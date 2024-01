Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) besøker i dag i Bodø flystasjon, hvor to norske F-16-fly blir nå klargjort før de blir sendt til Skydstrup flystasjon i Danmark.

Der skal ukrainske jagerpiloter og teknikere skal få opplæring på det amerikanske jagerflyet, som har tjent Norge fra 1980 og helt til F-35 overtok i 2022.

Flyene kommer i tillegg til opptil ti instruktører som Norge stiller til denne utdanningen.

Etter det NRK erfarer vil Norge donere mellom fem og ti jagerfly til Ukraina.

– Støtte til Ukraina for å etablere et moderne kampflyvåpen er et stort og langsiktig arbeid hvor en rekke allierte og partnere bidrar. Dette vil være viktig for stabilitet og sikkerhet i hele Europa, sier Bjørn Arild Gram i en melding.

PÅ PLASS I BODØ: Sjef Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland. Her sammen med oberstløytnant Bård Bakke, som er sjef for treningsmisjonen i Danmark på F-16. Foto: Bente H. Johansen / NRK

I tillegg til Norge har Danmark, Nederland og Belgia, besluttet å donere F-16 kampfly til Ukraina.Piloter og teknikere er i full gang med opplæring i flere land.

Det er uklart hvor mange F-16 Ukraina til slutt kommer til å få men det er blitt antydet at det kan bli opp mot 100 fly.

Jagerflyene skal erstatte Ukrainas stadig mer slunkne flåte av Mig-29, Su-24 og Su-25 fra Sovjet-tiden.

Gram sier at regjeringen er opptatt av at Norge skal gi våpenstøtte basert på ukrainske behov. Da vil donasjoner fra Forsvarets egen beholdning ikke lenger være tilstrekkelig.

TIL UKRAINA: Et F-16 tar av fra Bodø onsdag morgen. Flyet skal til Danmark og senere Ukraina. Norge sender mellom fem og ti F-16-fly fly for å bistå Ukraina i krigen mot Russland. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Vi vil i tiden framover bidra med donasjon av nytt materiell direkte fra industrien og trening av ukrainsk personell, sier Gram.

Dette er historien til F16-flyene Ekspander/minimer faktaboks Flyet ble opprinnelig utviklet og produsert av General Dynamics og fløyførste gang 20. januar 1974. Produksjon begynte både i USA og i Europa (SABCA i Belgia og Fokker i Nederland) i 1978, og de første operative flyene ble levert fra 1979. F-16 er fremdeles i produksjon, og over 4500 fly er levert. Produksjonen ble tatt over av Lockheed i 1993 (Lockheed Martin fra 1995). Den nyeste varianten er F-16V, som i 2012 offisielt fikk navnet Viper. Denne er blant annet utstyrt med modernisert cockpit og AESA-radar (Active Electronically Scanned Array). F16-fly i Norge I alt 74 F-16 ble levert til Norge, 60 enseters F-16A og 12 toseters F-16B mellom 1980 og 1984, og ytterligere to F-16B i 1987. Flyene som ble levert til Norge var jevnt fordelt mellom den første (Block 1/5/10) og den andre (Block 15) hovedvarianten. Gjenværende fly har siden blitt oppdatert. Spesifikasjoner Norske F-16 er nå utstyrt med en Pratt & Whitney F100-220E turbofanmotor (se flymotor) med en ytelse på opptil 120,1 kN. De er utrustet med en M61 20-millimeter maskinkanon, og kan bære AIM-9 Sidewinder og AIM-120 AMRAAM luft-til-luft-missiler, Penguinsjømålsmissiler, elektroniske jammere, og laserstyrte så vel som frittfallende bomber på utvendige festemaster. (kilde: Store Norske leksikon)

Ber om hjelp

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har flere ganger understreket viktigheten av internasjonal støtte til Ukraina.

– Det er vår plikt å sørge for at Ukraina får de våpnene de trenger. Det hadde vært en tragedie om Putin vinner, ikke bare for Ukraina, men også for oss, sa han på et utenriksmøte i Nato i november.

Regjeringen har besluttet at Norge skal støtte Ukraina i oppbygging av et moderne kampflyvåpen. Hensikten på lengre sikt er å sette Ukraina i stand til å ivareta egen sikkerhet uten internasjonal støtte. Her statsminister Jonas Gahr Støre og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Ukraina har over lengre tid bedt om støtte til å bygge opp Ukrainas luftforsvar med moderne kampflyvåpen.

I juli i fjor ble det kjent at Norge ville donere F-16 jagerfly til Ukraina. 11. desember ble det klart at Storbritannia og Norge går sammen om å lede den maritime koalisjonen som skal hjelpe Ukraina med å bygge kyst- og sjøforsvar.

Ga 11 milliarder i fjor

Gram sier at Norge vil fortsette å gi betydelig militær støtte til Ukraina.

– Totalt har Norge gitt om lag 11 milliarder kroner i militær støtte i 2023. Vi vil fortsette å støtte Ukraina så lenge de kjemper sin forsvarskamp, sier forsvarsministeren.

F-16 ble faset ut i løpet av 2021, for å gi plass til Luftforsvarets nye fly F-35- Her fra en formasjonsflyging over Bodø. Foto: Forsvaret

– Et tungt løft

Oppdraget om å støtte ukrainsk kampflyevne kommer i tillegg til innfasingen av kampflyet F-35 og overvåkingsflyet P-8.

Oberstløytnant Bård Bakke er sjef for treningsmisjonen i Danmark på F-16 erkjenner at situasjonen er krevende.

– Når Luftforsvaret i tillegg skal klargjøre F-16 for salg til Romania, så har det vært et tungt løft for kampflymiljøet i Forsvaret og Forsvarsmateriell.

I 2024 kan F-16-fly fra Norge være på vingene i Ukraina. Her et øvingsfly på Bodø flystasjon. Det er ikke kjent om dette flyet nå skal til Danmark. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Sjef i Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland, sier at hjelpen Norge gir til Ukraina er en langsiktig forpliktelse fra norsk side som vil gi oss verdifulle erfaringer.

– At vi, sammen med andre Nato-land, utruster de med moderne kampfly er en langsiktig forpliktelse, sier han.