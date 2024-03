Saka summert opp Ekspander/minimer faktaboks Sola har fleire helsefordelar enn mange er klar over, inkludert å auke produksjonen av lykkehormonet serotonin og å hjelpe kroppen med å produsere D-vitamin.

D-vitamin er viktig for å oppretthalde sterke bein og tenner, og kan beskytte mot autoimmune sjukdommar som MS og diabetes, samt fleire krefttypar, fortel allmennlege Kjetil Høye.

Om vinteren, når sola ikkje gir oss D-vitamin, er det viktig å ta D-vitamin i matprodukt eller som medikament.

Sola kan òg auke energinivået vårt og bidra til å førebygge vinterdepresjon.

Det er viktig å bruke solkrem for å beskytte huda mot skade. Dette hindrar ikkje D-vitamin-opptak, seier professor ved UiO, Kjetil Tasken.

Sola skin no over store deler av landet.

For mange kjennest det òg som at sola gjer dei gladare og gir meir energi.

– Det er heilt perfekt å vere ute i sola. Eg kjenner at eg lader batteria berre med å stå i sola, seier Tarjei Antonsen i Bodø.

Og det er ikkje berre tull, fortel allmennlege Kjetil Høye.

Sola har nemleg fleire helsefordelar enn mange er klar over.

Kroppen lagrar D-vitamin når ein er i sola. To veker i Syden kan faktisk ha helsefordelar i fire til seks veker etterpå, fortel allmennlegen. Foto: Petter Strøm

– Sollys leikar med signalstoffa i hjernen og hormona i kroppen. All forsking viser at ein blir gladare av sol.

Sola har ikkje berre positiv innverknad på kroppen vår, men kan òg bli viktig for energiforsyninga framover. Forskarane har funne løysinga på solceller i snø.

Ein blir faktisk gladare av sol

Sol har vore den primære lyskjelda for menneska i tusenvis av år, heilt fram til Edison fann opp lyspæra for 145 år sida.

Tarjei Antonsen kjenner at han får meir energi av å vere ute i sola. Foto: Vetle Knutsen / NRK

Men nett den lyspæra gjer at vi no bruker nesten 90 prosent av tida vår innandørs.

– Det er litt dumt, for sola er veldig viktig, seier allmennlege Kjetil Høye.

Faktisk så viktig at sola både gir oss helsefordelar, energi og glede.

I 2002 fann amerikanske forskarar ut at vi har nokre sensorar bak auge. Dei sender signal gjennom synsbana til ein liten kjertel som heiter epifysen, eller konglekjertelen på norsk.

Den kjertelen produserer melatonin, som gjer at vi blir deprimerte, fortel Høye.

Difor får ein vinterdepresjon, eller sesongavhengig affektiv liding som det heiter på fagspråket.

Sol er ikkje berre vakkert, det har òg mange helsefordelar fortel allmennlege Kjetil Høye. Foto: Rune Stuvland

Kvifor?

Melatoninproduksjonen er høg. Det gir nedsett stemningsleie. Samstundes er det låg produksjon av lykkehormonet serotonin. Det gjer òg at ein kjenner seg tristare.

Men når lyset frå sola kjem blir serotonin produsert i staden.

Difor blir vi faktisk heilt på ekte gladare av å vere i sola.

Det finst faktisk noko ein kan gjere for å unngå vinterdepresjon også. Her er åtte tips.

Vetle Knutsen – Det er utruleg godt med sol, seier Anders Green i Bodø. – Eg merker det allereie like etter jul, at det begynner å gå andre vegen. Det er heilt klart at det er godt å vere ferdig med mørketida. Vetle Knutsen Stine Wike kjenner det på kroppen når sola skin over Bodø. – Det er fantastisk å nyte sola. Eg blir glad og får definitivt meir energi, seier ho. Vetle Knutsen Franske Julie Chauvet er utvekslingsstudent i Bodø. Også ho merker korleis sola gir energi. – Det er alltid godt å kome ut i sola. Eg får meir energi og glede. Sol er energi, seier ho. I tillegg trur ho dei gjer at ho får brukt vitamina betre. Og der er ho ikkje heilt på vidda.

D-vitamin beskyttar mot kreft

Allmennlege Høye seier at når sola skin på kroppen produserer han sjølv D-vitamin.

– Den viktigaste eigenskapen er at det hjelper tarmen til å ta opp kalsium, slik at vi får betre og sterkare skjelett og betre tenner, seier Høye.

Men det har òg andre helsefordelar.

Sola har også noko å seie for søvnkvaliteten. Når sola kjem fell melatoninproduksjonen. Då blir det berre produsert på natta. Difor søv vi også betre med meir sol. Foto: Odilon Dimier / 6PA/MAXPPP

– Det beskyttar oss mot autoimmune sjukdommar som MS og diabetes, seier Høye.

I tillegg beskyttar det mot fleire krefttypar.

– Mellom anna prostatakreft, brystkreft og tarmkreft. Og det beskyttar mot infeksjonar, slik at ein har mindre risiko for sjukdom.

– Om vinteren vil ikkje sola gi oss D-vitamin i det heile. Det er eit problem.

Tidlegare har ein sagt at det hjelper å ete feit fisk for å få meir D-vitamin. Men då 78 bergensarar forsøkte det i 2011, viste det seg at det ikkje hjelpte i det heile.

Difor er løysinga å ete D-vitamin i matprodukt og som medikament. Legen rår å ete 40 mikrogram kvar dag.

Allmennlege Kjetil Høye har meir tru på vitamin i frukt og grønt enn i pilleformat. Med unntak av D-vitamin. Det bør ein ta 40 mikrogram av kvar dag om vinteren. Foto: Nina Didriksen / NRK

Hugs solkrem

Kjetil Tasken er leiar for Institutt for kreftforsking i Oslo Universitetssjukehus og professor ved Uio.

Han seier det stemmer at sola gir meir energi og at dette heng saman med at vi registrerer auka mengde lys på netthinna, noko som påverkar reguleringa av døgnrytmen via hormonet melatonin som blir skilt ut frå epifysen.

Det stemmer òg at ein får vitaminmangel og problem med beinbygnaden utan D-vitamin, og at vitaminet har positiv innverknad på helsa, og noko effekt på nokon kreftformer.

Om vinteren treng ein ikkje bruke solkrem, seier allmennlegen, men om du skal på fjellet i påska bør du ta fram solkremen likevel. Snøen reflekterer nemleg strålane frå sola. Foto: Nina Didriksen

– Men ein får ikkje for lite D-vitamin-produksjon i huda om ein bruker solkrem, seier han.

Professoren seier difor det er viktig at ein hugsar på solkrem. Særleg i påska.

– Bruk faktor 30 eller 50. Det er fint å bli brun, men ikkje brent. Då må ein ha på seg solkrem og gi sola tid til å stimulere naturleg pigmentdanning i huda slik at ein kan få naturleg beskytting og gravid tole meir sol, seier Tasken.

Men når skal du eigentleg slutte å ete D-vitamin?

Allmennlege Høyen seier hugseregelen er enkel.

På same vis som med tran, skal ein ta tilskot alle månadar som har «r» i namnet. Det vil seie frå september til april.

– Men når sommaren kjem bør ein nyte sola minst 10 minutt kvar dag. Då ladar ein opp lagra av D-vitamin i levra, seier allmennlegen.

Han meiner òg det kan vere lurt å la solbrilla ligge i mellom.

– Bruk minst to minutt til å sjå mot sola utan solbriller før klokka ti om morgonen. Då får du litt ekstra impulsar til den vesle epifysen din.

Men ikkje sjå direkte på sola

Men optikar Andre Kristoffer Stensland ved Synspunkt i Mo i Rana vil nyansere rådet litt.

Ein får nemleg nok lys frå sola utan å sjå direkte på ho.

– Det held å sjå mot ein vegg eller ut over fjorden for å få rikeleg med D-vitamin.

Auget kan nemleg få brannskade om du ser rett på sola.

Optikar Andre Kristoffer Stensland ved Synspunkt i Mo i Rana seier det er svært viktig at ein ikkje ser direkte på sola. Det kan vere svært skadeleg for synet.

– Hornhinna inne i auget er rett og slett eit sterkt forstørringsglas som skal bryte på skarpsynsområdet i auget, seier han.

Der er netthinna mest følsam. Difor blir det for mykje energi for auget om ein ser rett på sola.

– Om du har fått eit slikt brannsår er synet tapt. Då får du ikkje bilde der netthinna er skada, seier augelegen.