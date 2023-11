Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks • Mange unge, spesielt studenter, sliter med søvnproblemer i vintermånedene på grunn av eksamensstress og færre soltimer.

• Lys er viktig for søvn, da det regulerer døgnrytmen og påvirker produksjonen av vitamin D og melatonin. Bruk av dagslyslamper kan være en løsning.

• Gode rutiner, inkludert faste senge- og oppvåkningstider, er avgjørende for god søvnhygiene.

• Prokrastinering kan føre til stress og negativt påvirke søvnkvaliteten. Det er viktig å ikke utsette oppgaver.

• Fysisk aktivitet kan forbedre søvnkvaliteten, men det er best å unngå trening rett før sengetid.

• Det er viktig å begrense bruken av sengen til søvn og sex for å forbedre søvnkvaliteten. Alkohol, koffein, snus, røyk og skjermbruk i sengen kan forstyrre søvnen.

– Jeg er veldig spent på hvordan det kommer til å gå, sier Tonje Wilhelmsen Sveen (21).

Sveen er fra Lillehammer og tilbringer sin første vinter i Bodø.

Den siste tiden har hun slitt litt med å sove. Og hun er ikke den eneste. Ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelsen for 2022 har 33 prosent av studentene søvnproblemer.

Eksamen, stress og færre soltimer har forstyrret søvnen hennes.

I Lillehammer er nemlig antall timer med dagslys langt flere enn i Bodø på denne tiden av året ☀️

Men har det noe å si?

Ja, selvfølgelig, forteller psykolog og professor i klinisk psykologi Catharina Elisabeth Arfwedson Wang.

Men hva er god søvn og hvordan kan man få det? 😴

Dyrepleiestudenten er en av flere som søker svaret på det.

– Jeg har hatt litt problemer med å sove, så tenkte det kunne være interessant å melde meg på, sier Tonje som har meldt seg på et søvnkurs på Nord universitet 💤

Søvnkurset er i regi av Studentinord og ble streamet fra et auditorium ved Nord universitet i Bodø til studiestedene Mo i Rana og Levanger. Foto: Marie Staberg / NRK

Selv om det kan være både vanskelig og krevende å ha en god søvnhygiene, så er det ikke umulig.

Forebyggende råd Ekspander/minimer faktaboks 1. Oppsøk lys Reis til Syden og få sol. Har du ikke muligheten til dette, kan du vurdere behandling med kunstig dagslys. En halvtime foran lyslampe hver dag i to uker kan være nok for hele vinteren. Husk å rådfør deg med en lege. Solarium har ingen effekt. 2. Lys opp omgivelsene Trekk fra gardinene og skru opp lysene på jobb. Gå deg en tur ute om dagen. Lys opp hjemmet ditt. 3. Lad opp batteriene Forbered deg til mørketiden ved å få masse lys om sommeren og høsten. Det kan være forebyggende og gjøre deg mye bedre rustet til å møte vinteren. 4. Sov godt Søvn og bra døgnrytme er viktig for din mentale tilstand. Jevnlige forstyrrelser i din biologiske klokke kan fort føre til dårligere søvn og trøtthet. 5. Beveg deg Det er påvist at trening og mosjonering generelt har en positiv effekt på depresjoner.

Lag gode rutiner

Studentlegene Marlene Mellum og Markus Berntsen er to av fire sisteårsstudenter ved UiT Norges arktiske universitet som jobber som fastleger for studentene i Bodø. Studentlegene Markus Berntsen (24) og Marlene Mellum (29) gir gode råd på veien for å sove godt.

– Det skjer mye i kroppen deres, som kan forklare søvnvansker og som kan gjøre det vanskeligere å skape en stabil døgnrytme.

Det sier studentlege, Markus Berntsen (24), som sammen med sin kollega Marlene Mellum (29) skal gi forsamlingen gode råd på veien for å sove godt.

Marlene Mellum råder studentene til å legge seg og stå opp til samme tid hver dag, også i helgene ⏰

«Hva om du legger deg tre timer senere enn du bruker, når bør du stå opp?» spør en av studentene.

Marlene Mellum råder studentene til å legge seg og stå opp til samme tid hver dag, også i helgene.

– Du bør kanskje ikke legge deg tre timer senere enn du bruker, men av og til skeier man ut, sier Mellum og fortsetter:

– Men om dette blir et mønster over tid, og du ser at du sliter med å sove på ukedagene fordi du er ute hver helg, kan det bli et problem. Men om du sover til elleve en dag, så er ikke det noe problem.

Kunsten er altså å lage seg gode rutiner som man kan leve med.

Få så mye lys som mulig!

Mange kan oppleve endring i humør og energi på denne tiden av året. Lys er knyttet til glede og søvn, og gir oss viktig vitamin D.

