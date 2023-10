E6 gjennom Sørfold har blitt beskrevet som en «krøttersti» og «den dårligste strekningen på E6».

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ble selv skremt da han kjørte gjennom tunnelene i 2020.

Det har derfor vært et sterkt ønske i mange år å få utbedret disse.

Én måned før valget lovte regjeringen at E6 gjennom Sørfold skulle få i statsbudsjettet i 2024.

– Vi setter av 4 milliarder kroner til å sette i gang arbeidet med 6 av 12 tunneler på nye E6 gjennom Sørfold, sa Trygve Slagsvold Vedum da det i august ble kjent at regjeringen bevilger penger til oppstart av prosjektet.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Bjørnar Skjæran (Ap) skinte om kapp med solen da de lovte penger til ny vei i Sørfold kommune.

Men da statsbudsjettet for neste år ble presentert fredag, ble det fort uklart hva regjeringen faktisk gir til prosjektet.

De to statsrådene Vedum og Skjæran var tydelig på at spaden nå skal i jorda så raskt som mulig.

– Nå kan vi gå i gang og sette det første spadetaket i jorda på det som er den dårligste veistrekningen på E6, sa Bjørnar Skjæran under pressekonferansen på Megården i Sørfold i august.

I dag kom statsbudsjettet, samt en pressemelding om den mye omtalte veistrekningen.

Ingen av stedene er det nevnt konkrete tall, selv om det i august var ganske tydelig at det var 4 milliarder som skulle brukes på første del av veien.

Regjeringen lover oppstart, men ikke nødvendigvis til neste år. Utenfor deres kontroll, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I pressemeldingen er også retorikken mer nedtonet enn tidligere:

«Dersom prosjektet får oppstart i 2024, vil det kunne åpnest i 2029 eller 2030.»

Samlet sett får dette Bård Ludvig Thorheim i Høyre til å reagere.

– De kraftige, tydelige lovnadene har blitt omsatt til et språk hvor det tas forbehold om det er anleggsstart neste år. Det er heller ikke nevnt en konkret sum, sier han til NRK.



– Jeg betviler ikke intensjonen, men jeg synes dette er for svakt sammenlignet med det man sa i valgkampen, legger Torheim til.

– Hva er faren med at de ikke er tydeligere?

– Det står eventuell anleggsstart neste år. Regjeringen har sagt at dette prosjektet skal komme. Da forventer jeg at det er så konkret at spaden skal i jorda til neste år. Du kan ikke si en ting i valgkampen også ta masse forbehold etterpå.

Kun oppstartsmidler i årets statsbudsjett

Verken i statsbudsjettet eller i pressemeldingen nevnes det en konkret sum.

NRK spør samferdselsminister Jon-Ivar Nygård hvor mye som faktisk er satt av til den farlige strekningen på E6.

– De fire milliardene er totalkostnaden for dette prosjektet og skal gå over flere år. Du vil ikke finne 4 milliarder i inneværende statsbudsjett, sier han og legger til:

– Det som ligger i statsbudsjettet er oppstartsmidler for å komme i gang med prosjektet. Det er om lag 100 millioner, men vi skriver ikke inn helt konkrete beløper fordi det er usikkert hvor mye som kan brukes i løpet av året som kommer.



– Hvorfor er det ikke mulig å skrive en setning om sum?

– Det som står i budsjettet er at det satt av penger til oppstart på tre store prosjekter. Det er ikke slik at en regjering kan gå inn å sette i gang oppstart uten å bevilge midler til det, svarer Nygård og legger til:

– Ideen om at dette ikke skal være i samsvar med det som ble sagt før valget er ikke riktig.

– Men forstår du at det blir stilt spørsmål ved om regjeringen står ved løftene?

– Nei, det gjør jeg ikke. Det er et feilspor. Det er omtrent hundre millioner kroner det er realistisk å bruke til neste år. Her må folk ha lave skuldre og puste med magen. Prosjektet kommer og vi kommer til å gjennomføre.

Samferdselsministeren lover at prosjektet kommer i gang, men det er ikke helt sikkert det skjer i 2024.

Kan ikke garantere oppstart i 2024

De som bruker veien i Sørfold kommune har ventet i mange år.

Kan de forvente oppstart i løpet av 2024?

Ministeren sier regjeringen gjør det de kan for at det skal skje, men at de ikke kan garantere for alle forhold i et slik prosjekt.

– I slike prosjekter er det faktorer som man ikke har kontroll på. I anbudsprosess eller prosessen med å få på plass bygg- og anleggsvirksomhet kan det skje ting vi ikke har kontroll på.

Kanskje blir det oppstart i 2024. Kanskje ikke.

Han legger til:

– Derfor kan ikke vi med 100 prosent sikkerhet garantere oppstart i 2024, men det er lagt opp til oppstart da. Torheim og andre bør glede seg over det.

Slo en liten «tunnel» på Vegvesenet

For å gjøre det lettere for norske entreprenører å konkurrere om gigaprosjektet, har man valgt å dele opp strekningen i to:

Del 1: Megården – Sommerset

Del 2: Sommerset – Mørsvikbotn

– Det er viktig for meg å presisere at ei oppdeling av prosjektet ikke betyr det samme som at vi legger strekningen Sommerset – Mørsvikbotn på is. Regjeringen ønsker å komme i gang med denne delen så raskt som mulig, uttaler samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) i den nevnte pressemeldingen.

Ifølge Statens vegvesen var det gjort en ekstern kvalitetssikring (KS2) for hele strekningen – altså fra Megården til Mørsvikbotn – allerede for halvannet år siden.

Trygve Slagsvold Vedum har selv opplevd hvordan det er å kjøre på veiene i Sørfold.

Men når regjeringen nå deler opp prosjektet, må det gjennomføres en ny KS2-utredning, sier Vegvesenet.

– Regjeringen slo en liten «tunnel» på Vegvesenet da den delte prosjektet i to. Det gjorde at Finansdepartementet krevde ny runde med KS2, sier Per Kollstad i Statens vegvesen.

Vegvesenet tar sikte på å være i mål med en ny KS2-utredning til jul, sier prosjektleder Steinar Livik.

Målet er å være klar til utlysning en-to måneder etter at finansieringen av prosjektet er endelig godkjent av Stortinget, opplyser Vegvesenet.

Stortingsrepresentant for Senterpartiet i Nordland, Siv Mossleth, lover i likhet med Jon-Ivar Nygård at pengene kommer.

– Det er tatt hensyn til en binding på E6 i Sørfold på 4,18 milliarder kroner. Det foregår nå en kvalitetssikring for endelig sum. Den eksakte summen er ikke klar for kvalitetssikringen er klar. Men dette kommer, sier hun til NRK.