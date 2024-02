Skremmande kroppstrend blant gutar: – Var villig til å kappe av meg fingeren

– Eg gjekk på ein psykisk smell.

Det seier Kasper Kvello som har fortalt NRK om det som skulle bli slutten på eit desperat forsøk for å oppnå fotballdraumen.

Nokre år seinare er Kvello ein profil for mange unge menneske på TikTok, der han har over 114.000 følgarar og over 4,2 millionar såkalla likarklikk på videoane sine under profilen Styrketreneren.

Kvello har også to bachelorgrader frå Noregs idrettshøgskole i «Trening, coaching og idrettspsykologi» og i «Trening, helse og prestasjon».

På kunstgrasbanen på Hasle i Oslo kan ein høyre 10-åringar rope «Kasper Kvello», når 27-åringen dukkar opp for eit intervju med NRK.

Frå 50 meters avstand kjenner dei igjen eit forbilde.

Kvello, på si side, kjenner seg igjen i gnisten i auga til det som kan bli fotballspelarar i framtida. For ein gong har dei delt den same draumen:

Draumen om å bli fotballproff.

Gjekk i kjellaren

Hausten 2022 bad Stortinget om at Noregs idrettsforbund skulle utarbeide ein ny handlingsplan for å forhindre kroppsmisnøye og eteforstyrring i idretten. Den blei levert til Kultur- og likestillingsdepartementet i desember 2023. Men planen har fått kritikk av ekspertar, som meiner han har openberre manglar.

Kvello er ein av dei som har fått kjenne på nettopp kva kroppsmisnøye i idretten kan føre til.

– Eg har ordrett sagt til fetteren min at eg var villig til å kutte av meg ein veslefinger for å få ein proffkontrakt ein stad, der eg kan leve heilt av å vere fotballspelar, fortel Kvello vidare til NRK.

Men for å utvikle seg begynte han å slanke seg. I rein desperasjon.

– Den desperasjonen etter å ta steg gjorde at eg bestemte meg for å slanke meg. Eg ville gå ned eit par kilo for å kunne prestere enda betre på banen, utdjupar han.

Men Kvello hadde ingen kilo å miste. Han var allereie slank. Bra trena var han òg.

Likevel ville han kneppe inn dei små prosentane der det var mogleg.

Kasper Kvello mista gleda med fotballen. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– Det gjekk over stokk og stein. Det gjorde at prestasjonen på banen blei dårlegare. Og eg gjekk enda lenger ned i kjellaren når det gjekk dårleg. For min del så kom det ikkje noko godt ut av det i det heile teke, understrekar han.

For med konstant energiunderskot hadde han ingenting å gi. Verken på trening, under kamp eller i kvardagen generelt.

Kvar morgon bestod av å sjekke om vekta var lågare enn dagen før. Men da pila peika i feil retning starta dagen med eit nederlag.

– Og det var tungt, understrekar han.

Eit aukande problem blant unge gutar

Sjølv om det nå er foreslått tiltak i ein ny handlingsplan for å førebygge eteforstyrring og kroppsmisnøye i idretten, kunne NRK fortelje tidlegare i veka at ekspertar fryktar for den såkalla «Ronaldo-effekten». Ein ser òg at stadig fleire gutar har eit anstrengt forhold til kosthald og kropp.

Sunn Idrett ser òg at utfordringa knytt til mat og trening, som ofte har vore knytt til typiske uthaldsidrettar, har spreidd seg inn i lagidrettar som fotball og handball.

– Kor ein eigentleg ikkje hadde tenkt på dette som eit stort problem, sa ernæringsfysiolog Kristin Jonvik i Sunn Idrett til NRK, og påpeika at eit garderobemiljø kan skape ein uønskt kultur der det å sjå bra ut er vel så viktig som å prestere på banen.

Kristin Jonvik, ernæringsfysiolog i Sunn Idrett. Foto: Kristin Lundanes Jonvik

Kvello gir dagleg råd til følgarane sine på sosiale medium, både når det gjeld trening og kosthald.

Han får òg førespurnader frå unge menneske som har kjent på dei same kjenslene som han gjorde.

– Det er 14–15 år gamle gutar som har lyst til å slanke seg. Lyst til å miste feitt. Det er ikkje berre sjølve meldingane, men det er talet. Det er så mange. Det er så ofte, påpeikar Kvello.

Ville sjå ut på ein bestemt måte

Kvello ser, til liks med Sunn Idrett, ein skremmande trend som spreier seg i samfunnet.

Sjølv var han like opptatt av korleis han såg ut, som korleis han presterte på banen.

Kasper Kvello ser ein skremmande trend utvikle seg i samfunnet. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– Eg hadde brukt mykje tid på å bygge mykje musklar i overkroppen, blant anna fordi eg hadde lyst til å sjå ut på ein viss måte. Men det er jo ikkje heilt samsvarande med det å skulle prestere som ein fotballspelar, seier han.

Styrketrening måtte derfor prioriterast bort. Noko som sat langt inne.

Det tok likevel ei stund før han la opp som fotballspelar. Men etter å ha drive både hovud og kropp til vanvit over ein lengre periode kom den psykiske knekken.

For Kasper Kvello tok kroppsfokuset i fotballen overhand. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– Det blei berre altfor mykje, seier han.

Kvello oppsøkte derfor psykolog for hjelp. Han valde òg å vere open med familie og vener. Noko som blei avgjerande for kven han er i dag:

– Eg trur i botn og grunn det viktigaste var å opne meg opp om kor anstrengt forholdet mitt var til mat og vekt, seier Kvello som oppfordrar ungdom til å vere meir i lag.

Kvello, mest kjent som «Styrketrenaren», avsluttar:

– Eg bruker hovudsakleg ting eg har lært frå utdanninga mi. For det er viktig at alle råd eg gir er faglege og gode. Men det er jo klart, det er nok mange som har kjent seg igjen i historia mi. Eg har fått mykje tilbakemeldingar på det òg.