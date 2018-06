Se ørnen «Snappi» gripe fisken midt i lufta

– Ørnen heter «Snappi». Hun tilhører i Øyhellsundet. Hun kommer av og til når vi er i området, og denne gangen var vi ekstra heldig

Det sier Asta Maria Sigurdardottir, som var guide på turen og var den som kastet fisken opp i luften.

En av de andre guidene klarte å knipse en flott video av den majestetiske havørnen, noe som har resultert i bortimot til sammen 400.000 visninger på Facebook.

– Det har haglet inn meldinger siden i går kveld. Vi har fått nok av tilbakemeldinger på videoen, forteller Sigurdardottir.

En spesiell ørn

Turistguiden forklarer at det er mange som håper å få et glimt av ørnen, men at det slettes ikke er noen ørngaranti i selskapet Lofoten Charterbåt.

– Hun kommer av og til, men de fleste ganger ikke. Når hun kommer flygende er det vanskelig å få et godt bilde. Denne gangen var lyset og været perfekt.

– Hva syns turistene om dette?

– De syns selvfølgelig det er kjempestas. Det er ingen som forventer at ørnen skal komme så nært. Det er et definitivt høydepunkt som gjør dem målløs hver gang, sier Sigurdardottir.

Noen vil kanskje si at det er problematisk å mate en vill havørn på denne måten, men det synet deler ikke turistguiden.

– Vi bor jo i et fiskevær, der fiskerne hiver fiskeslo ut av båten sin hver eneste dag. Vi ser henne bare to til tre ganger i måneden, og vi vet at hun jakter selv. Hun er ikke avhengig av oss.

– Ørner er som andre dyr

Torgeir Nygård er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, og er regnet som en av de fremste ørneforskere.

Han sier at oppførselen til ørnen ikke nødvendigvis er problematisk, eller overraskende.

Torgeir Nygård er en av Europas fremste ørneforskere Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

– Matingen gjør det jo lettere for ørnen å få tak i mat. Det kan jo ha noen følger, men hvis den hekker, kan det øke overlevelsen til ungene.

– Så du mener ikke at dette er noe kontroversielt?

– Nei, en ørn er territoriell, og den holder på reviret sitt. Det vil ikke bli noe mer eller mindre ørn i et område på grunn av denne matingen.

Ørnen er i utgangspunktet ikke spesielt nærgående mennesker. Likevel sier Nygård at denne oppførselen ikke overrasker han.

– Ørner er som dyr flest. Den venner seg til ting. Når den ikke opplever noen fare ved en situasjon så vil den oppsøke situasjonen hvis den er fordelaktig for seg selv, sier forskeren.