Når soltimene blir færre, får vi mindre vitamin D og hjernen produsere mer av hormonet melatonin, som kan gjøre oss søvnig.

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang sier at de av oss som lever med mørketid, er ikke mer deprimert enn andre. Foto: Mona Ødegård

– Kroppen trenger å spare på energi, som alle dyr og planter gjør på vinteren, når det er kaldt og det er mindre sol, sier psykologen.

Fraværet av sollys kan utløse depresjonslignende følelser og trøtthet, men det er helt normalt, understreker Wang.

Lys regulerer døgnrytmen og påvirker kroppens biologiske klokke.

Akkurat som det kan være vanskelig å sove på sommeren når det er lyst, kan det være vanskelig å stå opp når det er mørkt.

– Lys er helt åpenbart viktig. Det påvirker både D-vitamin, og melatonin som er kjempeviktig i forhold til søvn.

Bruk dagslyslampe

Dyrepleiestudenten Tonje er en av mange som har investert i en dagslyslampe.

En dagslyslampe kan hjelpe i mørketiden. Foto: Hedda Rumohr Berge / NRK

– Jeg stiller inn på det tidspunktet jeg vil våkne og så lyser den gradvis opp rommet og det synes jeg fungerer bra, sier Tonje.

Og det er ikke uten grunn.

Lampene fungerer på en slik måte at de har en sterk lysintensitet, som skal forsøke å herme etter det dagslyset vi får på dagen.

Professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo, Arne Holte mener dagslyslampene er undervurderte.

Rundt 30 til 45 minutter foran en slik hver dag skal hjelpe, men behovet varierer veldig.

– Effekten henger sammen med lysintensiteten, men man behøver ikke å ha noe mer enn en 10.000 lux for effekt, sier han.

Ikke utsett ting

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang har blant annet forsket på prokrastinering og depresjon.

– Det er et vanlig menneskelig fenomen, men studenter gjør enda mye mer av det. Og noe av grunnen til det er at studiehverdagen er ustrukturert.

Og det kan skape problemer.

En fersk studie fra York University i England viser at kvalitetssøvn gjør oss mer motstandsdyktig mot angst og depresjon. Foto: COLOURBOX / COLOURBOX

Faller man ut av rutinene og ikke får gjort målene man setter seg, så vil det påvirke selvfølelsen. Og da er det fort gjort å komme inn i en negativ spiral.

Man må derfor ikke gi etter til alle fristelsene, råder psykologen.

Prokrastineringen kan føre til stress og bekymring over ting man skulle ha gjort. Og stresset kan påvirke kvaliteten på søvnen negativt.

Hvordan sover du? Veldig dårlig 😪 Jeg sover som en stein 😴 Det varierer litt 🤷‍♂️ Vis resultat

Spis sunt og variert

Et kosthold med sunne små måltider gjennom hele dagen, rikelig med fersk frukt og grønnsaker, vil kunne gi god energi og redusere humørsvingninger.

– Det har også noe å si, sier Arne Holte.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Symptomene på vinterdepresjon kan blant annet gjøre at du får mer lyst på sukkerholdig mat. Komplekse karbohydrater er derimot et bedre valg for å hjelpe mot nedstemtheten.

Dette er fordi at matvarer som havregryn, fullkornsbrød, brun ris og bananer kan øke det følsomme serotoninnivået.

Vær aktiv🏃‍♀️

Å bevege seg og utføre fysisk aktivitet regelmessig kan øke serotonin- og endorfinnivåene.

– Fysisk aktivitet er en av våre beste antidepressiver. Det er en veldig undervurdert antidepressiv, men det er en av våre beste,

Aktivitet er kjernen til mye godt, og det gjør også at du sover bedre, men:

Studentlegene Markus Berntsen gir gode råd på veien for å sove godt. Foto: Marie Staberg / NRK

– Jo senere du trener, desto vanskeligere er det å sove, forteller Markus Berntsen.

Adrenalinet og endorfinene som aktivierest kan gjøre det vanskelig å sove.

Prøv derfor å tren i god tid før du skal legge deg, gjerne så tidlig på dagen som mulig.

Ikke bo i senga

– Det er to ting man skal gjøre i senga: sove og ha sex. Utover det ikke noen andre greier, sier Mellum.

Wang forteller at dersom man sørger for god søvn, aktivitet og dagslys, er mye gjort for å forebygge depresjon. Foto: Vasiliy Koval

Ting du bør tenke på før du legger deg:

Alkohol, koffein og snus og røyk gir dårligere søvn Reduser skjermbruken i senga 📵 Spiser du sent på kvelden øker blodsukkeret og kroppen må jobbe med å fordøye den Ro ned og forbered deg på leggetid