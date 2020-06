Bilferieboom i Norge: Her er oversikten over hvor UP skal stå i sommer

– Vi har ikke som mål å ta noen. Vi jobber utelukkende for å redde liv, sier Anders Sjøtrø, leder for Utrykningspolitiet (UP) i Trøndelag.

UP over hele landet forbereder seg på en travel sommer. Ruskjørere, fartssyndere og andre med trafikkfarlig atferd skal lukes ut av trafikken.

– Det vil smelle i sommer – det kommer vi ikke unna. Men målet vårt er at alle overlever, fastslår Sjøtrø.

Venter bobil- og campingvognulykker

Rundt halvparten av alle UP-kontroller i Norge i sommer vil skje på 93 prioriterte strekninger. De fleste av dem er riks- og europaveier.

Selv om norsk veinett består av 11 prosent slike veier, skjer 30 prosent av alle alvorlige ulykker her.

Lenger ned kan du se den nasjonale oversikten over strekningene UP vil konsentrere seg om sommeren 2020.

Med mer innenlandsferie, vil det bli flere bobiler og campingvogner i trafikkbildet.

– Vi har de siste ukene her i Trøndelag allerede hatt to bobilulykker. Vi venter at den typen kjøretøy blir mer involvert, sier Sjøtrø.

Ifølge ham vil mange av sjåførene trolig kjøre bobil og campingvogn for første gang.

– Det vi har sett, er at saktegående bobiler skaper en del irritasjon. Vi får en del farlige situasjoner, folk ønsker å kjøre forbi. Vis hensyn – slipp trafikken forbi hvis du danner kø. Ikke kjør utover det du føler deg komfortabel med.

I tillegg understreker han hvor viktig det er med riktig sikring, både av deg selv og inventar.

– Folk på ferie har det travelt

En undersøkelse fra Statens vegvesen viser at rekordmange planlegger Norgesferie med bil i årets sommerferie.

Over halvparten av nordmenn som vanligvis aldri drar på bilferie, vurderer å gjøre det i år. Mest populært er det blant folk i Midt-Norge; nesten åtte av ti vurderer å legge ut på tur i bil eller på motorsykkel.

Og for at sommertrafikken skal være trygg, er særlig én faktor viktig: snitthastigheten må ned.

– Folk har det aldri så travelt som når de skal rekke fritida si, sier Sjøtrø.

Han ber alle planlegge at det vil ta lengre tid å komme seg fra a til b i sommer.

– Du har ferie – du skal ikke rekke noe spesielt. Allerede nå vet vi at det vil bli betydelig mer trafikk enn vanlig. Det har ikke noe for seg å presse seg frem.

Visste du at du knapt sparer noe tid på å gasse på litt ekstra? Bare se her:

Tidsbesparelse per mil: Hastighet Hastighetsøkning 90 km/t 100 km/t 110 km/t 80 km/t 50 sek 1 min 30 sek 2 min 3 sek 90 km/t 40 sek 1 min 13 sek 100 km/t 33 sek

De fleste som får bot fra politiet for høy fart, er menn over 45 år. Men de fleste som er involvert i grove fartsovertredelser, er menn fra 18 år og opp i 20-årene.

En vår med mye råkjøring

Ifølge Trygg Trafikk har det i vår vært en tendens til råkjøring i Norge – selv om det ikke har vært spesielt mange biler i trafikken.

Direktør Jan Johansen er bekymret for hva som skjer i ferieukene, når langt flere er ventet å legge ut på biltur.

– HOLD AVSTAND: Bønnen om at folk må holde avstand gjelder ikke bare for å unngå virussmitte. Trygg Trafikk-direktør Jan Johansen er bekymret for sommertrafikken. Foto: Trygg Trafikk

– Vi frykter at dette skal bli en ulykkessommer, sier han.

«Hold avstand» er en påminnelse du har fått hver dag de siste månedene for å unngå koronasmitte. Akkurat samme påminnelse vil Johansen gi til trafikanter:

– Det å ha en trygg adferd, der man passer på at man gir gode marginer til seg selv og andre, er ofte en god oppskrift på å unngå å havne i situasjoner som potensielt kan føre til en ulykke eller en alvorlig ulykke.

I tillegg er han opptatt av at politiet må være synlig langs veiene. Det samme er familien Flyen Flatmoen i Ringebu i Innlandet.

Ringebu-familie bor rett ved farlig strekning

De bor 50 meter fra E6 som passerer Ringebu sentrum, rett ved en strekning som regnes som trafikkfarlig.

– Det blir hektisk gjennom Ringebu – det vil nok gå jevnt døgnet rundt. Det blir krevende å bo her, sier Åsne Flyen.

Hun frykter råkjøring og farlige situasjoner, men håper UPs tilstedeværelse fører til at flere senker farten.

TETT TRAFIKK: Familien Flyen Flatmoen i Ringebu venter at det blir tett trafikk forbi Ringebu i sommer. F.v.: Eira Flyen Flatmoen (12), Geir Ove Flatmoen, Trym Flyen Flatmoen (11) og Åsne Flyen. Foto: Knut Røsrud / NRK

Eira Flyen Flatmoen (12) sier at trafikken har økt de siste årene.

– Det er kjett å tenke på at hvis en bil kjører fort, kan et barn eller en gammel person som går over fotgjengerfeltet bli skada, sier hun.

Mamma Åsne Flyen har en bønn til bilistene:

– Kjør med hodet, se dere godt rundt, senk farten. Vi vil unngå at noen mister livet i sommer.

Politiets prioriterte strekninger

Hvorfor forteller UP hvilke strekninger de prioriterer? Jo, fordi de tror at folk vil lette på gasspedalen når de vet at UP kanskje er i nærheten.

– Cirka halvparten av kontrollene skjer på de prioriterte strekningene. Den andre halvparten fordeler vi utover, sier Sjøtrø.

Her er oversikten over hvilke strekninger UP vil prioritere i tiden som kommer:

Prioriterte strekninger UP-distrikt 1 Øst (Viken/Innlandet) Foto: AZAD RAZAEI / NRK Ekspandér faktaboks 1 EV18 Ørje - gr. Oslo 2 FV152 Drøbak - gr. Oslo 3 FV120 Rødsund bru - Tangen bru 4 EV6 Oslo grense - Svinesund 5 RV22 Øra-Mysen 6 FV220 Halden sentrum- Rakkestad (krysset rv22) 7 FV118 Skjeberg stasjon - Melløs 8 FV108 Kråkerøy kirke (xRV110)- Kirkøy 9 RV110 Karlshus-Fredrikstad sentrum 10 FV109 Fredrikstad sentrum - Sarpsborg sentrum 11 Rv23 Vinterbro-Oslofjordtunnelen 12 Rv4 Oslo – Oppland Grense 13 RV22/Fv170 Isakveien(Lillestrøm)-Bjørkelangen 14 EV6 Jessheim - gr. Hedmark 15 EV16 Kløfta til gr.Innlandet 16 FV155 Oslogrense / Enebakk 17 FV156 Nesset/Vinterbro til Nesoddtangen 18 FV157 Nesset/Vinterbro til Nesoddtangen 19 EV16 Gardermoen - Roa (fylkesgrense Innlandet) 20 EV16 Kongsvinger (kryss E16 og Rv2)- Øiermoen (gr. Sverige) 21 RV2/ EV16 Magnor (gr. Sverige) - Fylkesgr Hedmark/Akershus 22 RV2 Kongsvinger - Flisa - Elverum 23 EV6 Fylkesgr Hedmark - Tangen 24 EV6 Kolomoen (Stange) - Mjøsbrua 25 RV3 Ånestad-Barkald Innlandet 26 RV3 Alvdal-Kvikne Innlandet 27 RV3 Kolomoen (Stange) - Ånestad (Løten) 28 FV24 Sand (N-Odal) - Stange 29 RV4 Akershus gr. - Einavoll (Mjørlund) 30 EV6 Lillehammer - Dombås 31 RV4/ EV6 Gjøvik - Biri N 32 FV33 Akershus gr. - Gjøvik 33 EV16 Bjørgo - Fagernes 34 EV136 Dombås - Gr. Møre & Romsdal 35 RV25 Midtstranda (Hamar) (Ev6 x RV25)- Ånestad (Løten) 36 RV25/FV26 Elverum - Innbygda (Trysil) 37 RV15 Otta – Oppljostunellen(fylkesgrensen mot S&F) 38 RV25 Elverum-Riksgrensen Sverige

