Målte 29.5 minusgrader – nå blir det iskaldt i hele Norge

I natt ble det notert 29.5 minusgrader på Nyrud i Finnmark. Det er helt på grensen til Russland, og de er nok ikke helt fremmed for kalde dager.

Men nå må også resten av Norge også belage seg på kaldt vær.

Iskald luft fra nord raser nemlig nedover kontinentet.

– Vi går en kald uke i møte. Noen steder blir det mellom 20 og 30 minusgrader. Da begynner det å bli tøft, sier statsmeteorolog Unni Nilssen til NRK.

Og den kalde luften skaper ikke bare kaldt vær i Norge – i Storbritannia ventes det full storm.

Kaldt over hele fjøla

Det er ikke ofte det er minusgrader over hele Norge i november. De neste dagene, og utover neste uke, blir det tilfellet.

– Det blir kaldt over hele landet, også sør i Norge. Det vil være noen få plasser på Vestlandet og Sørlandet som periodevis får plussgrader, forklarer hun.

– Hvor ofte er det så kaldt over hele landet?

– Vi er fortsatt i slutten av november, og da er det ikke så vanlig. Men i løpet av vinteren er det vanlig med kuldeperioder som kan gi slike forhold.

Kulden vil heller ikke gi seg med det aller første.

– Det kan se ut som det kan bli en åpning med varmere vær neste helg. Men det er litt tidlig å si.

Det blir kaldt og klart vær fremover. Kaldest blir det, som vanlig, i Nord-Norge. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Ned mot 30 minusgrader

I Bergen er det ventet ned mot fem minusgrader. I hovedstaden blir det et knepp kaldere, rundt åtte minusgrader på det kaldeste.

Også de normalt varmeste stedene vil få det kaldt.

– Det blir ganske kaldt på deler av Sør-Norge, men aller kaldest blir det i Nord-Norge, sier statsmeteorologen.

KULDEPERIODE: Det blir kaldt over hele Norge de kommende dagene. Noen steder har allerede skiløypene åpnet, som her i Bodø. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Indre deler av Troms, samt Finnmarksvidda kan vente seg noen virkelige iskalde dager fremover.

– I Karasjok er det snakk om at det kan variere mellom 15 og 30 minusgrader. Det vi ofte kaller for sprengkulde.

Utover neste uke blir det noe varmere også i nord.

Men varmt blir det på ingen måte.

– Da blir det mellom fem og 10 minusgrader.

– Hvorfor blir det så kaldt over hele landet?

– Det er plasseringen av høytrykk og lavtrykk, kombinert med veldig kald nordlig luft fra arktiskt. På Svalbard er det veldig kald luft nå som trekker nedover.

Stormen Arwen

Meteorologen forteller videre at det noen steder langs kysten vil bli påfyll av snø i dagene fremover, men at det på de aller kaldeste stedene vil holde seg relativt tørt.

Utenfor Norges grenser, nærmere bestemt i Storbritannia, gir den kalde luften uttrykk på en helt annen måte.

Der er det sendt ut farevarsel; stormen Arwen er på vei denne helgen.

I Oslo blir det ned mot åtte minusgrader de kommende dagene. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Det er meldt storm og vindstyrke opp mot 35 meter per sekund. Det er den kalde luften som skaper den kraftige vinden, men et lavtrykk mellom Norge og Storbritannia gjør at vi unngår det verste, forklarer Nilssen.

Stormen vil gli sør for Norge før den treffer kontinentet.

– For Norges del vil det bli noe vind, men ikke i samme styrke. Det kan bli kuling noen steder i Agder og Rogaland. Men dette vil minke i løpet av lørdag og søndag.

Meteorologen avslutter med et godt tips til alle i Norge:

– Alle bør kle seg godt, nå blir det kaldt.