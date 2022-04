Dei siste åra har søkartala til høgare utdanning vore rekordhøge, men no har søkartala gått ned.

Samtidig er det fleire nye trendar:

For fyrste gong er et nettstudium på topplista, talet på folk som vil bli lærar går opp, mens interessa for helsefag går kraftig tilbake.

Framleis troner Noregs handelshøgskole (NHH) på listen over det mest populære studivalget. Siviløkonomiutdanninga er det studiet flest søkjarar har som sitt førsteval.

Rett bak ligg rettsvitskap ved universiteta i Oslo og Bergen.

Sjekk lista her:

De mest populære studia i 2022 Studienavn Lærested Studiested Planlagte studieplasser Søkere førstevalg Siviløkonomutdanningen NHH Bergen 500 2073 Rettsvitenskap (jus), høst UIO Oslo 224 1748 Rettsvitenskap UIB Bergen 390 1727 Organisasjon og ledelse, Rena, deltid, nettbasert* HINN Åmot 200 1382 Toll, vareførsel og grensekontroll UIS Stavanger 60 1215 Arkitekt AHO Oslo 60 1120 Industriell økonomi og teknologiledelse NTNU Trondheim 162 1075 Medisin, høst UIO Oslo 120 1041 Ledelse UIT Alta 800 970 Politiutdanning, Oslo PHS Oslo 96 910 Psykologi, høst UIO Oslo 65 865 Økonomi og administrasjon, Trondheim, bachelor NTNU Trondheim 205 863 Psykologi, profesjonsstudium UIB Bergen 100 829 Økonomi og administrasjon OSLOMET Oslo 245 829 Medisin, Trondheim NTNU Trondheim 119 828

Færre vil bli sjukepleiar

Også i år er det størst konkurranse om plassane til bachelorgraden i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Dei siste åra har søkartala på sjukepleie skote i vêret, medan i år at søkartalet sokke med heile 23 prosent.

Men framleis er helsefag det utdanningsområdet med flest søkjarar og flest planlagde studieplassar.

POPULÆRT: Siviløkonomiutdanninga ved Noregs handelshøgskole er det studiet flest søkjarar har som sitt førsteval. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Fleire vil bli grunnskulelærar

Etter fleire år med nedgang var søkjartala til lærarutdanninga rekordlåg i fjor.

No viser tal frå årets Samordna opptak at trenden har snudd.

Eirik Vågseth Borlaug (19) er ein av dei som har gått den veien.

– For meg vart det avgjerande at karakterkravet vart fjerna, seier han.

I alt er det i år 6,5 prosent fleire som vil starte på utdanning for å bli grunnskulelærar.

Ved Høgskulen på Vestlandet, som tilbyr den største lærarutdanninga i Noreg, er auken på 8,8 prosent.

Det skjer året etter at firarkravet på lærarutdanninga vart skrota.

Samtidig er det en nedgang i søkartala til lektor- og barnehagelærarutdanninga.

Utdanningsforbundet kallar nedgangen dramatisk.

– For å rektuttere og utdanne nok lærere, trengs lærerutdanninar av høg kvalitet. Då må pengane på bordet, seier leder Elise Håkull Klungetveit i Pedagogstudentene.

VIL BLI LÆRAR: – Eg har lenge hatt lyst til å bli lærar, seier Eirik Vågseth Borlaug (19). Foto: Oddleif Løset / NRK

«Snillare» opptakskrav

Tidlegare måtte du ha fire i matte, i tillegg til 35 skulepoeng for å vere kvalifisert til å søke på lærarutdanninga. No er kravet tre i matte, og 40 skulepoeng.

– Det gjer at fleire kan fylle opptakskrava samanlikna med før, seier Asle Holthe.

Han er dekan ved Fakultet for lærarutdanning, og legg til at auka fokus på behov for lærarar, spesielt på barnetrinnet, også kan ha medverka til auken.

Andre forklaringar kan vere nasjonale prosjekt for å auke rekrutteringa til lærarutdanninga, samt eit nytt samlingsbasert studietilbod for grunnskulelærarar i barneskulen.

VIKTIG YRKE: – Læraryrket er viktig for å halde oppe eit godt samfunns- og næringsliv over heile landet, seier Asle Holthe. Foto: Dina Nybø Olavsen / NRK

Hadde ikkje vore kvalifisert

Eirik Vågseth Borlaug hadde tre i matte, og ville ikkje vore kvalifisert til å søke på lærarutdanninga under det førre «regimet».

– Eg måtte tatt master og bygt på, men hadde mest lyst på lærarskulen.

Så eg vart veldig glad då kravet vart fjerna, seier han til NRK.

Fast bestemt på kva han vil bli, har han også søkt lektorutdanninga i Stavanger og Kristiansand.

– Eg er sosial av meg og likar å vere med folk. Då passar læraryrket veldig bra, seier 19-åringen som går tredje året på studiespesialisering ved Sogndal vidaregåande skule.

Julie Leirdal Skjerven frå Luster ynskjer å bli grunnskulelærar.

– Lærarar har vore etterspurt, og du er sikker på å få jobb. Det er alltid behov for lærarar, seier 18-åringen.

SPENNANDE: – Eg likar å vere med born, og tenkjer at det er kjekt å jobbe med dei også. Sjølv om du har ein fast jobb, så er ingen dagar like og du treffer mange folk, seier Julie Leirdal Skjerven. Foto: Dina Nybø Olavsen / NRK

Har aldri vore fleire studieplassar

I år vert det tilbode 74.741 studieplassar fordelt på 1.760 ulike studiar ved landets fagskolar, høgskolar og universitet. Aldri har det vore fleire.

– Det er mange spennande utdanningar å velje for dei som nå skal begynne å studere, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Kullet som gjekk ut av vidaregåande i 2020 hadde rekordhøgt karaktersnitt, og ved mange studiar vart det mykje vanskelegare å komme inn. Det same skjedde i 2021.