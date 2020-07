Etter at det ble reiseforbud til utlandet i sommer har nordmenn søkt til nye alternativer.

Er du også en av dem som har pekt ut bilen som bosted under ferien i sommer?

De som allerede har vært på veien, kan råde deg om hva du bør gjøre og unngå.

Pusset opp en gammel postbil

Forbi grønnkledde enger og blomstrende veikanter, kommer en liten rød postbil susende, på Lofotens lange landeveier.

I den sitter Arvid Bjørklund og Katrine Øverlie Svela.

UTTREKKBART: Bak sengen har paret installert både bord og skuffer som kan flyttes ut og inn. Til og med sengen kan gjøres lengre, dersom det er ønskelig. Foto: Dina Storvik / NRK

De ønsket å se mer av landet i sommer, og har kjøpt seg en gammel postbil, og innredet med seng og oppbevaringskasser.

– Vi ville jo aldri hatt råd til hotellrom med denne utsikten, sier Svela fornøyd.

Bilferien har derfor foreløpig servert mange naturopplevelser, og livet på innsiden av blikkveggene har Svela heller ikke så mye å klage på.

– Det verste er kanskje at det kan bli litt vått og trangt når det regner, men det veier opp med alle de gode opplevelsene vi får.

Flere andre har også startet bilferien. Her kommer seks av deres tips, for en best mulig hverdag på veien:

PÅ NORGESFERIE: Mahla Rashidian og Jorge Figuerola, fra Iran og Spania, studerer i Norge. I år ville de se mer av landet, og skryter billivet opp i skyene. – Det er det fineste hotellrommet jeg noensinne har bodd på, sier Rashidian, og gliser. Foto: Dina Storvik / NRK

1. Dusj på treningssenter eller campingplass

Toaletter og sanitærforhold – Et punkt som står på toppen av manges liste i avveiningen mot å tilbringe ferien i bil.

Flere av de vante veifarerne NRK har snakket med anbefaler å starte med å laste ned noen apper som kan vise veien til anbefalte campingspotter langs veien.

Noen ganger er det også satt ut både toaletter og søppelkasser til bilturistene, helt gratis.

OPPSATTE CAMPINGSPOTTER: Her, rett utenfor Svolvær sentrum, i Lofoten, er det tilrettelagt med både søppelkasser og nybygget toaletthus for bilturistene. Foto: Dina Storvik / NRK

Bensinstasjoner og campingplasser blir ellers nevnt som steder det går an å sette seg på ramma, eller ta en kattevask i vasken.

Det finnes også enkle campingdusjer som er mulig å sette opp mens man gjemmer seg bak varebilens store dører.

I tillegg er det mange treningssentre som tilbyr dusj til sine medlemmer, noe som er en ekstra gevinst i år, når mange sentre har åpnet opp for at du kan bruke ditt abonnement over hele Norge.

Ulempen er bare at dusjfasilitetene fortsatt er stengt på grunn av pandemien. Dette merker bilboer Hanne Høilund på, og sier hun teller dager til de åpner igjen.

– Enn så lenge får jeg benytte meg av andre muligheter. Det går jo an å ta inn på campingplass en gang iblant, også.

BOR I BIL PÅ HELTID: Hanne Høilund, fra Bekkestua i Bærum, har spart i ett år for å få råd til denne gamle varebilen. Nå skal hun nyte sin siste jobbsommer i Lofoten, ved å bo i bilen. Deretter bærer det hjem til Østlandet, etter fire år i nord. Foto: Dina Storvik / NRK

2. Står det ikke parkering forbudt, da burde det gå fint

Selv om du har soverom i bilen må du ha et sted å stoppe.

Mange steder tillater ikke at du står over lengre tid, ei heller overnatter, selv om det er tilrettelagt for parkering.

Camilla Jansen og Kristoffer Tærud kjører rundt i kanskje Lofotens aller høyeste varebil.

De har funnet en vei rundt problemet.

DET SKAL IKKE STÅ PÅ HØYDEN: Camilla Jansen og Kristoffer Tærud bor sammen i bilen i sommer. Til vanlig bruker Tærud den mye til jobbreiser. Han har derfor bygget senga godt opp i høyden, slik at han kan frakte blant annet motorsykkel når han er ute og reiser til vanlig. Foto: Dina Storvik / NRK

– Står det ikke parkering forbudt, da burde det gå fint, sier Tærud.

