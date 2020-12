Staten kjøper flyruter fra neste år: – Dette er vår trikk, tog og buss

Tirsdag kveld kom nyheten om at regjeringen og Frp har blitt enige om neste års statsbudsjett.

En av de nye endringene er at staten fra neste år skal kjøpe ruter fra Stokmarknes lufthavn Skagen. Lufthavna i Vesterålen skal inn i den såkalte FOT-ruteordninga, og med det skal sambandet lyses ut på anbud slik staten gjør på en rekke andre flyruter i Norge.

– Dette vil gi en helt annen forutsigbarhet i koronasituasjonen vi står i nå, sier stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg (Frp) til NRK.

Stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg (Frp). Foto: NRK

Freiberg er selv tidligere ordfører i vesterålskommunen flyplassen ligger i, og sitter nå i Justiskomiteen på Stortinget.

Få avganger og dyre billetter til Vesterålen har lenge skapt fortvilelse blant dem som er avhengige av å fly.

Nyheten om at staten nå går inn for å kjøpe FOT-ruter fra Stokmarknes var nok derfor på høyde med andre budsjettnyheter som avgiftskutt på alkohol, tobakk og sukker, sett med vesterålske øyne.

– Andre steder i landet har du tog, trikk og buss som sørger for at folk kan komme seg til og fra jobb, at næringslivet kan få sine varer, tjenester og folk dit de skal. Det har vi ikke i store deler av den landsdelen vi bor i. Derfor er småflyplassene vårt tog, vår trikk og vår buss, sier Freiberg.

– Et korona-tiltak

– Jeg synes det er bra det de har fått på plass så langt, men dette er jo bare ei midlertidig ordning, sier Wilfred Nordlund (Sp) til NRK.

Sp-representant Wilfred Nordlund er selv fra Vesterålen. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Nordlund sitter på Stortinget for Senterpartiet og mener dette ikke nødvendigvis er noen sikring for at tilbudet blir permanent.

– Dette er et korona-tiltak, som for så vidt er prisverdig, men ikke garanter at man får dette inn på ei varig ordning, sier han til NRK.