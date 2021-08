– Det som er litt nytt er at Russlands nordflåte øver lenger sør og vest. Det er fullt lovlig, men forsvarsministeren brukte vel ordet «unødvendig», sier seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitiske institutt (NUPI).

– Vi øver ikke utenfor stuedøra deres, og da trenger de ikke å øve utenfor vår heller, sier Friis.

Den russiske Nordflåte skriver at den russiske Nordflåten har sendt ut en pressemelding om at de har gjennomført skyteøvelser i Atlanterhavet.

Det statseide nyhetsbyrået Tass skriver at over 10.000 personer, 70 bevæpna kjøretøy, 15 fly og 30 krigsskip deltar. De skal bruke denne øvelsen til å forberede flere strategiske øvelser til høsten.

Ifølge TV2.no skal det være registrert rundt ti russiske krigsskip og ubåter som øver langs norskekysten.

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) sier øvelsen er varslet, men at de følger med. Den russiske Nordflåten øver lengre sør og vest enn de gjorde før. Til vanlig har de base i Murmansk fylke, like over grensa til Troms og Finnmark i nord. Nordflåten har sendt ut pressemelding om at de har drevet med skytetrening, og at erfaringene fra denne øvelsen skal brukes når de forbereder flere øvelser til høsten. Seniorforsker Karsten Friis sier øvelsen er et signal til briter og amerikanere om at de kan operere lenger unna sine nærområder.

Forsvaret følger med

Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø (FOH) sier de er varslet om øvelsen. De har fulgt med på ferden til de russiske styrkene, som er på tur nordover etter at de deltok i den årlige flåteparaden i St. Petersburg, som de har i slutten av juli.

Ifølge Euronews deltok 54 krigsskip i paraden, som markerer 325-årsjubileet for den russiske marinen. På returen så det ut til at det kunne bli dramatisk da en atomubåt mistet propellkraft den 30. juli.

Mannskapet stod på dekk iført redningsdrakter etter at ubåten begynte å drive mot den danske øya Sejerø, skriver The Barentsobserver. En russisk slepebåt stod klar for å bistå, men etter en tid skal mannskapet ha fått propellene i gang.

The Barentsobserver skriver at kystvaktskipet KV Bergen trolig følger de russiske styrkene. De befinner seg nå nord for Shetland.

– Russernes tilstedeværelse er legitim, men Forsvaret monitorerer situasjonen nøye sammen med allierte land, skriver generalløytnant Yngve Odlo til NRK.

Generalmajor og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Yngve Odlo. Foto: Andreas Nilsen Trygstad

Han sier at Norge får hjelp fra våre allierte og Nato for å overvåke situasjonen.

– Våre havområder er så store at vi her helt avhengige av hjelp.

At russerne øver utenfor Norskekysten er ikke uvanlig, men det skjer vanligvis i Barentshavet.

– Men det er heller ikke uvanlig at russiske styrker har aktivitet helt ut til Storbritannia, Island og Grønland.

– Et signal til de allierte

– Det er nok en del av det større bildet her, der Russland prøver å markere for Storbritannia, USA og andre, at de har kapasitet til å operere lenger unna sine egne nærområder. Det er nok et større spill vi ser her, sier seniorforsker Karsten Friis.

Han understreker at det er helt normalt å øve på krig, og at det vi ser nå er signaler, ikke en militær trussel vi trenger å frykte.

– Men økt militær aktivitet i nærheten av sivil aktivitet er noe man ikke ønsker for mye av. Blir det for mye av dette blir det ubehagelig, avslutter Friis.