3. Forbered deg på lyse sommernetter

Norske sommerkvelder er noe å lengte hjem til når man velger å legge sommerferien til sørligere strøk. Dette gjelder nok derimot helt frem til man skal sove.

Mor og datter, Anette og Eirill Nummedal, er noen som har fått kjenne på dette. De har gått til anskaffelse av gardiner og tepper som de har hengt opp på alle vinduene.

MOR OG DATTER PÅ TUR: Anette og Eirill Nummedal har kjørt fra Oslo og opp til Lofoten. De er fornøyd med reisen så langt, og kan bare nevne en liten ulempe. – Hunden Leon snorker så høyt! Og det gjør du også, legger mor Anette til, og ser på datteren lurt. Foto: Dina Storvik / NRK

Likevel er det ikke alltid det sperrer ut alt lys.

– Det har hendt at jeg har våknet klokken ett på natten og trodd det var morgen, sier mor Anette, og ler litt av tilstandene i nord.

En enkel sovemaske er derfor noe flere av bilturistene anbefaler å anskaffe i tillegg.

Ønsker du å lyse opp rommet innvending er det mulig å installere LED-lys i taket, eller en lyslenke som går på batteri.

LYSLENKER: Noen ganger må man lyse opp inne, dersom man vil stenge midnattssola ute. Foto: Dina Storvik / NRK

4. Den vanskelige balansen mellom luftig og myggfri oase

En sommernatt i Norge kan gi spenstige overraskelser i form av vær.

Finnen Casimir Kemppainen har tatt turen til Norge, sammen med kjæresten, i sommer.

De har opplevd at det kan bli fuktig i bilen hvis de ikke lufter om natten.

TRYGG FYRING: Casimir Kemppainen har reist fra Finland, med kjæresten Noora Kerminen. De har funnet løsningen på flere problemer med å bo i bil. Her styrer Kemppainen med en kokeplate, som de har satt oppå en steinplate, for å kunne bruke den trygt inne i bilen. Foto: Dina Storvik / NRK

Likevel kan det da bli et problem med at myggen flyr, eller regnet drypper, inn gjennom vinduet.

Den hellige middelvei kan derfor være å sette vinduene på gløtt, henge myggnetting i glipene, og kanskje til og med noen hjemmelagde regnskjermer på utsiden av dørene.

Keppanien tipser også om å lufte bilen på dagtid dersom du har vått tøy du ønsker å få tørket.

– Hvis ikke må man iblant ty til en luksustur på campingplass. Der er det også mulig å tørke klær, sier Keppanien.

5. Oppbevar i kriker og kroker

Felles for de fleste varebilene som suser rundt på veiene i Lofoten, er at de har bygget senga opp fra bakken, så de kan bruke underetasjen som lagringsplass.

MATKASSER: Det kan finnes en kasse for alt i disse bilene. Mange velger å ha sin egen kasse til mat. Noen har til og med en liten fryseboks eller kjøleskap. Foto: Dina Storvik / NRK

Her plasserer de kurver og bokser. Noen har også valgt å henge tilsvarende på veggene, for å ha flest mulig steder å legge småting.

Aslak Linde har bodd i bil i flere perioder. Bilen han bor i denne sommeren er egentlig en personbil med fem seter.

Han har derfor valgt å lage en enkel løsning på seng – en plate han kan ta ut, dersom han ønsker å slå opp alle setene.

UTNYTTER PLASSEN: Aslak Linde bor i personbil i sommer. Hvis han vil kan han ta ut sengen, og benytte alle setene. Foto: Dina Storvik / NRK

I tillegg har han et uttrekkbart bord, som går igjen i mange av de andre bilene. Dette er praktisk dersom du vil sitte utenfor bilen og spise.

6. Verdisaker og hund bak hengelås

Hanne Høilund bor i en gammel varebil, mens hun jobber i Lofoten i sommer.

Hennes største bekymring er at hunden Cali, må være alene i bilen gjennom hele jobbdagen.

HUND I BIL: Hanne Høilund og hunden Cali bor i denne gamle varebilen. Foto: Dina Storvik / NRK

– Det er en gammel bil med gamle låser, så jeg løper ut flere ganger om dagen, for å sjekke at det ikke har vært innbrudd.

Hun tenker derfor på mulige måter å gjøre den gamle bilen enda mer innbruddssikker.

Ett alternativ er å sette hengelåser på innsiden av dørene, og krype ut bakluka når hun skal ut.