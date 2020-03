Å plukke opp en flaske eller plastpose i sanden kan føles som en dråpe i havet. Med de enorme mengdene søppel som hvert år slippes ut i naturen, hjelper det egentlig med litt søppelrydding i fjæra?

Svaret er heldigvis; ja.

I en ny rapport publisert i «Science Direct» har forskere analysert mengden søppel på strendene i Lofoten fra 2011 og til 2018.

Funnet er oppløftende.

– Konklusjonen er at det nytter å rydde. Studien gir gode bevis på at strandsøppel er i moderat nedgang i Lofoten-regionen, sier Marthe Larsen Haarr ved SALT i Svolvær.

Det er SALT som, sammen med Lofoten Avfallsselskap (LAS) har kommet fram til tallene.

En ryddeaksjon for noen år siden, hvor store mengder med marint avfall er samlet i sekker for å fraktes bort. Foto: Clean Up Lofoten

Hyller den frivillige innsatsen

Disse tallene stammer fra flere enn 1600 frivillige som hvert år har deltatt i det som totalt har blitt over 800 strandryddeprosjekter.

Folkeinnsatsen har nå ført til en database og registreringer av innsamlet søppel som viser en klar positiv tendens.

– Den totale mengden søppel som kommer inn per 100 meter strand har blitt redusert med 25 kilo i løpet av de åtte årene, sier Haarr, som mener funnene er overraskende.

For det er stor variasjon i marint søppel på de ulike strendene, noe som har gjort at det til nå har vært vanskelig å se trender i en region.

– Men ved hjelp av disse dataene som er samlet inn av vanlig folk, kan vi slå fast at vi ser en helt klar tendens. Uten den enorme datamengden som er blitt samlet inn av de frivillige, ville det ikke vært mulig å konkludere slik vi har gjort, sier hun.

Fire mennesker fra Lofoten Fagskole for maritime fag, som har ryddet store mengder søppel. Stranda er i Vestervika i Flakstad kommune. Foto: Clean Up Lofoten

Kommunikasjonssjef i LAS, Monica Kleffelgård Hartvigsen, er glad for at rapporten nå har blitt publisert internasjonalt.

– Det gjør at vi får delt funnene med andre forskere som jobber med marin forsøpling. Det er også spennende at vi kan vise at innsamlingsdata fra frivillige kan brukes i denne typen forskning, fortsetter hun.

Mye lokalt og regionalt søppel

Monica Kleffelgård synes folk er blitt generelt flinkere med søppelsorteringa. Foto: PRIVAT

Rapporten viser at mye av søpla som kommer til strendene i Lofoten er lokalt eller regionalt. Altså er dette avfall fra folk i Nordland.

Helt siden 2011 har LAS arrangert strandryddinger i Lofoten, og det var også dem som startet den første strandryddingen. Den gang fikk de inn 13 tonn med søppel.

– Vi starta med strandrydding før det ble «populært». Det vi nå har kommet fram til er fantastiske nyheter, og det gir håp i det arbeidet som har blitt gjort, sier Hartvigsen.

Flest strandryddere i Lofoten

Det er flere grunner til at de har valgt å undersøke Lofoten.

Kvalvika strand i Moskenes i Lofoten. Foto: Guillaume Briard / Unsplash

– Ikke bare er det et sted med spektakulær natur, Lofoten har også geografisk utforming. Området strekker seg nærmest ut som en lang arm i Norskehavet, med flere møtende havstrømmer, sier Haarr.

Lofoten har dessuten en høyere andel strandryddere enn i resten av landet.

I rapporten kommer det fram at frivillige i snitt har ryddet litt under 1 prosent av kystlinjen i Norge årlig. I Lofoten har blitt ryddet rundt 5 prosent av kystlinja årlig.

