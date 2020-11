Skuffet over kommunens juletre: – Et pjuskete og glissent tre

Tarja Salander har snakket med flere som reagerte på samme måte som henne da de så grantreet på Ellingsens plass i Sortland sentrum.

Hun mener offentlige juletrær skal være store og høye. Men grantreet som er satt opp utenfor Kulturfabrikken synes hun er verken høyt eller fint nok.

– Det er et lavt, pjuskete og glissent tre. Du kan se rett igjennom det, sier Salander.

Hun skrev om synet av juletreet på Facebook-gruppa Sortlending, og mange har kommentert at de er enige med henne:

«Ja heilt enig, måtte no vel finnes noe bedre.»

«Nei og nei .... – skogen er full av vakre grantrær.»

«Enig. Den ser mildt sagt begredelig ut!!»

– Blir bra nok

Det var Bladet Vesterålen som omtalte saken først. I lokalavisens kommentarfelt på Facebook har enda flere engasjert seg.

Over 250 personer har kommentert under bildet av juletreet, og de aller fleste mener treet ikke er bra nok.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Sortland kommune.

Marit Stenkjær i kommunens uteseksjon bekrefter til Bladet Vesterålen at det er kommunen som har ansvar for juletreet.

Noen dager etter at Tarja Salander så juletreet på Sortland for første gang ble det pyntet med lys. Foto: JENS ANDRE M. BIRKELAND

– Ja da, den har vi satt opp, og hullet i bakken der er ikke så stort, så det må bli et lite tre. Vi har valgt et lite tre for at det skal klare å stå han av i dårlig vær, sier hun til avisen.

Ifølge Stenkjær er treet hentet fra kommunens eiendom i Osvolldalen utenfor Sortland.

– Vi har satt opp det treet, og det er sånn det blir. Det blir lys og snø oppå det, så det ordner seg. Det blir bra nok, slår hun fast.

Flere utskjelte trær

Hvert år settes det som blir kalt verdens mest kjente juletre opp ved Rockefeller Center i New York.

Årets tre er 23 meter høyt og av typen norsk gran. Men heller ikke der er innbyggerne fornøyde med treet.

Noen mener juletreet er det styggeste som noen gang har blitt satt opp ved Rockefeller Center.

Andre mener det er et symbol på 2020 – rett og slett trist.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

En som er vant til å få juletrekjeft er Oslo-ordfører Marianne Borgen.

Norge har sendt et juletre til London hvert år siden 1947 som takk for støtten under andre verdenskrig. I fjor ble treet latterliggjort på sosiale medier.

Juletreet på Trafalgar Square i London er en årlig gave fra Norge. Her 2019-utgaven av juletreet. Foto: Victoria Jones / AP

Det norske juletreet fikk også kritikk i 2016, da det ble sammenlignet med en enorm agurk.

– Det jeg har sagt når vi har fått kritikk er at man ikke må glemme at de kommer fra ekte skog. Man setter ikke opp Disney-trær, men folk blir kanskje litt bortskjemte av plasttrær, sier Borgen.

Hun håper folk på Sortland gleder seg når lyset på treet kommer på og mørket senker seg.

– Det går nok fint til slutt. Min erfaring fra London er at selv om det kommer noe kritikk, så er de aller fleste glade og fornøyde når lysene kommer på.

Oslo-ordfører Marianne Borgen på hogstseremoni i Nordmarka i 2019 sammen med Ruth Bush, som er borgermester i bydelen Westminster i London. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Trenger noe fint å se på

– Jeg synes det er litt artig at kommunen svarer at det er «bra nok». Men jeg får gå forbi der i morgen og se om det er blitt litt finere med lys, sier Tarja Salander.

Hun har bodd i Norge i over 30 år, men er opprinnelig fra Finland.

– Jeg er vant med store og fine trær fra de finske skoger. Et glissent juletre er selvfølgelig ikke verdens undergang, men jeg har ikke sett familien min i Finland på over ett år på grunn av korona. Så når vi sitter nesten innesperret og ikke kan reise noen steder er det viktig å ha noe fint å se på.

Salander vil samtidig benytte anledningen til å skryte av et annet tre kommunen har satt opp i sentrum av Sortland.

– Treet på torget er mye bedre. Det er stort og veldig fint, avslutter hun.