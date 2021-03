– De amerikanske bombeflyene har øvd på rakettangrep mot mål på russisk territorium, sier Dmitrij Litovkin til NRK. Han er tidligere offiser i Den russiske nordflåten og redaktør for den militære utgaven av avisa Nezavisimaja Gazeta.

Russiske myndigheter har tidligere sagt at de ser på den midlertidige stasjoneringen av amerikanske bombefly på Ørland som en provokasjon.

MIDLERTIDIG: Fire amerikanske langtrekkende bombefly av typen B-1B Lancer på Ørland hovedflystasjon. Foto: Ole Martin Wold / NTB

De mener også at flyene fører til større militær usikkerhet i nordområdet.

Les også: Forsvarssjefen om Russland: – Et utfordrende sikkerhetsbilde

Viser styrke

Ifølge den russiske militæreksperten kommer nå det russiske svaret på Natos økende aktivitet i nordområdet.

VISER STYRKE: Den russiske militæreksperten Dmitrij Litovkin mener at Russlands økte militære aktivitet i nordområdet er et svar på Natos øvelser. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Vi er nå tilbake til kald krig mellom øst og vest. Det som nå skjer er en demonstrasjon av Russlands styrke og muligheter, sier Litovkin.

I forgårs var flere langtrekkende russiske militære fly på tokt langs kysten av Norge, ifølge russiske medier.

Noen av dem var bombefly beregnet for å ta med atomvåpen, andre overvåket ubåter på havet i nord.

I en uttalelse fra Nato heter det at den russiske aktiviteten var usedvanlig stor. Det var hele ti fly i lufta i nord, over Østersjøen og over Svartehavet.

Jagerfly fra Norge og Storbritannia og flere andre land fulgte med og identifiserte de russiske flyene som opererte i internasjonalt luftrom.

Les mer: Nato fanget opp ti russiske fly på én dag

Atomubåter gjennom isen

Den siste tiden har Russland gjennomført en stor militærøvelse i Arktis.

SPEKTAKULÆRT: Tre russiske missilubåter dukket opp gjennom arktisk is. Du trenger javascript for å se video. SPEKTAKULÆRT: Tre russiske missilubåter dukket opp gjennom arktisk is.

Sist uke gikk tre russiske atomubåter samtidig opp gjennom halvannen meter tykk is ved Frantz Josefs Land. Avstanden mellom dem var bare tre hundre meter.

Dette skulle vise hvor godt ubåtene kan navigere under den beskyttende havisen.

Fartøyene er utstyrt med atomraketter, og skal garantere at et eventuelt atomangrep mot Russland blir gjengjeldt.

Russiske medier skriver at de amerikanske bombeflyene i Norge utgjør en spesiell trussel.

De kan angripe russiske ubåter mens de er mest sårbare på vei ut fra basene på Kolahalvøya.

– Nå viser Russland hvordan landet vil svare militært på Natos utfordring, sier redaktør Litovkin.