Dette er de mulige konsekvensene etter kvelertaket på Knutsen

Det var etter oppgjøret i serieligaen mellom Bodø/Glimt og Roma at hendelsen skal ha skjedd.

Glimt-trener Kjetil Knutsen hevder at Romas keepertrener først sjikanerte ham underveis i kampen, før det hele skal ha kulminert med et kvelertak i spillertunnelen.

– Han tok grep rundt halsen min og skjøv meg inn i veggen. Det er helt naturlig at jeg da måtte forsvare meg, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen i en pressemelding, fredag.

Bodø/Glimt politianmelder Romas keepertrener for det de mener var et fysisk angrep på Kjetil Knutsen. Samtidig har Uefa bekreftet at de åpner disiplinærsak.

NRK har vært i kontakt med Uefa, med spørsmål om hvilke konsekvenser en slik disiplinærsak kan få.

Forbundet opplyser til NRK at de ikke ønsker å kommentere saken og henviser til sine egne disiplinærregler.

Her er både utestengelse fra kamper og bøter aktuelle utfall for de involverte.

Dette er ikke første gang Romas keepertrener er involvert i en disiplinærsak.

I 2020 ble han utestengt i en kamp, og måtte betale 8000 pund i bot etter å ha protestert mot en dommeravgjørelse. Den gang var han keepertrener for Tottenham.

– Kriminell handling

Idrettsadvokat Gunnar-Martin Kjenner vil ikke spekulere i hva utfallet fra Uefas side kommer til å bli i denne saken. Det ønsker heller ikke andre NRK har vært i kontakt med om saken.

Men Kjenner er klar på en ting:

– Dette er ikke en sak bare for idretten. Dette er en kriminell handling som definitivt hører hjemme hos offentlige myndigheter og politiet.

Bodø/Glimt har anmeldt hendelsen. Dermed vil saken også forfølges i straffesporet.

Jørn Jacobsen er professor ved Universitetet i Bergen. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Jørn Jacobsen er jussprofessor ved Universitetet i Bergen.

– Hvis det ikke har vært noen foranledning, er det straffbart å ta kvelertak. Dette er det vi kaller for en kroppskrenkelse, sier han.

Fengsel

Advokat John Christian Elden skriver i en SMS til NRK at kvelertak i offentlig rom er en kroppskrenkelse som normalt møtes med en kortvarig ubetinget fengselsstraff på 2–3 uker.

– Ved formildende situasjoner kan det løses med en bot, skriver Elden.

Advokat John Christian Elden. Foto: Ole Berg-Rusten

Professor Jørn Jacobsen mener at man i en sak som dette befinner seg i nedre sjikt av de straffemulighetene man har.

– Vi snakker her bøter og betinget fengsel. Men strengere straffer kan også være aktuelt.

– Som ubetinget fengsel?

– Ja, det kan bli aktuelt. Men da snakker vi typisk sett om vold uten foranledning i det offentlige rom. Slik jeg forstår det, er det ikke det vi snakker om her.

– Hvis Uefa ilegger straff, er dette noe politiet kan ta i betraktning i en eventuell straffesak?

– Man vil kunne se på om dette håndtertes innenfor idrettens eget organ. Men mener man at forholdet er alvorlig, vil ikke en slik disiplinærreaksjon ha så mye å si.

Frode Thomassen i Bodø/Glimt forteller om hendelsen etter kampen mot AS Roma. Du trenger javascript for å se video. Frode Thomassen i Bodø/Glimt forteller om hendelsen etter kampen mot AS Roma.

La treneren i bakken

Daglig leder i Bodø/Glimt Frode Thomassen sier til NRK at Knutsen følte for å forsvare seg.

– Kjetil er en rolig og sindig mann. Det var gjentakende provokasjoner underveis, og da forsvarer man seg og legger vedkommende i bakken. Da får Kjetil luft og prøver å roe ned situasjonen, sier Thomassen.

– Så Knutsen legger keepertreneren i bakken?

– Det er det som skjer etter at han har gått til fysisk angrep på Kjetil. Det er for å roe ned situasjonen.

Kjetil Knutsen skal ha lagt Romas keepertrener, Nuno Santos, i bakken. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Skal vi tro professor Jacobsen, kan dette regnes som selvforsvar.

– Dersom man forutsetter at det først har skjedd et fysisk angrep mot Bodø/Glimt-treneren, vil han ha mulighet til å avverge det. Det kan da innebære å legge angriperen i bakken. Men dette er avhengig av omstendighetene og hvem som startet situasjonen.

– I tråd med fair play

Fredag kveld sendte Roma ut en pressemelding, hvor de uttaler seg om saken.

– Klubben stoler fullt og helt på at Uefa og deres instanser skal finne ut med klarhet hvor ansvaret ligger for hendelsen som oppstod. Vi har allerede beskrevet og forklart i detaljer til alle relevante parter på stedet.

– Til slutt vil klubben få frem at vi har alltid jobbet i tråd med fair play og god sportsånd, både på og utenfor banen, skriver klubben.