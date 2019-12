Norsk juletre i London får slakt: – Blodfattig

Norge har sendt et juletre til London hvert år siden 1947 som takk for støtten under andre verdenskrig.

Denne uka ble treet satt opp på Trafalgar Square som vanlig, men ble raskt møtt med total forakt av forbipasserende, skriver Telegraph.

Calum Mulligan, en rådgiver i parlamentet, er en av dem som har klaget på Twitter.

«Årets juletre på Trafalgar Square er det mest blodfattige treet noensinne. Vet ikke hva vi har gjort for å fornærme nordmennene, men de ser ut til å ha spart de beste og fyldigste trærne til alle andre,» skriver han.

«Blir det mer glissent enn dette, ville jeg kalt det en kvist,» skriver en annen.

Andre antyder at treet har vært på slankekur eller avgått med døden, mens flere ber folk slutte å klage.

Treet har sin egen Twitter-konto, der troll erklæres uønsket.

– Synd

Bydelsstyret i Westminster tar juletreet i forsvar.

– Det er synd at folk alltid må være så negative. Dette treet er et symbol som feirer vennskap i møte med motgang. Jeg vet ikke hvordan folk forventer at et 90 år gammelt, 22 meter høyt tre skal se ut, men det kommer til å være annerledes enn treet du har hjemme, sier en talsmann for bydelen ifølge ITV.

Treet er rundt 90 år gammelt, og ble felt ved Trollvann i Nordmarka i november.

Deretter ble det sendt til Brevik i Telemark og videre på et skip til Storbritannia.

Lysene på juletreet tennes alltid den første torsdagen i desember, og folk oppfordres til å møte opp klokken 18 i ettermiddag for å overvære seremonien.

Oslo-ordfører Marianne Borgen på årets hogstseremoni i Nordmarka sammen med Ruth Bush, som er borgermester i bydelen Westminster i London. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Et flott tre

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) er på plass i London for å delta på julegrantenningen sammen med Westminster-borgermester Ruth Bush.

– Dette er jo et ekte tre fra en ekte skog. Jeg skjønner at det er folk som har stilt disse spørsmålene om det er så fint som det burde være. Det viser jo bare hvilken positiv interesse folk også her i London har knyttet til dette treet, sier Borgen til NRK.

Borgen sier det alltid vil være forskjellige meninger om treet, men tror det vil bli fint når lysene kommer på.

– Treet er veldig symboltungt og viktig. Det er et kjærlighetstre fra Oslos befolkning til London, så jeg synes det er utrolig hyggelig at det er så mange som er interessert i det. Jeg synes det er et flott tre og en flott tradisjon.

Det norske juletreet i London fikk også kritikk i 2016, da det ble sammenlignet med en enorm agurk.