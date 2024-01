Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks E6 gjennom Sørfold i Nordland har lenge blitt sett på en problemstrekning. Mange gamle tunneler er blant årsakene.

Kostnadsberegningene for Sørfold-tunnelene har økt til over 7 milliarder kroner.

Tidligere anslag har antydet 4 milliarder kroner. Økningen skyldes blant annet økte byggekostnader.

I alt 14 kilometer med nye tunneler skal bygges.

Første del av prosjektet lyses ut i 2024. Det gjelder strekninga mellom Megården og Sommerset.

E6 gjennom Sørfold i Nordland har blitt beskrevet som en «krøttersti» og «den dårligste strekninga på E6».

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ble skremt da han kjørte gjennom de 16 smale tunnelene i 2020.

– Det er den verste strekningen jeg har kjørt på E6, sa partileder i Frp, Sylvi Listhaug, i 2023.

I flere år har politikere, yrkessjåfører og lokalbefolkning jobbet for å få utbedret strekninga.

Flere frykter også strekninga kan gjøre Norge sårbart ved krig.

Nå kommer pengene. Og en prislappen for prosjektet har nesten doblet seg siden sist beregning.

Fra 4 til 7,3 milliarder kroner

Når E6 i Sørfold er stengt, deles Norge i to. Nærmeste omkjøring er en lang omvei via Sverige.

– Den nye veien på denne strekninga blir nesten seks kilometer kortere enn dagens vei. Reisetida blir redusert med om lag 10 minutter, noe som er bra både for de fastboende og for næringslivet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Ifølge samferdselsministeren, skal det også bygges to større bruer. En av dem vil ruve 550 meter over Tørrfjorden.

– Vi skal også erstatte seks av de eksisterende tunnelene som ikke innfrir kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Disse blir erstattet av tre nye tunneler. Det skal bygges tunneler med en total lengde på nesten 14 kilometer.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård mener ny E6 gjennom Sørfold blir bra for innbyggerne og næringslivet. Foto: Olav Juven / NRK

Én måned før valget lovte regjeringen at E6 gjennom Sørfold skulle få penger i statsbudsjettet i 2024.

Den gang var prisen for den første delstrekninga beregnet til 4 milliarder kroner.

I dag legger regjeringen fram ei ny kostnadsramme på 7,3 milliarder kroner for første delstrekning.

På strekningen gjennom Sørfold kommune er det 16 tunneler, der enkelte er under 6 meter i bredden. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Alt blir dyrere

– Vi opplever stor kostnadsvekst på alt, blant anna i anleggssektoren. Med det som vi opplever nå i etterkant av pandemien og med krig i Europa, er den forsterket, sier stortingsrepresentant for Nordland, Bjørnar Skjæran (Ap) til NRK.

Skjæran er tydelig på at prosjektet ikke bare er viktig for Nord-Norge, men for hele landet. Ap-politikeren mener E6 gjennom Sørfold er den dårligste veistrekninga på E6 gjennom landet.

Bjørnar Skjæran (Ap) sier Nordland for første gang blir samferdselsvinner i statsbudsjettet. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Han peker spesielt på en rekke tunneler som ikke har fulgt kravene i tunnelforskriften.

– Nå tar vi fatt på seks av de. Med dette prosjektet vil den dårligste strekninga på E6 gjennom landet om noen få år fremstå som en av de beste.

– Men hva betyr kostnadsøkninga for resten av prosjektet?

– Selv om det er 11 milliarder kroner mer til samferdsel i 2024-prosjektet enn i Erna Solbergs siste prosjekt, får man ikke til så mye. Derfor må den nye nasjonale transportplanen som kommer til våren ta høyde for det.

Skjæran mener man må øke bevilgningene nok, men også prioritere strengere.

Det er lagt opp til utlysing av Sørfold-prosjektet i 2024.

I alt 14 kilometer med tunnel

For å gjøre det lettere for norske entreprenører å konkurrere om gigaprosjektet, har man valgt å dele opp strekningen i to:

Del 1: Megården – Sommerset

Del 2: Sommerset – Mørsvikbotn

– Hvor stor tro har dere på at dette prosjektet ender opp hos en norsk entreprenør?

– Vi har jo ment hele tiden at samferdselspolitikk også må være næringspolitikk. Å dele opp prosjektet er jo for at norske og kanskje også nordnorske entreprenører skal ha mulighet til å delta i konkurransen.

Prosjektet blir gjennomført trinnvis, med oppstart av delprosjektet Megården–Sommerset først.

Det går trangt for seg når to vogntog møtes i én av de mange tunnelene som ligger langs E6 i Sørfold kommune. Foto: TORBJØRN BROVOLD

Veien skal ikke finansieres gjennom bompenger.

E6 Megården–Mørsvikbotn omfatter de tre delstrekningene Megården–Sommerset, Sommerset – Tverrdalen (Leirfjordbrua) og Tverrdalen – Mørsvikbotn.

Den nye veien skal etter planen åpne i 2031.

Bjørnar Skjæran sier han håper det er mulig å komme i gang med arbeidet i år.

– Så er det jo et stort og komplisert prosjekt. Men planen er veldig klar. Det skal være veiåpning i Sørfold i 2031, og det har jeg tro på at man skal få til.

– Med dette og statsbudsjettene for 2023 og 2024 er Nordland samferdselsvinner for første gang i historien.