Hei.

Gjelder reiser for Aili Strømeng

Henvender meg til deg, da det er du som står som kontaktperson og har booket reisen for Aili Strømeng, 1. januar mellom Bergen og Leknes, og retur 8. januar d.å.

Widerøe Flyveselskap AS er pålagt strenge krav med hensyn til sikkerheten av våre passasjerer. Dette reguleres og følges opp av Luftfartstilsynet. Noen passasjerer oppfyller ikke de krav som er satt i forhold til å reise alene, og må derfor ha ledsager på sine reiser. Vi har mottatt tilbakemelding fra kabinpersonell i f.m. reisen 1. januar, at Aili Strømeng ble vurdert dit hen at hun ikke var i stand til å klare seg alene, dersom en nødsituasjon skulle oppstå. Dette bekreftet hun selv også. I følge rapporten ble det allikevel godtatt at hun fikk reise, da en annen passasjer på samme fly, sa seg villig til å være ledsager for henne.

Dette er hva som er gjeldende;

Reiser for passasjerer med spesielle behov (og derav blant annet behov for ledsager)

Du trenger medbringe egen ledsager når du har behov for hjelp om bord med en eller flere av punktene under:

Løsne setebeltet

Finne frem og ta på deg livvesten

Komme deg til nødutgang

Ta på deg en oksygenmaske

Følge sikkerhetsannonsering og instruksjoner ved en nødsituasjon

Trenger medisinsk assistanse

Du trenger også ledsager når:

Du har behov for hjelp under bakke stopp, til f.eks. medisinsk assistanse og hjelp under toalettbesøk.

Har nedsatt mental funksjonsevne eller en psykisk utviklingshemning som krever assistanse.

Vi gjør oppmerksom på at passasjerer som etter kravene ovenfor har behov for ledsager og ikke har med seg ledsager, kan bli nektet å reise , selv om reisen er akseptert i bookingen.

Vi ber om at våre retningslinjer for når det er behov for ledsager blir fulgt ved fremtidige reiser med oss. Ber om at du informerer henne om denne bestemmelsen siden vi ikke har noen kontaktinformasjon for henne tilgjengelig.

Ta gjerne kontakt med meg dersom behov.

NB: Det står at Arntzen selv bekrefter at hun godtar bestemmelsene fra Widerøe. Dette er feil, sier Arntzen. Bekreftelsen handlet om at flyvertinnen kunne være hennes ledsager på reisen hun ble nektet adgang på.