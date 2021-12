Koronavaksinen kan påvirke menstruasjonen: – Jeg blødde tre uker i strekk

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For May-Britt (36) ble bivirkningene så voldsomme at hun kvier seg for å ta en tredje vaksinedose. FHI oppfordrer kvinner til å fortsette med vaksineringen.

– Jeg blødde tre uker i strekk. Det er ikke normalt. Det var sånn at det stoppet i perioder, så kom det tilbake, og det var veldig kraftige blødninger. Det har jeg aldri hatt før, forteller May-Britt Sandkjenn Haugen om hvordan menstruasjonssyklusen hennes ble forstyrret – angivelig etter at hun fikk første vaksinedose mot korona 1. juli.

Hun har aldri hatt mensen flere uker i strekk før hun tok vaksinen, forteller hun videre.

Bekreftet mistanke

Haugen er ikke alene. En fersk undersøkelse publisert av FHI, viser at 13, 6 prosent oppga at de hadde kraftigere blødninger etter første dose. Etter andre dose var tallet 15, 3 prosent.

I samme undersøkelse kommer det også fram at 7, 6 prosent oppga at de hadde kraftige blødninger før første dose og 8, 2 prosent før andre.

Prosjektleder og lege Lill Trogstad i Folkehelseinstituttet understreker at blødningsforstyrrelser er svært vanlig.

– Allerede før vaksinasjon meldte nesten fire av ti unge kvinner om slike forstyrrelser. Likevel ser vi i denne undersøkelsen at noen flere kvinner fikk forstyrrelser etter første eller andre dose av koronavaksinen, sier hun.

Forstyrrelser i menstruasjonen er i utgangspunktet vanlig, men har hatt økt rapportering i etterkant av koronavaksinasjon. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Kvier seg

Haugen ble rammet av menstruasjonsforstyrrelser også etter andre dose 30. august. Først merket hun ingenting, men etter seks dager kom blødningene – og ble i to uker.

– Hva har disse episodene gjort med deg?

– Jeg har tenkt litt på det ... hva om jeg blir steril eller det skjer noe, men jeg har fått høre at det ikke er noe farlig. Legen har jo sagt at det kan ha sammenheng med vaksinen.

Ett problem har vært uregelmessighetene og de kraftige blødningene. Et annet er at menstruasjonssmertene er forverret.

– Jeg blir svimmel, kvalm – får skikkelige menstruasjonssmerter i forhold til hva jeg har hatt før. Jeg kommer nok ikke til å ta noen tredje vaksinedose på bakgrunn av dette.

Vanligvis forbigående

Lill Trogstad i FHI sier hun har forståelse for at Haugen kvier seg, men oppfordrer allikevel kvinner til å fortsette med vaksinasjon som normalt.

Lill Trogstad ved FHI. Foto: Arne Vatnøy

– Vi har ingen grunn til å tro at dette medfører permanente forandringer. Dette er så langt vi ser nå, forbigående forstyrrelser for de aller fleste kvinner.

Foreløpig er det uklart hva som forårsaker disse forandringene i menstruasjonen etter koronavaksinen.

– Det er ikke så veldig lett å forklare hvorfor og hvilke mekanismer som ligger til grunn for ulike menstruasjonsforstyrrelser. Immunresponsen etter vaksinasjon kan trigge endringer som kan forårsake dette, men vi har foreløpig ikke noe godt svar på hvorfor.