Til vanlig er det porselen og andre mer tradisjonelle materialer 30-åringen fra Vega på Helgeland bruker ved Kunstakademiet i Bergen.

Men denne skulpturen er formet som et hode med skuldre, og er laget av snus.

Brukt snus.

Kunstneren selv, Steffen André Nilsen, her sammen med verket: Snusskulpturen. Foto: Steffen André Nilsen

– Jeg synes det er interessant å se andres reaksjoner, forteller Steffen André Nilsen til NRK.

Nilsen har brukt et år på å lage skulpturen, og stiller den ut for første gang nå.

– Jeg følte at det var riktig å stille den ut nå. Jeg bruker jo snus som jeg har spart opp de siste årene.

– Sykt å se folks reaksjoner

I år er han avgangsstudent ved Kunstakademiet i Bergen. Nå arbeider han med bacheloroppgaven.

– Det er jo meningen at den skal være ekkel og frastøtende. Jeg tror det passer veldig bra i dag når vi må holde avstand. Det er jo gjerne folk som ikke går så nært den, de som er redde for at den skal lukte og slikt, sier Nilsen.

Foto: Steffen André Nilsen

På grunn av korona-situasjonen er skolen stengt. De skal ikke stille ut noe, og har heller ikke tilgang til skoleområdene.

Derfor har han bestemt seg for å lage et galleri utenfor der han bor.

Skulpturen står på parkeringsplassen utenfor, like ved veien. Og reaksjonene fra folk som går forbi har ikke latt vente på seg.

– Jeg ser jo folk. De tar bilder, folk stopper opp. Ei dame som trillet ungen stoppet og ble bare helt ... nei, det er helt sykt å se reaksjonene, fordi det er så uventet.

Førsteinntrykket er sånn «hva faen er det her liksom». Det ser jo ut som en mumie

– Har ikke plukket fra bakken

Han har selv ikke tall på hvor mange poser snus det er på hodet, men forteller at det er et godt årsforbruk.

Det er riktignok brukte snus som har gått med til utformingen av prosjektet. Men de har i alle fall vært hans egne.

– Gud i himmelen, nei, jeg har ikke plukket dem opp fra bakken, nei, ler han.

– Det er meningen at den skal være ekkel og frastøtende, sier kunstner Steffen André Nilsen. Foto: Steffen André Nilsen

Snuspause

Etter at statuen var ferdig modellert måtte han ta to snusfrie uker.

– Da stoppet jeg i 14 dager fordi det er nasty.

Sammenlignet med porselen og de mer tradisjonelle materialene han til daglig ville brukt på skolen, er dette et heller dyrt materiale. Men det er ikke det handler om

– Det er en veldig identitet i materialet, jeg tror det er det som vekker en interesse hos folk.

Kunst i koronaenes tid

Kulturkommentator Agnes Moxnes i NRK synes snusskulpturen til Steffen André Nilsen er et herlig og humoristisk eksempel på kunst i koronaens tid.

NRK-kommentator Agnes Moxnes tror pandemien og tiden vi lever i nå vil endre kunsten. Foto: NRK

– Ingen har lyst å ta i en annens persons snus, så den passer jo godt i tiden. Hvem skulle tro at snus kunne bli kunst. Skulpturen er jo i tillegg ganske flott., og ville levd sitt eget liv også uten pandemien, sier Moxnes.

Kunst skapes kontinuerlig, også i krise, og historien er full av eksempler på dette.

– Det er mye lek med gammel kunst. Det tok ikke lang tid før vi så «Mona Lisa» og disiplene i «Nattverden» med munnbind. Denne tiden trigger også fotografer – se bare på alle fotografiene av tomme storbyer.

Moxnes tror at koronasituasjonen vil endre kunsten. Men hvordan vet vi ikke ennå.

– Pandemien blir en felles referanse for hele verden. Det blir kunstnernes rolle å fortolke all smerten, tror