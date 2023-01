– På det verste trodde jeg at jeg skulle blø i hjel, sier Silje Anette Braa.

NRK har fortalt om flere kvinner som har hatt forandringer i menstruasjonen sin etter å ha tatt koronavaksinen. 159 kvinner har søkt erstatning for slike plager.

En av dem som fikk store utfordringer er den 37 år gamle tobarnsmora fra Bodø.

Bare en måned etter å ha tatt vaksinen begynte Silje Anette Braa å blø uvanlig mye under menstruasjonen sin.

Etter noen måneder ble det verre, og hun begynte å blø hver eneste dag.

Braa prøvde hormonspiral, p-stav og opp til flere hormontilskudd som skulle stoppe blødningene. Men ingenting funket.

Braa måtte etter hvert bruke bleie. Det gjorde at hun også kunne måle hvor mye blod hun mistet.

Over en periode på fire-fem dager mistet hun to og en halv liter blod og ble innlagt på sykehus på grunn av blodmangel.

Senga ble til slutt en plass hun tilbrakte mye av tiden sin.

– Jeg klarte ikke reise meg opp uten at det svartnet for meg.

Ungene uttrykte stor bekymring og fortalte henne at de ble lei seg av å se henne slik.

– Jeg var livredd for å blø ut mer fordi jeg var redd for at jeg kunne dø.

Vendepunktet kom derimot ikke før hun ble syk.

PÅ TUR: Silje Anette Braa på tur med familien. Foto: Privat

Gjorde det for familien

– Plutselig fikk hele huset spysyke, og istedenfor å spy så besvimte jeg, forteller hun.

Hun lå bevisstløs på badegulvet i flere minutter med sønnen og mannen til stede.

– Det var jo traumatisk for dem. De trodde jo jeg hadde dødd.

Da mente hun ut at familien hadde lidd nok. Braa tok avgjørelsen om å fjerne livmora.

– Det var ikke noe lett avgjørelse, men det hadde gått så mye utover ungene.

Legene til Silje mener blødningene kan komme av en muskelknute som hun hadde på livmoren.

Men denne har hun hatt siden 2014.

FLERE: I løpet av fjoråret opplevde Norsk pasientskadeerstatning (NPE) en stor pågang av saker fra unge kvinner som hadde opplevd menstruasjonsforstyrrelser etter å ha tatt koronavaksinen. Foto: Morten Waagø / NRK

Ikke uvanlig bivirkning

På tampen av fjoråret, etter at over 12 millioner vaksinedoser var satt, hadde Statens legemiddelverk registrert nesten 15.000 bivirkningsmeldinger om menstruasjonsforstyrrelser.

810 av disse meldingene er klassifisert som alvorlige.

– I hovedsak gjelder det lengre eller uvanlig kraftige blødninger, forklarer Guri Bårdstu Majak.

Hun er gynekolog og seksjonsleder ved gynekologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus.

Majak forklarer videre at slike forstyrrelser ikke er uvanlig i forbindelse med vaksiner.

– Menstruasjonen og livmora er tett knyttet til immunsystemet vårt. Dersom immunsystemet utsettes for stress, enten ved en infeksjon eller en vaksine, kan det påvirke livmora og menstruasjonen, sier Majak.

– For eksempel ved at kroppen prøver å rense opp i livmorslimhinnen slik at den er frisk og fin for en eventuell befruktning.

Ifølge Majak gjelder dette alle vaksiner. At det er såpass mange tilfeller i forbindelse med koronavaksinen kan skyldes at den ble gitt til et uvanlig stort antall fertile kvinner.

Hun understreker videre at det fortsatt er mye de ikke vet om menstruasjonsforstyrrelsene koblet til koronavaksinen. Men det forskes en del på det, deriblant i USA.

IKKE REDDE: Gynekolog Guri Bårdstu Majak sier at de ikke er redde for å anbefale koronavaksinen for fertile kvinner. Foto: Kristin Granbo / NRK

– I tillegg har koronavaksinen vist seg å være ekstremt effektiv. Dermed kan den gi en kraftigere immunrespons enn andre vaksiner, sier gynekologen.

– Men det skal sies at forstyrrelser i menstruasjonen vanligvis går over etter én til to sykluser.

Men Silje Anette Braa sleit som nevnt med heftige blødninger i lang tid.

Viktig å melde i fra

Guri Bårdstu Majak ønsker ikke å uttale seg konkret om saken til Silje Anette Braa.

Men gynekologen forklarer at blødningsforstyrrelser koblet til andre utfordringer i livmora, som for eksempel en muskelknute, gjerne forekommer kraftigst i enden av kvinnenes fertile periode.

– Og en forstyrrelse i kroppen, som en vaksine, kan påvirke dette, sier Majak.

Bårdstu Majak ønsker å understreke viktigheten med å melde inn menstruasjonsforstyrrelser, selv om man kanskje tror det har naturlige årsaker.

– Har du uvanlige blødninger over en eller to sykluser, eller du for blødninger etter at du er har havnet i overgangsalderen, må det tas på alvor, sier Majak.

Måtte betale en høy pris

Silje Anette Braa mener hun betalte en veldig høy pris med å operere ut livmoren for å stoppe blødningene.

– Vi har alltid hatt lyst på et tredje barn, men nå er det toget gått.

Å bli fosterforeldre innrømmer hun er en liten trøstetanke hun har nå.

– Jeg har til og med ei venninne som har tilbydd seg å være surrogat ved behov.

Men hun kan nå ikke bære sitt eget barn siden hun har fjernet livmoren.

Nå vil hun i likhet med 159 kvinner før henne søke om erstatning gjennom Norsk pasientskadeerstatning.

Hun ønsker å takke sykehuset og de ansatte som har hjulpet henne gjennom den tøffe tiden.

– Jeg har blitt møtt med stor empati og forståelse hele veien. Sykehuset har vært fantastiske å forholde seg til, sier Braa.