opplyser at dagens strømpriser er de høyeste i Nord Pools historie.

Og de kan holde seg høye lenge, mener han.

– Hvis vi ser til markedet, så kan det bli holdt høye priser helt til i vår.

Nils Petter Benjaminsen, krafthandler i Fjordkraft. Foto: Stein S Eide / NRK

Høyt kraftforbruk

Han opplyser at kraftforbruket i hele Norden er høyt denne mandagen. Årsaken er kulden.

Med høyt strømforbruk, følger høye strømpriser.

– Det er jo egentlig strømforbruket som avgjør strømprisen, generelt sett. Jo høyere forbruk, jo høyere priser generelt.

Likevel er strømprisene i fjor og i år nesten ikke sammenlignbare, ifølge Benjaminsen

– I fjor var det nesten gratis hele sommeren, og kanskje mellom ti og tjue øre. Og når det nå i dag er nesten fem kroner for én time, så er det nesten ikke sammenlignbart engang, sier han.

Foto: Skjermbilde

Kan doble seg

Benjaminsen sier at i teorien kan strømmen bli dobbelt så dyr.

– Nede på kontinentet så er jo strømmen nesten dobbel så dyr. Så hvis vi blir nødt til å importere kraft derfra, så kan vi få lignende tilstander som i Tyskland.

Som forbruker kan man imidlertid ta små grep.

– Det eneste vi kan gjøre som forbruker, er å bruke litt mindre strøm, sier han.

Eksempler han drar frem er å skru ned temperaturen i rom man ikke bruker, samt å fyre med ved.

Likevel er han tydelig på at det er begrenset hvor mye man kan redusere eget strømforbruk.

– Man skal jo gå gjennom en vanlig hverdag. Man skal gjerne lage mat og leve et vanlig liv. Man kan justere ned litt, men det er ikke så mye å gå på egentlig.

– Ingen som har tatt høyde for

Sauebonden i Folldal anslår at strømprisen hans har blitt tolv til femten ganger dyrere bare fra forrige uke.

– Det noe som vi ikke har regnet med.

Forutleggeren i sauefjøset går på strøm. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Han var imidlertid forberedt på at strømprisene skulle stige noe.

– Men at det skulle bli slik prisoppgang, det er det vel ingen som har tatt høyde for.

Med tanke på strømforbruket i fjøset, er han sikker på at han vil merke prisøkningen.

– Det er klart at når man kanskje skal betale femten ganger mer enn man har gjort, så merker man det. Det er stor prisforskjell.