Både redningsskøyta «Det Norske Veritas» og en sjark grunnstøtte i Stamsund i Lofoten i formiddag.

En mannen som var om bord i sjarken havnet i sjøen og ble senere fraktet til sykehus med helikopter.

Det var Lofotposten som først skrev om redningsaksjonen utenfor Stamsund, som ble satt i gang like før klokken 10 fredag.

Redningsskøyta «Det Norske Veritas» prøver å redde en sjark som har gått på grunn, men går selv på grunn. Foto: Sisilie Skagen Johansen / privat

Også fiskebåten «Stamsundværing», som kom til stedet for å hjelpe de to båtene, gikk på grunn.

Fikser Sisilie Skagen var mannskap på båten, sammen med sin mann og hans kollega.

De så dramatikken på kloss hold, men kunne ikke gjøre noe.

– Det var forferdelig, sier hun til NRK.

Dette er ikke første gang redningsarbeidere risikerer livet for å redde forulykkede. I sommer ble en redningsklatrer truffet av en stein da han reddet en turist.

Tre båter på grunn samtidig

– Redningsskøyta tok inn vann og var tom for strøm, så det var vanskelig for dem å få lensa. I tillegg slo båten i grunn, forteller fisker Sisilie Skagen. Foto: Sisilie Skagen Johansen / Privat

Mannen til Sisilie Skagen fikk en telefon fra en kollega på båten «Stamsundværing» om at det var en sjark som trengte hjelp rett utenfor Stamsund. Skagen ble med i tilfelle det var behov for ekstra hender.

– Vi var raskt om bord og på vei ut, uten å vite hva som skulle møte oss like utenfor Stamsund, sier Skagen.

Da de kom ut var allerede redningsskøyta «Det Norske Veritas» på stedet, og hadde forsøkt å slepe sjarken som sto fast. Men i forsøket hadde redningsskøyta selv gått på grunn.

– Det er dårlig vær, mye vind og drag i sjøen, og skøyta sto ganske fast, sier Skagen.

Skagen og de andre på «Stamsundværing» prøvde derfor å redde redningsskøyta.

Men det var så grunt at de ikke kom nært nok. De fikk ikke tak i slepet fordi redningsskøyta lå så urolig på brottene.

Sisilie Skagen forteller at skipperen på Redningsskøyta hadde gått så grunt som mulig for å redde livet til fiskeren som hadde havnet i vannet. Bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

– Det gjorde at vi selv ble stående på grunn.

– Den første tanken var jo at vi også kom til å havne i havsnød, men alle beholdt roen, forteller hun til NRK.

Dermed sto nå tre båter på grunn. To av dem i forsøket på å redde den tredje.

Men «Stamsundværing» kom seg av skjæret og fikk kontrollert at de ikke hadde noen lekkasje.

– Man ønsker jo aldri å miste kollegaer. Det er jo første prioritet at ingen skal omkomme, sier fisker Sisilie Skagen. Bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Dermed ble de liggende 40 meter unna i tilfelle det skulle være behov. Det gjorde også flere andre lokale småbåter som også forsøkte seg på å slepe uten hell.

– Det var forferdelig. Fryktelig ekkelt og kaotisk, forteller Skagen.

Området der den første sjarken hadde satt seg fast er et område Sisilie og de andre lokale fiskerne må forbi hver dag for å komme ut til fiskefeltet.

– Da får man jo lett de tankene. Man vet jo aldri om man ligger der selv en dag, sier hun.

Til slutt ble redningsskøyta «Det Norske Veritas» reddet av redningsskøyta «Sundt flyer».

Etter ei stund kom den andre redningsskøyta tilbake. Den fikk slept redningsskøyta av grunnen og tatt den til land for å starte å tømme den for vann å forsøke å tette skroget.

Mann i sjark sendt til sykehus i Tromsø

Men de mest dramatiske minuttene på skjæret utenfor Stamsund var før Sisilie og mannskapet på «Stamsundværing» ankom.

Redningsskøyta «Sundt flyer» hadde allerede kjørt to personer til land som hadde ligget i havet i om lag 20 minutter.

Det var en redningsmann og en mann som hadde vært om bord i sjarken.

Mannen som var om bord i sjarken og er nå sendt til Universitetssykehuset (UNN) i Tromsø.

– Det ble gitt livreddende førstehjelp til mannen på stedet, sier Frode Iversen i HRS til NRK.

HRS opplyser til NRK at sjarken som redningsskøyta først dro ut for å redde fremdeles ligger der den gikk på grunn. Foto: Sisilie Skagen Johansen / Privat

Lokalavisa Lofotposten skriver at ifølge folk som har vært ved ulykkesstedet, har sjarken allerede fått store skader. Værmeldingen de neste dagene gjør at det ikke aktuelt å berge den før over helga.

Ifølge samme avis gjorde dykkere undersøkelser av skroget på redningsskøyta da den kom til havn.

En presenning ble lagt under båten for å begrense mengden vann som trengte inn. I tillegg ble en eske margarin brukt til å tette vanninntrengningen.

Skøyta er ikke lenger i fare for å synke.

«KV Heimdal» hjalp til i redningsaksjonen. Foto: Gøran Gimsøy / Lofot-tidende

Journalist Kai Nikolaisen i Lofotposten fulgte fredagens dramatiske hendelser fra land.

– Lekkasjen i redningsskøyta er nå holdt i sjakk med en pumpe. Den vil bli flyttet i le når det blir dårligere vær utover kvelden, sier han til NRK.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kuling i området.

– Redningsskøyta ofrer til stadighet livet for å Berge oss fiskere når vi er i nød, sier fisker Skagen.

– All ære til mannskapet om bord på begge skøytene og for at de passer på oss langs kysten.