For seks måneder siden skulle skolen legges ned – nå har de flere søkere enn plasser

Norges kanskje mest omtalte utdanningsinstitusjon de siste årene ble reddet før jul i fjor.

Nå kan de som har kjempet for skolen heise flagget:

Skolen har flere søkere enn antall studieplasser.

– Dette viser at vi er liv laga på Nesna og at studiestedet er attraktivt. Vi trenger denne institusjonen her, sier ordfører Hanne Davidsen til NRK.

Hun peker på et godt samarbeid med Nord universitet som en nøkkel til at de har klart å få gode søkertall.

Første etappe i et langt løp

Mye har skjedd på kort tid for den lille kystkommunen på Helgeland.

I 2019 fikk de beskjed høyskolen i kommunen avvikles.

Påfølgende år ble det kjempet med nebb og klør for å beholde hjørnesteinsbedriften.

Lite så ut til å hjelpe, helt til Vedum og Senterpartiet ble enig om å danne regjering med Arbeiderpartiet.

12. oktober i fjor kom beskjed; skolen reddes.

Det ble sprettet champagne da høyskolen på Nesna ble reddet. Foto: Hans Petter Sørensen / Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

Siden da har det vært knyttet spenning til om skolen vil klare å sikre seg studenter.

Nå er fasiten klar:

Antall studieplasser: 100.

Antall søkere: 118.

– For samfunnet her betyr det enormt mye. Det er vår hjørnesteinsbedrift. At vi får skolen opp å gå igjen betyr alt, sier Davidsen og legger til:

– Jeg har ikke rukket å bestille kake, men det skal vi absolutt gjøre.

Spesielt gledelig for ungdomsskolen

De som har søkt på Nesna har valgt mellom tre forskjellige utdanninger:

Barnehagelærer: 46 søkere (30 plasser)

Grunnskolelærer, 1.-7. trinn: 28 søkere (30 plasser)

Grunnskolelærer, 5.–10 trinn: 44 søkere (40 plasser)

Renate Karin Nordnes er universitetslektor ved Nesna. Hun er også kontaktperson for universitet og høgskole i Utdanningsforbundet Nordland.

Lektoren sier søkertallene er en god start.

Det har vært mange demonstrasjoner i forbindelse med nedleggelsen av høyskolen på Nesna. Nå kan de juble for gode søkertall etter kontrabeskjeden. Foto: Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

– Det er en god dag for Nesna. Det vil jeg absolutt si. Spesielt at vi har veldig god søking på 5.–10. trinn er gledelig.

Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk ved Nord universitet understreker at det ikke er lenge siden kontrabeskjeden om nedleggelse kom.

– Tatt i betraktning den raske prosessen vi har vært igjennom med reetablering av studiene på Nesna, er vi relativt fornøyd med disse søkertallene.

Jobber videre

Ordfører Hanne Davidsen presiserer at dette er starte på et langt løp.

Nå skal kommunen jobbe for å bygge videre på det de omtaler som en god start.

– Vi skal i gang med et prosjekt der vi ser på hvilke andre studier det kan være aktuelt å etablere på Nesna. I tillegg skal vi se på rekruttering, organisering, infrastruktur og fagmiljø.

Ordfører i Nesna kommune, Hanne Davidsen. Foto: Frank Nygård / NRK

– Har dere fått til et godt samarbeid med Nord universitet?

– Ja, det har vi fått til. Og det er jeg veldig glad for. Vi var ikke glade da beskjeden om nedleggelse kom, men det tror jeg ingen hadde vært. Det føltes som et slag under beltestedet, svarer Davidsen og legger til:

– Da regjeringen kom med beskjeden om at skolen reetableres har vi jobbet godt med universitet for å snu skuta. Det har vi gjort og det er jeg glad for.