Se de spektakulære bildene fra Dronningens favorittrute

Lars Monsen går i sommer over Hardangervidda, gjennom Jotunheimen, opp på toppene i Vesterålen og gjennom Indre Troms.

I dag tok Monsen med seg hundrevis av mennesker for å gå Dronningruta, som er en merket turløype mellom de to fiskeværene Nyksund og Stø.

Hennes Majestet Dronningen har tidligere uttalt til NRK at hun liker denne turstrekningen ekstra godt fordi man ikke bare vandrer, men at man må klatre og bruke kroppen hele tiden slik at en ikke trår feil.

Og Dronning Sonjas råd til turgåere som opplever eller vil forebygge gnagsår er enkelt:

– Sett på gnagsårplaster på forhånd, for man vet jo hvor de ømme stedene oppstår. Og ha gode sko, har Hennes Majestet Dronningen tidligere fortalt.

NRK har vært i kontakt med Kongehuset i dag, som opplyser at kongeparet er på hytta, og derfor ikke tilgjengelig for kommentar. Det er likevel ikke helt utenkelig at Dronningen kan ha fulgt med på sendingen derfra.

– En trolsk stemning

NRKs kameraer følger Monsen og turfølget på fire ganske ulike fjellturer.

Thomas Hellum er prosjektleder for sendinga, og han er veldig fornøyd med både vær og utsikt på Dronningruta.

Thomas Hellum er prosjektleder for Lars Monsen- sendingen på NRK. Foto: NRK

– Vi er stolte av områdene vi har plukket ut til denne direktesendingen, og vil at folk skal oppdage hvor vakre rutene er, sier Thomas Hellum.

Hellum forteller at turfølget har gått i tåke i de høyeste toppene på turen i dag.

– Det har vært fantastisk med litt trolsk stemning, men ellers hadde vi en nydelig utsikt, sier Hellum.

– Er det mye folk med dere på tur?

– Vi tror det har vært rundt 400 personer med oss på turen, det er jo veldig mye mennesker. Det blir til en fasinerende slange som beveger seg på dronningstien i alle regnbuens farger.

Loke Skarsem Solberg var blant de yngste deltakerne på dagens tur. Foto: John Inge Johansen / NRK

En av de mange som har gått Dronningruta i dag er unge Loke Skarsem Solberg som fikk overtalt pappaen sin med på tur med helten Lars Monsen.

– Lars Monsen er veldig kul fordi han går masse på tur og holder seg godt, sier Skarsem Solberg.

Loke forteller at han enda ikke har fått snakket med Lars Monsen, men han håper og tror det ordner seg, siden han og faren skal være med på turen helt til søndag.