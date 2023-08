Natt til lørdag kantret en fritidsbåt med ni unge mennesker i sjøen ved øya Teksmona i Meløy.

To av dem omkom.

Fire ble sendt til sykehus, tre til lokal legevakt.

Alle de involverte er lokale ungdommer mellom 18 og 20 år.

Det er mange som har mistet noen etter den tragiske ulykken. Det er heller ikke første gangen det skjer i sommer.

Dette er de omkomne Ekspander/minimer faktaboks Morten Johan Åsvang Halvorsen (18) fra Reipå og Emil Aleksander Johansen (19) fra Neverdal omkom i båtulykka natt til lørdag 26. august. Begge fra Meløy kommune. Tre ble sendt til lokal legevakt, fire til sykehus. Totalt var ni unge mennesker i båten.

Klarte ikke gå på jobb

18 år gamle Julie Hogstad sier at det har vært en ekstra tung helg for henne.

Hun skulle egentlig på jobb på lørdag. Det er hun glad hun slapp.

– Det er veldig tungt nå. Jeg hadde ikke klart det.

NRK møter henne og venninnene i Ørnes sentrum to dager etter ulykken.

– Det verste er at han ene som døde er min beste venn. Vi har gått sammen på skolen i fem år, og delt veldig mye. Det er veldig sårt.

Fra venstre står Julie Hogstad (18), Rebekka Moen (18), Charlotte Gåsvær (18). Alle tre var venner av de involverte i båtulykka. Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

Flere dødsulykker på én sommer

Båtulykken ved øya Teksmona natt til lørdag er ikke den første dødsulykken i Meløy i sommer.

To unge mennesker hadde allerede mistet livet samme sommer, før denne ulykken.

Nå er det fire unge mennesker som har mistet livet på én sommer.

– Jeg føler vi har fått veldig lite pusterom. Når man nesten er over den ene kommer det enda en. Det er veldig slitsomt.

Tidligere denne sommeren omkom Tonje Olsen Jacobsen i ei trafikkulykke i Saltdal. Også hun var fra en ung person fra Meløy.

Mistanken mot seks av de syv siktede er svekket

Mandag formiddag sier politiet til NRK at mistanken mot seks av de syv siktede i saken er svekket.

– I løpet av helga har vi gjennomført avhør av de fleste som var involvert i båten og begynner å få oversikt over hva som har skjedd, og hvem som har kjørt båten.

Det opplyser politiadvokat Gaute Rydmark til NRK mandag.

Alle syv overlevende var først siktet etter småbåtloven paragraf 36. Nå er mistanken mot seks av dem svekket.

– Saken mot de seks presonene går mot henleggelse.

Det bekrefter politiet at vil si at mistanken er styrket mot den siste.

Til NRK sier politiet at de har gjort flere avhør allerede, og at det vil bli gjort tekniske undersøkelser av båten.

Båt kantret på Helgeland. Vi ser området hvor båter søker etter folk i vannet. Det er mørkt. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Politiet bekrefter også at de ni vennene var på et sosialt lag på øya Bolga, sørvest for Meløy. Der ble det inntatt alkohol.

– Da de skulle kjøre hjem på tolv-ettida på natta skjedde denne ulykka. De kolliderte med land, da de var på veg tilbake til Ørnes.

– Kommer bare mer og mer

Venninna Rebekka Moen forteller at mange som har gått bort, også tidligere i sommer, er i samme vennesirkel.

– Det er blitt veldig tungt for veldig mange. Det kommer bare mer og mer.

Også den tredje venninna i den lille gjengen, Charlotte Gåsvær, sier at det er tungt nå.

– Det føles sårt fordi vi gikk i klasse med han, og kjente han andre godt.

De kjente også de syv som overlevde ulykken. Hogstad forteller at ungdommene prøver å møtes å være litt ekstra nær hverandre i denne vanskelige tiden.

– Det er greit å være lei seg. Det føles veldig godt å ha hverandre nært.

«Styrte båten fra du var en neve stor»

Også familien deler sorgen og forteller om minner med de omkomne.

Vibeke Halvorsen er tante til 18 år gamle Morten Johan Åsvang Halvorsen fra Reipå, som politiet søndag kveld bekreftet at var en av de to omkomne.

NRK har fått tillatelse til å dele innholdet i et innlegg Halvorsen publiserte på Facebook etter at det var klart at han var omkommet.

«Du hata urettferdighet, og var aldri redd for å si ifra. Du var flink til de meste. En ekte Halvorsen med fiskerblod i årene. Du styrte båten fra du var en neve stor.»

Vibeke Halvorsen formidler følelsene sine i et Facebook-innlegg etter at nevøen hennes omkom i båtulykka. Foto: Skjermbilde Facebook

«Om det finnes et liv etter døden så tror vi du, Emil, Thomas og Vegard er ute på havet og tråler reker. Mens Aud-Karine holder dere litt i ørene.»

Formet et hjerte: – Ikke så godt å komme med ord

Mandag formiddag kunne man se et gult hjerte utenfor Fore i Meløy på kartet til Marine Traffic.

Det er Einar Meløysund og resten av mannskapet på fiskebåten hans som står bak.

– Faren til en av de omkomne jobber på båten vår, forklarer han.

En båt har formet et hjerte på Marine Traffic utenfor Fore, Meløy, i etterkant av båtulykken. Foto: Skjermdump Marine Traffic

De skulle ha første arbeidsdag etter sommeren i dag, mandag.

– Vi har hatt ei samling om bord og diskutert blant anna denne saken; Hvordan vi kunne vise varme og sympati overfor de berørte. I den diskusjonen kom forslaget om å lage et hjerte, sier Meløysund.

– Det er ikke godt å komme med så mange ord, så vi tenkte at dette kunne være en fin ting å gjøre.

Meløysund sier de allerede har fått gode tilbakemeldinger, både fra berørte og andre folk.

Minnestund planlagt torsdag

Men hverken familien eller vennene til de omkomne i Meløy står alene i sorgen.

Søndag kveld møttes venner og familie i en bilkortesje i bygda.

Torsdag morgen er det planlagt en minnestund med alle de videregående skoleelevene samles utenfor Ørneshallen.

Det var mange av bygdas ungdom som samlet seg på stranda i Storvika for å minnes de to som omkom i båtulykken natt til lørdag. Foto: Frida Farestveit Jonassen / Meløy Gatebil

I tillegg sier bygdas ungdommer at de er flinke til å møte hverandre.

– Vi møtes hos hverandre eller ute og snakker sammen, sier Charlotte Gåsvær.

Venninna Rebekka Moen sier at skolen deres har vært flinke til å tilrettelegge så langt.

– Det er ingen som blir tvunget til noe i dag eller fremover. Så vi blir godt tatt vare på.