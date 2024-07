Flyprodusenten Boeing kommer til å erkjenne skyld i det amerikanske justisdepartementets gransking av to 737 Max-flystyrter, skriver Reuters mandag morgen.

Saken knyttes til to 737 Max-flystyrter i 2018 og 2019, i Indonesia og Etiopia. Totalt døde 346 mennesker i flystyrtene.

Etterlatte som har krevd at Boeing må straffeforfølges, blir nå hørt, skriver New York Times.

Forliket innebærer at Boeing må betale en bot på 243,6 millioner dollar, ifølge en kilde i justisdepartementet i Washington.

Forliket må godkjennes av en føderal dommer før det trer i kraft.

Pårørende holder opp en plakat med bilder av dem som døde i flystyrten i Etiopia i 2019. Foto: LM Otero / AP

Brøt avtale om sikkerhetstiltak

Forliket som nå er nådd, er en konsekvens av at Boeing brøt en avtale de hadde med det amerikanske justisdepartementet. Avtalen, som ble inngått i 2019, innebar at selskapet skulle skjerpe interne sikkerhetsrutiner.

Justisdepartementet har passet på å følge opp avtalen, og har nå kommet frem til at den er brutt. Boeing blir derfor satt på prøvetid i tre år.

Vilkår for prøvetiden er at en uavhengig inspektør skal sørge for at sikkerhetstiltak er på plass, og følges, skriver New York Times. Kontrolløren skal sende årlige rapporter til myndighetene.

Sko funnet under søket etter overlevende etter flystyrten i 2018 i Indonesia. Foto: BAY ISMOYO / AFP

Styret i Boeing er også blitt pålagt å møte ofrenes familier.

Flere etterlatte mener selskapet slipper for lett unna. Paul G. Cassell, bistandsadvokat for flere av familiene, sier i en uttalelse at de gjerne skulle sett Boeing bli stilt for retten.

De etterlatte krevde også at Boeing må betale en bot på 25 milliarder dollar. Selskapet har en markedsverdi på nær 114 milliarder dollar.

Ny hendelse i år

Boeing 737 Max ble satt på bakken over hele verden i mars 2019.

Undersøkelser avdekket en feil i flyets autopilot. Ansatte holdt tilbake informasjon om feilen da 737 Max ble godkjent for flyging av amerikanske luftfartsmyndigheter, skriver CNN.

Etter 20 måneder på bakken, ble modellen godkjent for flyging på nytt.

Flystyrtene førte også til at sjefen for flyselskapet gikk av. Totalt har ulykkene kostet Boeing snaut 20 milliarder dollar, inkludert bøter og erstatning til familiene, blant annet.

Senest i år skjedde en ny hendelse med et av flyene, da et vindu og deler av skroget på et fly løsnet, mens flyet var i lufta.

Under kan du se video fra hendelsen, som skjedde i januar: