Juryen har blant annet lagt vekt på at frivillighetspolitikken bygger på omfattende innspillprosesser med frivillige lag og foreninger, at den er sektorovergripende og skal gjelde for alle virksomhetsområder i kommunen.



Sømna er en liten kommune, som er avhengig av å samarbeide med lag og foreninger for å kunne tilby alle i innbyggere et godt liv. Dette samspillet har bidratt til å etablere arenaer for ulike aktiviteter som skaper samhold, stedsidentitet og bolyst i lokalsamfunnet.



Et sentralt virkemiddel i frivillighetspolitikken er etableringen av et Frivillighetsforum som arrangeres to ganger per år. Forumet skal bidra til å styrke dialogen med bredden av lag og foreninger er en møteplass for å diskutere muligheter og utfordringer for samarbeid, sette relevant tematikk på dagsorden, og avklare forventninger.