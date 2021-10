Høgskolen på Nesna reetableres: – Vi ønsker en tung satsing

Høyskoletilbudet på Nesna, som har 1.800 innbyggere, ble nedlagt av styret i Nord universitet i 2019.

Men nå skal den lille bygda Nesna på Helgelandskysten igjen få et høyskoletilbud.

Det var Aftenposten som skrev om reetableringen først.

Partileder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, bekrefter til NRK at dette har vært en viktig sak for dem i regjeringsforhandlingene.

– Senterpartiet og Ap har bestemt at vi skal reetablere og ha en fullverdig høgskole på Nesna. Vi skal gjenopprette grunnskole- og barnehageutdanningen. Vi skal også se om vi kan legge enda flere tilbud dit, og vi vil ha et senter for desentralisert og distriktsrettet utdanning og forskning på Nesna, sier Vedum til NRK.

Tung satsing

Partilederen legger ikke skjul på at nå skal jobbes for å danne et helt annet og bedre tilbud på Nesna i årene fremover.

– Vi ønsker å ha en tung satsing på Helgeland. Vi trenger flere lærere med lærerutdanning i Nordland.

Han legger til at det ikke skal ta lang tid før arbeidet begynner.

VIKTIG FOR SP: Nesna har vært viktig for Vedum og Senterpartiet i regjeringsforhandlingene. Foto: Ida Cecilie Madsen / NRK

– Nå skal vi gå fra den tiden fra vi bare skulle ha en forsvarskamp til at vi skal bygge opp og utvikle høgskolen og ha en tung satsing. Den nye regjeringen skal gjøre det vi kan for at dette skal starte allerede neste vår.

Et viktig argument for reetableringen er ifølge Vedum at små steder også må ha tilbud om høyere utdanning.

– Det er viktig for folk at vi har lærerutdanninger spredt rundt i Norge og at vi har den type høyere utdanningsinstitusjoner på små steder. Derfor må vi bygge videre på Nesna, og ikke ned slik dagens regjering har ønsket.

Blitt mer kjent

Begrunnelsen for nedleggelsen var at skolen i Nord universitets øyne ikke var attraktiv nok. Studietilbudet var primært samlingsbasert, med 430 studenter. Kun 21 var til stede på campus til vanlig, resten deltok kun på samlinger noen få uker i året. Det var små fagmiljøer blant de ansatte.

På spørsmål rundt dette svarer Vedum følgende:

– Det har vært en utrolig tøff tid for hele høgskolen i området, men det har også gjort Nesna mye mer kjent. Når vi da nå får en regjering som stiller opp for Nesna, legger ressurser der, og løfter det, kan vi håpe at vi får en bedre og mer attraktiv utdanningsinstitusjon.

– Dette vil være et prosjekt for regjeringen som man setter i full kraft sammen med miljøet på Nesna og de andre miljøene på Helgeland. Det skal bli et fellesprosjekt.