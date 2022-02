Seks tyskere bøtelagt: Ble tatt på grensa med bilen full av flydeler fra andre verdenskrig

Det var i slutten av august 2020 at politiet stoppet et fullastet kjøretøy ved Bjørnfjell tollsted i Narvik.

Mennene i 20- og 30-årene ble stoppet to mil fra svenskegrensa, på vei ut av Norge.

Pågripelsen skjedde etter et samarbeid mellom norske, finske og svenske tollmyndigheter.

I bagasjen lå en hel rekke vrakdeler fra tyske krigsfly som hadde styrtet under slaget om Narvik.

– Bilen var fylt opp, både inni og på taket, sa politiadvokat i Nordland, Steffen Ravnåsen til NRK.

Ifølge museumsleder Ulf Eirik Torgersen ved Narviksenteret kan tyskerne ha plyndret så mange som fire tyske krigsfly i Ofoten og Sør-Troms. Foto: Ulf Eirik Torgersen, Narviksenteret

Tyskerne ble siktet for grovt tyveri. Etterforskningen avslørte at de også hadde vært på ferde sommeren 2019.

Nå har de fått reaksjonen fra politiet.

Fire av tyskeren har fått hvert sitt forelegg på 12.000 kroner. To av dem, som bare var på én tur hver, har fått 8000 kroner.

Fire av tyskerne har vedtatt boten.

Ifølge politiadvokat Torgeir Kvitvik gjelder bøtene tyveri eller medvirkning til tyveri fra og skadeverk eller medvirkning til skadeverk på vrak fra andre verdenskrig. I tillegg skal tyskerne også ha tatt seg uberettiget inn på en hytte i 2019.

Hva tyskerne skulle med gjenstandene har ikke Kvitvik fått noe godt svar på.

– Plyndret tre eller fire fly

Museumsleder Ulf Eirik Torgersen ved Narviksenteret hjalp politiet med å identifisere vrakrestene.

– Det kom meldinger via kilder om at det var en ekspedisjon på tur nordover, som skulle innom Narvik og Finnmark for å hente deler. De hadde hentet ut kart over flyvrak i Norge. Ut fra det vi kan se per nå har de raidet tre plasser rundt Narvik med vrak i naturen, fortalte han til NRK i 2020.

Ifølge Torgersen kan tyskerne ha plyndret så mange som fire tyske krigsfly i Ofoten og Sør-Troms.

– Det er fortrinnsvis to Heinkel 111-maskiner og mest sannsynlig en Ju 88 og en Messerschmitt 110. Det kan være snakk om til sammen tre eller fire fly.

Tyskerne hadde klipt og brukt vinkelsliper for å skjære ut vingepanel samt støtteanordninger inne i flykroppen.

– En vanskelig sak

Politiadvokat Kvitvik sier til NRK i dag at det har vært en vanskelig sak å vurdere.

– På den ene siden så kan man si at dette er vrak, eller nærmest søppel, som ligger rundt i skog og vann. Og at det ikke gjør noe at noen vil rydde opp i det.

– Men på den andre siden kan man se på dette som kulturminner, og at det ikke er bra at folk ødelegger dette og tar det med seg. Det er et historisk fotavtrykk i naturen som man kan tenke at vi bør beholde.

Det mener i hvert fall Riksantikvaren. I 2020 ble 27 kvadratkilometer av Narvikfjellene vernet.

Flere av de sentrale kampene i Norge under andre verdenskrig foregikk her.

– Kulturminner etter andre verdenskrig er veldig viktig å ta vare på. Det er ikke så mange tidsvitner igjen. Da er det ekstra viktig at vi tar vare på de fysiske sporene, forklarte Geiran til NRK.

Verning av området freder kulturminner fra de siste kampene mellom norske og tyske styrker i mai og juni 1940.

Formålet er å sikre det krigshistoriske landskapet og spor etter blant annet kamphandlinger og støttetjenester.

Krigsskip ble plyndret

Krigshandlingene i Narvikfjellene pågikk helt fram til 8. juni 1940.

– Det som er interessant er at området har fått ligget veldig urørt i disse 80 årene. Det har ikke vært moderne inngrep. Gjenstandene og disse små konstruksjonene og skytestillingene kan i stor grad oppleves slik det var i 1940, sa Geiran.

Tidligere har også unike krigsminner fra panserskipet «Norge» i Narvik blitt plyndret av dykkere.

I 2016 fredet myndighetene skipsvraket etter den tyske panserkrysseren «Blücher» for å hindre plyndring. Vraket ligger på 90 meters dyp i Drøbaksundet, etter at det ble senket i 1940 under okkupasjonen av Oslo.