Julian har allerede pyntet juletreet: – I koronaåret 2020 trenger vi de lyspunktene vi kan få

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er lenge til jul, men julemarsipanen har vært her en god stund allerede.

Noen misliker sterkt at vi starter jula så tidlig, mens andre ikke klarer å vente med å sette på julemusikk og pynte huset.

Familien Liu Bech Urland er skikkelig juleentusiaster, og pleier å plukke fram juleeskene tidlig.

Men aldri så tidlig som i år. Det er det en helt spesiell grunn til.

– Etter annerledesåret 2020 trenger vi alle noen lyspunkter å se fram til, sier Julian Bech Urland.

Denne uka innførte regjeringen strengere koronaregler. Private sammenkomster innskrenkes og i private hjem frarådes mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmene.

Julian, kona Beatrice og sønnen Andreas svarer med å bake pepperkaker og lytte til julemusikk.

Andreas Rei Urland smaker på årets første pepperkaker. Foto: privat

Halloween-feiringen blir tonet ned denne høsten.

– Det blir mindre fokus på Halloween i år. For å si det sånn, det er har vært nok galge i år allerede. Nå går vi for det glade julebudskapet og hjemmekos isteden, sier Julian Bech Urland fra Hemnes i Nordland.

Han bor i dag i Grimstad på Sørlandet.

Nordlendingen tror ikke han er alene om å tjuvstarte julefeiringen.

– Jeg har inntrykk av at mange har begynt å «snikfeirer», uten å si det høyt. De hører på en julesang eller setter fram en liten nisse i vinduskarmen.

Tidlig julestart i år

Noelle Saltnes-Torstrup er administrator for Facebook-gruppa «Vi som virkelig elsker julen».

Hun forteller om uvanlig stor aktivitet blant gruppas medlemmer i høst.

Denne familien har pyntet juletreet – i oktober Du trenger javascript for å se video.

– Nå er det jo litt sånn «jul hele året» i denne gruppa. Men i høst merker vi helt klart at flere enn normalt har begynt å pynte til jul.

Selv har hun også snikstartet litt. Familien har testet årets julebrus og juleskumnisser. Og hun har begynt å pusle med hobbyprosjekter.

Det er ingen tvil om at julen allerede har startet – i hvert fall i form av pynt, julebrus og juleøl i butikkene. Slik ser det ut utenfor vinduet til familien Liu Bech Urland. Foto: privat

TV6 sender julefilmer hver kveld og flere radiokanaler spiller julemusikk.

– Koronaen har gjort at vi trenger å kose oss litt ekstra nå, sier hun.

Lys og varme

Ole André Solbakken er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo. Han tror mange kommer til å starte julefeiringa tidlig i år.

– Det har vært et belastende år, og det vil nok bli en rar jul for mange. Det høres klokt ut å forsøke å ta aktive grep for å gjøre hverdagen litt gladere. Det vi trenger nå er lys og varme.

– Det vi trenger nå er lys og varme, sier psykologiprofessor Ole André Solbakken. Foto: Universitetet i Oslo

Han tror at lengselen etter jula speiler behovet mange har for trygghet.

– De kjenner en dragning mot den gode, hjemmekoselige stemninga med lys, omsorg, pynt og god mat – alt det vi forbinder med jul.

Dette er lengsler som sitter dypt oss, ifølge psykologen.

– Den gamle symbolikken går hele veien tilbake fra førkristen tid og lysfesten, som markerte overgangen til noe nytt og bedre.

Psykologens råd

Julian Bech Urlands amerikanske kone Beatrice har tradisjoner med å starte tidlig med julepynt. Men aldri så tidlig som i år. Foto: Privat

Sakte, men sikkert går vi nå inn i mørketida. Men den behøver ikke bli så mørk, ifølge psykologen.

– Mange synes det er vanskelig å bli pålagt begrensninger i livet sitt. For noen blir det en annerledes jul. Men disse følelsene er ikke farlige eller problematisk i seg selv. De er jo signaler til oss om hva som er viktig.

Psykologens råd er å forsøke å snu disse følelsene til noe konstruktivt.

– Vi er alle sammen om dette. Vi gjør en felles dugnad for å beskytte de blant oss som trenger det. Det er mange gode følelser i å bidra til vårt felles beste.