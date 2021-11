– Når det kommer nedbør som dette, er vi ikke i nærheten av å ha nok utstyr. Det er ingen kommuner eller byer som har utstyr for å ta en sånn mengde som kommer ned på et døgn som dette, sier leder i byteknikk i Bodø kommune, Bjørn Inge Ingvaldsen.

Han forteller at det har vært et svært hektisk døgn. Fra rundt klokken 15 søndag ettermiddag og gjennom natten har kommunens mannskap jobbet med å fjerne snømassene med alt de har av utstyr og maskiner.

Leder i byteknikk i Bodø kommune, Bjørn Inge Ingvaldsen. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Utfordringen for oss nå er å få folk på jobb og at det skal være såpass åpent at folk kommer seg på jobb på en ålreit måte. Det sliter vi med, med slike snømengder som er nå. Vi prioriterer hovedveier, busstraseer, offentlige bygg, skoler, helsetjenester. Det har vi nødt til.

Store snømengder har gjort det vaskelig for flere av rutebussene i Bodø mandag morgen.

Har innstillt byrutene i Bodø

Mange har måttet gi opp både å måke frem egen bil og bestille taxi. Da blir gjerne bussen et naturlig valg. Men også bussene har slitt med snømengdene.

Nordlandsbuss opplyser nå at alle avganger på linjene 1 til 4 er innstilt inntil videre.

– Vi har ganske store forsinkelser langs alle rutene i Bodø. Brøytemannskapene rekker ikke å rydde traseene mellom hvert snøfall, da får vi litt problemer, sier driftsdirektør Fredrik Moe i Nordlandsbuss.

Bussene i Bodø har slitt med det store snøfallet søndag og mandag. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Han sier at de oppfordrer folk til å følge med i «Reis Nordland»-appen.

– Vi prøver å tilpasse og snu trafikken etter hvert som forsinkelsene blir store, for å hente inn ruteavvikene.

– Er det bare i Bodø dere har utfordringer?

Flere av avgangene til og fra Bodø lufthavn er forsinket i dag. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Nei, hele Nordland er rammet av snøfallet som vi har nå slik jeg forstår. Det vil nok bli en del berging på lengre ruter.

Og skal du ut å fly, må du også belage deg på venting. På Bodø lufthavn er svært mange avganger utsatt.

Widerøe: – Mye forsinkelser

Widerøe melder om en kansellering på grunn av snøfallet. Ellers er det forsinkelser stort sett på alle avganger til eller fra Bodø.

– Det er mye forsinkelser. Lufthavnen har knapt vært åpen. Da får vi verken fly til eller fra, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll.

– Vil dette gi følger utover dagen?

Snøen skaper utfordringer på Bodø lufthavn. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Det blir det alltid. Når vi får såpass mye forsinkelser både inn og ut av Bodø forplanter det seg. Da kan det komme situasjoner hvor vi har mannskap og fly på feil steder, sier hun.

Widerøe oppfordrer passasjerer til å møte som normalt med mindre de får beskjed om noe annet.

– Så håper vi å få folk dit de skal, men folk må nok være klare for at det blir en del forsinkelser i dag. Vi gjør så godt vi kan, sier Brandvoll.

Silje Brandvoll, kommunikasjonsdirektør i Widerøe.

Bodø kommune: – Vis tålmodighet

Ingvaldsen ber folk være tålmodige. Det er snakk om enorme mengder snø.

– Vi har 30 brøyteenheter i sving og tar unna så fort vi kan, sier Ingvaldsen.

Kommunen oppfordrer alle som kan om å ta en dag på hjemmekontor, på grunn av redusert fremkommelighet.

– Og vi må også be de voksne passe på barna slik at de ikke leker i snøhaugene ved veibanen, sier Ingvaldsen.

Det snør fortsatt tett og er prioriteringen er ifølge kommunen å holde å holde hovedveier og sentrumsnære fortau åpne på en side, holde åpne veier til skoler og institusjoner, samt prioriterte gang- og sykkelveier.

På riksveiene skaper nedbøren ikke store problemer, opplyser trafikkoperatør Synnøve Lukassen til NRK.

– Det er brøytebehov her og der, men det ser ut til at entreprenørene klarer å ta unna. Det går rimelig greit, sier hun.

Ser dette kjent ut? Flere ble nødt til å ringe etter taxi eller ta buss til jobb i dag tidlig. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Politiet ber folk la bilen stå

Politiet i Nordland ber nå folk om å la bilen bli stående. Operasjonsleder Kjetil Kaalaas sier til NRK ta det er mange biler, busser og andre kjøretøy som står fast.

–Vi har ganske store trafikale problemer i Bodø sentrum, og vi oppfordrer folk til å la bilen stå inntil vi har fått kontroll på situasjonen og været bedrer seg, sier Kaalaas.

Kan vare frem til onsdag

Bodø har bokstavelig talt snødd ned. Ifølge meteorologene har det kommet i overkant av 20 centimeter snø det siste døgnet, og det ser ut til at det kan fortsette.

– Vi har et sammenhengende bygesystem inn mot Nordland denne helga. Det ser vel ut til at det kan fortsette også frem til onsdag ettermiddag, sier statsmeteorolog Ola Mellem.

Temperaturene vil bli noe kjøligere og det er derfor sannsynlig at kommende nedbør også vil komme som snø i kyststrøkene fra Bodø og nordover mot Lofoten.