Prioriterte strekninger UP-distrikt 2 Sør (Viken/Vestfold og Telemark/Agder) Foto: AZAD RAZAEI / NRK Ekspandér faktaboks 39 RV35 Lerbergkrysset til Vikersund nord (xRV280) 40 EV134 Saggrenda til Telemark grense 41 RV7 Hønefoss til Fylkesgrensa på Hardangervidda v/Halne Fjellstue 42 EV16 Krysset rv.7 til Nes i Ådal 43 FV283 Drammen by til Mjøndalen 44 FV40 Fv 40 gjennom Buskerud 45 Rv23 Drammen (xFv282) - Oslofjordtunnelen (xFv281) 46 EV18 E-18 gjennom Vestfold 47 FV305 Sandefjord-Andebu (Kodalveien) (hele 305) 48 FV303 Larvik-Tønsberg (hele 303) 49 EV18 Ev18 gjennom Telemark 50 EV134 Ev134 gjennom Telemark 51 FV308 Tønsberg - Tjøme 52 FV40 Lågendalen 53 Fv311 Tønsberg-Åsgårdstrand 54 FV32 Steinsholt-Skien 55 RV36 Porsgrunn – Seljord 56 Ev18 Kristiansand - Telemark grense 57 FV42 Stoa(xEV18) - Frolands verk 58 FV402 Lillesand - Birkenes (hele RV402) 59 Ev39 Rogaland grensen- Kristiansand 60 Rv9 Kristiansand - Hovden

Prioriterte vegstrekninger i UP-distrikt 3 Vest (Rogaland/Vestland) Foto: AZAD RAZAEI / NRK Ekspandér faktaboks 61 FV 44 Sandnes (kryss Fv509) - Bryne(kryss Fv506) 62 RV509 Flyplassveien, Sola- Stavanger sentrum 63 FV57 Knarvik (x EV39) -Leirvåg ferjekai 64 Rv15 Oppland grense - Måløy 65 Ev39 Helleland-Nordfjordeid 66 Ev16 Åsane- fylkesgrense S&Fj/Oppland 67 Ev134 Haukelifjell - Haugesund

Prioriterte strekninger UP-distrikt 4 Midt (Møre og Romsdal/Trøndelag) Foto: Ole Andreas Bø / NRK Ekspandér faktaboks 68 EV39 Moa (Ålesund) - Vestnes 69 EV136 Kjelbotnen - gr. Oppland 70 FV62 Hjelset (Molde) - Sunndalsøra 71 FV64 Malmefjord (xFV229)- Atlanterhavsveien 72 EV39 Ørsta (xRV655) - Festøy 73 EV39 Klett-Halsa 74 EV39 Volda - Fylkesgrense Vestlandet 75 EV6 Støren - Tonstad 76 EV6 Oppdal - Støren 77 FV65 Forve bru-Storås 78 FV714 Orkanger-Hitra 79 FV705 Stjørdal - Tømra 80 EV6 Stjørdal(fylkesgrensa) -Levanger 81 FV17 Asphaugen-Namsos 82 EV6 Levanger- Steinkjer 83 EV6 Steinkjer-Snåsa 84 EV14 Stjørdal -Svenskegrensa 85 EV6 Ranheim - Klett